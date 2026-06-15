ZTT na veľtrhu Intersolar Germany 2026: Výhody komplexného dodávateľského reťazca pre celé odvetvie - „solárne, skladovacie a vodíkové riešenia" zamerané na globálnu budúcnosť s nízkou uhlíkovou stopou
News provided byZTT
Jun 15, 2026, 02:00 ET
MNÍCHOV, 15. jún 2026 /PRNewswire/ – 23. – 25. júna 2026 – Spoločnosť ZTT (stánok C3.480) sa vráti na Intersolar Europe, popredný svetový veľtrh čistej energie, a predstaví svoje komplexné výhody a systémové riešenia v rámci priemyselného reťazca „solárna energia + skladovanie + vodík". Pozornosť sa upriami na overené, na mieru šité riešenia a projekty v oblasti „New Energy+", dodávané po celom svete.
Dôveryhodný partner pre energetickú transformáciu Európy
ZTT si naďalej posilňuje pozíciu na trhu spoľahlivými riešeniami na prenos a distribúciu energie. Spoločnosť doteraz dodala viac ako 100 000 ton nadzemných vodičov a tisíce kilometrov káblov stredného a vysokého napätia hlavným prevádzkovateľom prenosových a distribučných sústav (TSO a DSO) po celej Európe – vrátane Nemecka, Fínska, Estónska, Spojeného kráľovstva, Švédska, Poľska a Španielska. Produkty sú v týchto krajinách nasadené v kritickej sieťovej infraštruktúre. Spoločnosť ZTT okrem toho úspešne dodala viacero projektov podmorských káblov na kľúč pre pripojenie energetických sietí mimo pobrežia. Dôsledným plnením prísnych európskych technických a regulačných požiadaviek spoločnosť ZTT pokračuje v podpore prebiehajúcej modernizácie siete a energetickej transformácie v regióne.
ZTT Fotovoltika – podpora čistej, nízkouhlíkovej ekonomiky
V súlade s novou, čistou ekonomikou s nízkou uhlíkovou stopou zaisťuje spoločnosť ZTT hladkú a komplexnú realizáciu projektov po celom svete – od návrhu a dodania zariadení pre celý priemyselný reťazec až po pripojenie k sieti a prevádzku a údržbu. V sektore fotovoltiky využíva ZTT vlastné moduly TOPCon/BC typu N a fólie EVA/POE a umožňuje rôzne scenáre „PV+", ako je agrivoltika, fotovoltika mimo pobrežia, mikrosiete a BIPV. Integrovaný ekosystém solárnych systémov na skladovanie a nabíjanie urýchľuje uvedenie do prevádzky a poskytuje flexibilnú reguláciu záťaže pre priemyselné parky, komerčné zóny a odpočívadlá na diaľniciach.
ZTT Skladovanie energie – osvedčené riešenia s globálnou pôsobnosťou
Modulárne riešenia skladovania energie od spoločnosti ZTT, postavené na vlastných vysokovýkonných batériových článkoch, inteligentnom systéme riadenia budov (BMS) a predikcii porúch s podporou AI, ponúkajú vysokú bezpečnosť, rýchlu odozvu a škálovateľnosť od úrovne kWh až po stovky MWh. Sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo fungovali v extrémnych podmienkach–od silného chladu, cez vysoké teplo a vlhkosť až po vysokú nadmorskú výšku. Osvedčená globálna pôsobnosť zahŕňa:
Projekt v Nemecku, ktorý spĺňa prísne normy kontroly hluku;
98 % dostupnosť systému v extrémnych mrazoch v Mongolsku;
Ultraflexibilná prevádzka pre komerčný a priemyselný projekt PV+BESS+elektrickej nabíjačky vo východnej Európe.
Okrem toho produkty na skladovanie energie v superkondenzátoroch ZTT poskytujú milisekundovú odozvu, vysokú hustotu výkonu a predĺženú životnosť cyklu – ideálne pre siete AGC a reguláciu primárnej frekvencie.
ZTT Vodíková energia – strategická priorita
Spoločnosť ZTT sa zameriava na základné zariadenia a poskytuje komplexné riešenia od návrhu až po dodanie. Jej vodíkové dávkovače s tlakom 35 MPa/70 MPa prešli certifikáciou z hľadiska nevýbušnosti a nemeckou certifikáciou TÜV. Alkalický elektrolyzér s výkonom 1000 Nm³/h získal certifikáciu „Hydrogen Energy Pioneer Program" stupňa I a certifikáciu TÜV. Prvé ponorné hydraulicky poháňané posilňovacie čerpadlo na kvapalný vodík na svete predstavuje významný technologický prielom. Tieto produkty boli spoľahlivo uvedené do prevádzky vo viacerých projektoch doma aj v zahraničí a získali si vysoké uznanie vo svojom odvetví.
Spoľahlivá nová energia pre globálne vyrovnávanie záťaže počas špičky, reguláciu frekvencie a zálohovanie mimo siete
ZTT sa zaväzuje dodávať stabilné a nepretržité nové energetické produkty, ktoré posilňujú globálne energetické systémy. Srdečne pozývame všetkých partnerov, aby sa k nám pridali na stánku C3.480 a spoločne prispeli k budovaniu budúcnosť s nízkou uhlíkovou stopou.
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