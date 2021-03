ZTE staat in de wereldwijde top 3 voor duurzaam leiderschap in 5G, door ETSI uitgeroepen tot Standard-Essential Patents

SHENZHEN, China, 2 maart 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie en technologie aan bedrijven en consumenten voor mobiel internet, is opgenomen in de wereldwijde top 3 voor duurzaam leiderschap in 5G door ETSI uitgeroepen Standard-Essential Patents (SEP's) volgens het laatste rapport "Who is leading the 5G patent race?" gepubliceerd op 16 februari door IPlytics, een tool voor het verzamelen van marktinformatie om technologische trends, marktontwikkelingen en de concurrentiepositie van een bedrijf te analyseren.

Nu steeds meer bedrijven aangeven in het bezit te zijn van SEP's voor 5G-standaarden, is het cruciaal om de aanvraagnummers van de toonaangevende bezitters van patenten op het gebied van connectiviteit bij te houden. Volgens het rapport zal de volgende industriële revolutie een toenemende technologische convergentie laten zien naarmate connectiviteitstechnologieën geleidelijk worden geïntegreerd in mechanische producten, en zal de wereld getuige zijn van het toenemende belang van 5G-technologie in andere industrieën waarbij slimme fabrieken, slimme huizen, slimme meters en zelfs slimme medische apparaten zullen vertrouwen op 5G-connectiviteit.

ZTE, met intellectueel eigendom als een van de kernstrategieën voor de ontwikkeling van het bedrijf, heeft conform zijn eigen kenmerken een compleet beheersysteem voor intellectueel eigendom opgezet en beleid voor het verlenen van patenten opgesteld. De bedrijfsmodule voor intellectueel eigendom van het bedrijf omvat meerdere kernactiviteiten zoals opslag, exploitatie en risicobeheersing van intellectueel eigendom. Gesteund door zijn hoogwaardige patentlay-out voor technologische innovatie, heeft het bedrijf zich toegelegd op het behalen van duurzame innovatievoordelen en concurrentievoordelen op binnenlandse en internationale markten en het bieden van de meest innovatieve producten en de beste diensten aan zijn klanten.

Sinds de eerste overzeese patentaanvraag heeft ZTE de afgelopen 20 jaar patenten ingezet in meer dan 55 landen en regio's. Tegen het einde van 2020 heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 80.000 patentaanvragen ingediend en heeft het wereldwijd ongeveer 36.000 actieve patenten verleend, waarvan 4.270 aanvragen voor chipset-patenten en meer dan 1.800 verleend.

Bovendien levert ZTE een belangrijke bijdrage en deelnemer aan technologisch onderzoek en standaardontwikkeling in de wereldwijde 5G-arena, en heeft het ook de configuratie met twee voorzitters in 3GPP. Het bedrijf heeft doorbraken bereikt in toonaangevende posities van 3GPP, de belangrijkste standaardorganisatie voor communicatie ter wereld, met de configuratie "dubbel voorzitterschap". Het is ook lid van meer dan 70 internationale normalisatie-organisaties, waaronder ITU, 3GPP, ETSI, IEEE, NGMN en CCSA, en ondertussen dient het als bestuursleden in GSA, ETSI en andere organisaties. Tot op heden hebben meer dan 60 ZTE-experts gediend als voorzitters en rapporteurs in grote internationale normalisatie-organisaties over de hele wereld, waarbij in totaal meer dan 100.000 onderzoeksdocumenten en voorstellen voor standaardisatie zijn ingediend.

