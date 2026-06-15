ZTT na targach Intersolar Germany 2026: przewagi wynikające z kompleksowego łańcucha dostaw - „rozwiązania solarne, wodorowe i w zakresie magazynowania energii" wspierające globalne obniżanie emisji CO2

MONACHIUM, 15 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 23-25 czerwca 2026 r. firma ZTT (stoisko C3.480) powróci na targi Intersolar Europe, jedno z największych na świecie wydarzeń handlowych poświęconych czystej energii, prezentując przewagi jej kompleksowego łańcucha branżowego „Solar + Storage + Hydrogen" („rozwiązania solarne, wodorowe i w zakresie magazynowania energii") oraz rozwiązania systemowe. W centrum uwagi znajdą się sprawdzone, dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania „New Energy+" oraz projekty zrealizowane na całym świecie.

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Zaufany partner transformacji energetycznej w Europie

ZTT cały czas wzmacnia swoją pozycję rynkową dzięki niezawodnym rozwiązaniom w zakresie przesyłu i dystrybucji energii. Jak dotąd firma dostarczyła ponad 100 000 ton przewodów napowietrznych oraz tysiące kilometrów kabli średniego i wysokiego napięcia głównym operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w całej Europie, m.in. w Niemczech, Finlandii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Polsce i Hiszpanii, gdzie produkty te stanowią element krytycznej infrastruktury sieciowej. Ponadto ZTT zrealizowała wiele projektów podmorskich kabli energetycznych w formule „pod klucz" na potrzeby przyłączania morskich źródeł energii. Konsekwentnie spełniając rygorystyczne europejskie wymagania techniczne i regulacyjne, ZTT cały czas wspiera trwającą w regionie modernizację sieci i transformację energetyczną.

Fotowoltaika ZTT - sposób na czystą, niskoemisyjną gospodarkę

Działając zgodnie z założeniami nowego ładu gospodarczego, w którym nacisk kładziony jest na ekologiczne i niskoemisyjne rozwiązania, ZTT zapewnia sprawną, kompleksową realizację projektów na całym świecie - od kompleksowego projektowania i dostaw urządzeń, po przyłączenia do sieci oraz eksploatację i utrzymanie (O&M). W sektorze fotowoltaiki, wykorzystując własne moduły typu N TOPCon/BC oraz folie enkapsulacyjne EVA/POE, ZTT umożliwia realizację różnorodnych scenariuszy „PV+", takich jak agrofotowoltaika, fotowoltaika morska, mikrosieci i instalacje BIPV. Zintegrowany ekosystem fotowoltaiki, magazynowania energii i ładowania przyspiesza proces wdrożeniowy, zapewniając elastyczną regulację obciążenia w parkach przemysłowych, strefach handlowych i miejscach obsługi podróżnych przy autostradach.

Magazyny energii ZTT - sprawdzone rozwiązania o globalnym zasięgu

Modułowe rozwiązania ZTT w zakresie magazynowania energii, oparte na autorskich, wysokowydajnych ogniwach akumulatorowych, inteligentnym systemie BMS oraz predykcji usterek wspieranej przez AI, charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, krótkim czasem reakcji oraz możliwością skalowania od poziomu kWh do setek MWh. Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w skrajnych warunkach - przy silnym mrozie, wysokiej temperaturze, dużej wilgotności i na dużych wysokościach. Wśród zrealizowanych międzynarodowych projektów można wymienić:

- projekt w Niemczech spełniający rygorystyczne normy ochrony przed hałasem;

- projekt w Mongolii zapewniający dostępność systemu na poziomie 98% w warunkach skrajnego zimna;

- wysoce elastyczne wdrożenie komercyjno-przemysłowego projektu obejmującego fotowoltaikę, system magazynowania energii BESS oraz ładowarki do pojazdów elektrycznych w Europie Wschodniej.

Ponadto superkondensatorowe produkty ZTT do magazynowania energii zapewniają reakcję w milisekundach, wysoką gęstość mocy i wydłużoną żywotność cykliczną, idealnie sprawdzając się w automatycznej regulacji mocy w sieci oraz pierwotnej regulacji częstotliwości.

Rozwiązania ZTT w zakresie energii z wodoru - priorytet strategiczny

ZTT koncentruje się na kluczowych urządzeniach, dostarczając kompleksowe rozwiązania, od projektu po wykonanie. Dystrybutory wodoru 35 MPa/70 MPa przeszły certyfikację przeciwwybuchową oraz certyfikację niemieckiego TÜV. Alkaliczny elektrolizer o wydajności 1000 Nm3/h uzyskał zarówno certyfikat I stopnia w ramach chińskiego programu „Hydrogen Energy Pioneer Program", jak i certyfikat TÜV. Pierwsza na świecie zatapialna, napędzana hydraulicznie pompa wspomagająca do ciekłego wodoru stanowi istotny przełom technologiczny. Produkty te zostały wdrożone i sprawdzają się w wielu projektach w kraju i za granicą, zdobywając wysokie uznanie branży.

Niezawodne globalne rozwiązania w dziedzinie nowej energii tworzone z myślą o wyrównywaniu szczytów podaży, regulacji częstotliwości i zasilania rezerwowego poza siecią

ZTT stawia na stabilne, działające całą dobę produkty z zakresu nowej energii, które wspierają globalne systemy energetyczne. ZTT serdecznie zaprasza wszystkich partnerów do odwiedzenia firmę na stoisku C3.480 i wspólnego budowania niskoemisyjnej przyszłości.