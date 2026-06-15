ZTT na veľtrhu Intersolar Germany 2026: Výhody komplexného dodávateľského reťazca pre celé odvetvie - „solárne, skladovacie a vodíkové riešenia" zamerané na globálnu budúcnosť s nízkou uhlíkovou stopou

News provided by

ZTT

Jun 15, 2026, 02:00 ET

MNÍCHOV, 15. jún 2026 /PRNewswire/ – 23. – 25. júna 2026 – Spoločnosť ZTT (stánok C3.480) sa vráti na Intersolar Europe, popredný svetový veľtrh čistej energie, a predstaví svoje komplexné výhody a systémové riešenia v rámci priemyselného reťazca „solárna energia + skladovanie + vodík". Pozornosť sa upriami na overené, na mieru šité riešenia a projekty v oblasti „New Energy+", dodávané po celom svete.

Dôveryhodný partner pre energetickú transformáciu Európy

Continue Reading
Join us at Booth C3.480 to see our latest low-carbon solutions.
Join us at Booth C3.480 to see our latest low-carbon solutions.

ZTT si naďalej posilňuje pozíciu na trhu spoľahlivými riešeniami na prenos a distribúciu energie. Spoločnosť doteraz dodala viac ako 100 000 ton nadzemných vodičov a tisíce kilometrov káblov stredného a vysokého napätia hlavným prevádzkovateľom prenosových a distribučných sústav (TSO a DSO) po celej Európe – vrátane Nemecka, Fínska, Estónska, Spojeného kráľovstva, Švédska, Poľska a Španielska. Produkty sú v týchto krajinách nasadené v kritickej sieťovej infraštruktúre. Spoločnosť ZTT okrem toho úspešne dodala viacero projektov podmorských káblov na kľúč pre pripojenie energetických sietí mimo pobrežia. Dôsledným plnením prísnych európskych technických a regulačných požiadaviek spoločnosť ZTT pokračuje v podpore prebiehajúcej modernizácie siete a energetickej transformácie v regióne.

ZTT Fotovoltika – podpora čistej, nízkouhlíkovej ekonomiky

V súlade s novou, čistou ekonomikou s nízkou uhlíkovou stopou zaisťuje spoločnosť ZTT hladkú a komplexnú realizáciu projektov po celom svete – od návrhu a dodania zariadení pre celý priemyselný reťazec až po pripojenie k sieti a prevádzku a údržbu. V sektore fotovoltiky využíva ZTT vlastné moduly TOPCon/BC typu N a fólie EVA/POE a umožňuje rôzne scenáre „PV+", ako je agrivoltika, fotovoltika mimo pobrežia, mikrosiete a BIPV. Integrovaný ekosystém solárnych systémov na skladovanie a nabíjanie urýchľuje uvedenie do prevádzky a poskytuje flexibilnú reguláciu záťaže pre priemyselné parky, komerčné zóny a odpočívadlá na diaľniciach.

ZTT Skladovanie energie – osvedčené riešenia s globálnou pôsobnosťou

Modulárne riešenia skladovania energie od spoločnosti ZTT, postavené na vlastných vysokovýkonných batériových článkoch, inteligentnom systéme riadenia budov (BMS) a predikcii porúch s podporou AI, ponúkajú vysokú bezpečnosť, rýchlu odozvu a škálovateľnosť od úrovne kWh až po stovky MWh. Sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo fungovali v extrémnych podmienkachod silného chladu, cez vysoké teplo a vlhkosť až po vysokú nadmorskú výšku. Osvedčená globálna pôsobnosť zahŕňa:

Projekt v Nemecku, ktorý spĺňa prísne normy kontroly hluku;

98 % dostupnosť systému v extrémnych mrazoch v Mongolsku;

Ultraflexibilná prevádzka pre komerčný a priemyselný projekt PV+BESS+elektrickej nabíjačky vo východnej Európe.

Okrem toho produkty na skladovanie energie v superkondenzátoroch ZTT poskytujú milisekundovú odozvu, vysokú hustotu výkonu a predĺženú životnosť cyklu ideálne pre siete AGC a reguláciu primárnej frekvencie.

ZTT Vodíková energia – strategická priorita

Spoločnosť ZTT sa zameriava na základné zariadenia a poskytuje komplexné riešenia od návrhu až po dodanie. Jej vodíkové dávkovače s tlakom 35 MPa/70 MPa prešli certifikáciou z hľadiska nevýbušnosti a nemeckou certifikáciou TÜV. Alkalický elektrolyzér s výkonom 1000 Nm³/h získal certifikáciu „Hydrogen Energy Pioneer Program" stupňa I a certifikáciu TÜV. Prvé ponorné hydraulicky poháňané posilňovacie čerpadlo na kvapalný vodík na svete predstavuje významný technologický prielom. Tieto produkty boli spoľahlivo uvedené do prevádzky vo viacerých projektoch doma aj v zahraničí a získali si vysoké uznanie vo svojom odvetví.

Spoľahlivá nová energia pre globálne vyrovnávanie záťaže počas špičky, reguláciu frekvencie a zálohovanie mimo siete

ZTT sa zaväzuje dodávať stabilné a nepretržité nové energetické produkty, ktoré posilňujú globálne energetické systémy. Srdečne pozývame všetkých partnerov, aby sa k nám pridali na stánku C3.480 a spoločne prispeli k budovaniu budúcnosť s nízkou uhlíkovou stopou.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ZTT na veletrhu Intersolar Germany 2026: výhody komplexního dodavatelského řetězce v oboru - „Řešení v oblasti solární energie, skladování a vodíku" pro globální nízkouhlíkovou budoucnost

ZTT na veletrhu Intersolar Germany 2026: výhody komplexního dodavatelského řetězce v oboru - „Řešení v oblasti solární energie, skladování a vodíku" pro globální nízkouhlíkovou budoucnost

23.–25. června 2026 – Společnost ZTT (stánek C3.480) se vrátí na veletrh Intersolar Europe, přední světovou výstavu čisté energie, kde představí své...
ZTT auf der Intersolar Deutschland 2026: Vorteile einer durchgängigen Lieferkette - Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme globale Zukunft

ZTT auf der Intersolar Deutschland 2026: Vorteile einer durchgängigen Lieferkette - Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme globale Zukunft

23.–25. Juni 2026 – ZTT kehrt zur Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für saubere Energie, zurück (Stand C3.480) und präsentiert seine...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Oil & Energy

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics