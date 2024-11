ZTE veranstaltet den 5G Summit & User Congress 2024 in der Türkei und offenbart die digitale Zukunft unter dem Motto „Geschäftlicher Erfolg durch intelligente Innovation"

ISTANBUL, 9. November 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat ihren jährlichen 5G Summit & User Congress 2024 in Istanbul, Türkei, eröffnet.

Die zweitägige Veranstaltung, die unter dem Motto "Geschäftlicher Erfolg durch intelligente Innovation" organisiert wurde, versammelte Fachleute aus Branchenorganisationen, Standardisierungsgremien, Transportunternehmen, Think Tanks, Industriepartnern und Analysten sowie weitere globale Akteure des Ökosystems. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die neuesten Entwicklungen in 5G, 5G-A, KI und den Next-Generation-Netzen. Sie boten wertvolle Einblicke in aufkommende Trends und teilten praktische Fallstudien, um die Zukunft der digitalen Transformation voranzutreiben.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stellte ZTE seine innovativen Produkte, Lösungen und Best Practices vor, die das transformative Potenzial intelligenter Innovation verkörpern. Die Fortschritte des Unternehmens in der Drahtlostechnologie wurden in drei Entwicklungsstufen unterteilt:

Im 5G-fähigen Bereich hat ZTE die einfachste UniSite-Standortlösung vorgestellt, die UBR Pioneer, FMM Pioneer und Green Pioneer umfasst und den Betreibern beim Aufbau eines effizienten und zukunftsorientierten 4G/5G-Netzes hilft.

Im 5G-Bereich wurden innovative 5G-Lösungen beleuchtet, die auf die ToC-, ToB- und ToH-Märkte zugeschnitten sind. Der Schwerpunkt liegt auf 5G-Monetarisierung, intelligenten drahtlosen Lösungen, privaten 5G-Netzen und FWA.

Der 5G-A-Bereich hat die Praxis der 5G-A-Kommerzialisierung durch Lösungen wie 5G-A 10Gbps Experience, Integrated Sensing and Communication, RedCap erschlossen und setzt sich damit auseinander, wie Netzwerk-O&M durch KI gestärkt wird.

Im Bereich der Kernnetze hat ZTE seine neueste Smart Core-Lösung vorgestellt, die durch KI- und 5G-A-Technologien mit Serviceintelligenz, Netzwerkintelligenz und O&M-Intelligenz erweitert wird. Damit soll das mobile KI-Zeitalter neu gestaltet und ein neuer Geschäftswert für globale Betreiber freigesetzt werden.

Im Bereich Server & Speicherprodukte hat ZTE Upstream- und Downstream-Partner aus der Serverindustrie zusammengebracht, darunter Chip-Hersteller, Cloud-Plattform-Serviceanbieter, Serienhersteller, Dienstleister für Systemintegration und globale Industriekunden, um neue Möglichkeiten für die Infrastruktur von Rechenleistung im KI-Zeitalter auszuloten. Darüber hinaus hatte ZTE seine G6-Serverserie erstmals in ausländischen Märkten eingeführt.

Im kabelgebundenen Bereich präsentierte ZTE, das sich auf das rein optische Thema konzentriert, die Tri-Mode 50G PON Combo-Lösung samt der Fortschritte der globalen Zusammenarbeit, des rein optischen FTTR-B-Campusnetzes mit niedrigem Preis-Leistungs-Verhältnis, des topaktuellen Tbit OTN, des kostengünstigen 800GE-IP-Netzwerks und der Wi-Fi 7-Produkte der LinkPro Serie für alle Formate. Ziel war es, globale Kunden mit schnellen, zuverlässigen und wirtschaftlichen rein optischen Verbindungen zu versorgen.

ZTE unterstrich seine "KI für alle"-Strategie, indem es topaktuelle 5G-Innovationen auf KI-Basis vorstellte. Zu den Höhepunkten gehörten die Einführung der ersten KI-basierten FWA-Lösung, die Nebula AI FWA-Lösung von ZTE, die erste KI + 5G FWA G5-Serie und eine vollständige Palette von FWA- und MBB-Produkten für den privaten und Heimgebrauch sowie für den Industrie- und Fahrzeuggebrauch. Dazu kamen stilvolle Smartphones wie die nubia Focus 5G-Serie, nubia Music und nubia Neo 2 5G. Im Rahmen des Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0 hat ZTE seine KI-Angebote auf IoT-Geräte und Health-Wearables erweitert, damit alle von den Vorteilen von KI und den neuesten Technologien profitieren.

Innovation hängt nicht nur von individuellen Durchbrüchen ab, sondern auch von enger Zusammenarbeit und symbiotischem Wachstum in allen Branchen. ZTE arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um die digitale Transformation in verschiedenen Sektoren zu erforschen und den Fortschritt der digitalen Wirtschaft voranzutreiben.

