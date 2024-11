ZTE organise le Sommet 5G et Congrès des utilisateurs 2024 en Turquie afin de présenter l'avenir numérique sur le thème « Flourish Through Intelligent Innovation »

ISTANBUL, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a organisé son édition annuelle du Sommet 5G et Congrès des utilisateurs 2024 à Istanbul, en Turquie.

L'événement de deux jours, qui avait pour thème « Flourish Through Intelligent Innovation » (Prospérer grâce à l'innovation intelligente), a rassemblé des professionnels d'organisations industrielles, d'organismes de normalisation, de transporteurs, de groupes de réflexion, de partenaires industriels et d'analystes, ainsi que d'autres acteurs de l'écosystème mondial. Les discussions ont porté sur les derniers développements de la 5G, de la 5G-A, de l'IA et des réseaux de nouvelle génération, donnant de précieuses informations sur les tendances émergentes et partageant des études de cas pratiques pour déterminer l'avenir de la transformation numérique.

Au cœur de l'événement, ZTE a présenté ses produits, solutions et bonnes pratiques innovants, incarnant le potentiel de transformation de l'innovation intelligente. Les avancées de l'entreprise dans le domaine de la technologie sans fil ont été segmentées en trois étapes de développement :

Dans le domaine de la compatibilité 5G, ZTE a présenté la solution de site la plus simple UniSite, couvrant UBR Pioneer, FMM Pioneer et Green Pioneer, pour aider les opérateurs à construire un réseau 4G/5G efficace et orienté vers l'avenir.

Dans le domaine de la 5G, des solutions 5G innovantes adaptées aux marchés ToC, ToB et ToH ont été mise en lumière, plus particulièrement en ce qui concerne la monétisation 5G, les solutions sans fil intelligentes, les réseaux 5G privés et le FWA.

Dans le domaine de la 5G-A, l'accès à la pratique de la commercialisation de la 5G-A grâce à des solutions telles que 5G-A 10Gbps Experience, Integrated Sensing and Communication, RedCap a été ouvert et la manière dont l'IA renforce l'O&M du réseau a également été abordée.

Dans le domaine des réseaux centraux, ZTE a dévoilé sa dernière solution Smart Core, améliorée par l'IA et les technologies 5G-A, dotée d'une intelligence de service, d'une intelligence de réseau et d'une intelligence O&M pour remodeler l'ère de l'IA mobile et déverrouiller une nouvelle valeur commerciale avec les opérateurs mondiaux.

Dans le domaine des produits de serveur et de stockage, ZTE a réuni des partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle des serveurs, notamment des fabricants de puces, des fournisseurs de services de plateforme cloud, des fabricants de production, des fournisseurs de services d'intégration de systèmes et des clients industriels mondiaux, afin d'explorer de nouvelles opportunités pour l'infrastructure de puissance de calcul à l'ère de l'IA. En outre, ZTE a lancé sa série de serveurs G6 pour la première fois sur les marchés étrangers.

Dans le domaine des réseaux câblés, ZTE, centré sur le thème du tout optique, a présenté la solution Combo PON 50G tri-mode ainsi que les avancées de la coopération mondiale, le réseau de campus tout optique FTTR-B à rapport performances-prix élevé, le réseau OTN Tbit de pointe, le réseau IP 800GE économique et les produits Wi-Fi 7 de la série LinkPro de tout format. L'objectif était de fournir aux clients du monde entier des connexions optiques à haut débit, fiables et économiques.

ZTE a mis en avant sa stratégie d'« IA pour tous » en présentant des innovations 5G de pointe alimentées par l'IA. Parmi les points forts, citons le lancement de la première solution FWA alimentée par l'IA, la solution FWA Nebula AI de ZTE, la première série FWA G5 AI + 5G, ainsi qu'une gamme complète de produits FWA et MBB adaptés à une utilisation personnelle, domestique, industrielle et automobile, aux côtés de smartphones élégants tels que la série nubia Focus 5G, nubia Music, et nubia Neo 2 5G. Dans le cadre de son écosystème intelligent à scénario complet 3.0, ZTE a encore élargi ses offres d'IA aux appareils IoT et aux wearables de santé, dans le but de permettre à chacun de bénéficier de l'IA et des technologies les plus récentes.

L'innovation ne dépend pas seulement des percées individuelles, mais aussi d'une étroite collaboration et d'une croissance symbiotique entre les secteurs. ZTE collabore avec des partenaires mondiaux pour explorer la transformation numérique dans divers secteurs et faire progresser l'économie numérique.

