ZTT на выставке Intersolar Germany 2026: преимущества полной отраслевой цепочки поставок -- решения в области солнечной энергетики, накопления энергии и применения водорода ради глобального низкоуглеродного будущего

МЮНХЕН, 15 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- С 23 по 25 июня 2026 г. компания ZTT (стенд C3.480) вновь примет участие в выставке Intersolar Europe, ведущем мировом форуме по экологически чистой энергетике, представив свои комплексные преимущества по всей производственно-технологической цепочке «Генерация солнечной энергии + накопление энергии + применение водорода» (Solar + Storage + Hydrogen), а также соответствующие системные решения. В центре внимания будут решения «New Energy+», проверенные на практике и адаптируемые под конкретные задачи, а также реализованные компанией международные проекты.

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Надежный партнер по энергетическому переходу в Европе

Компания ZTT продолжает укреплять свои позиции на рынке благодаря надежным решениям для передачи и распределения электроэнергии. На сегодняшний день компания поставила более 100.000 тонн проводов для воздушных линий электропередач и тысячи километров кабелей среднего и высокого напряжения крупнейшим европейским системным операторам передающей и распределительной сети (ОПС и ОРС), в том числе в Германии, Финляндии, Эстонии, Великобритании, Швеции, Польши и Испании, где продукция компании используются на объектах критически важной сетевой инфраструктуры. Кроме того, ZTT успешно реализовала ряд проектов «под ключ» по прокладке подводных кабелей для подключения морских энергетических объектов. Последовательно соблюдая строгие технические и нормативные требования Европы, ZTT продолжает поддерживать текущую модернизацию электросетей региона и его переход к устойчивой энергетике.

ZTT PV: на пути к экологически чистой, низкоуглеродной экономике

Следуя новым принципам экологически чистой, низкоуглеродной экономики, ZTT обеспечивает комплексную реализацию проектов во всем мире на всех этапах — от проектирования и поставки оборудования по всей производственной цепочке до подключения к сети, последующей эксплуатации и технического обслуживания. В сегменте солнечной энергетики ZTT использует собственные фотоэлектрические модули N-типа TOPCon и BC, а также пленки EVA/POE, что позволяет реализовывать широкий спектр сценариев применения формата «PV+», включая агрофотовольтаику, морские солнечные электростанции, микросети и встроенные в здания фотоэлектрические системы (BIPV). Интегрированная экосистема солнечной генерации, накопления энергии и зарядной инфраструктуры способствует ускоренному внедрению решений и обеспечивает гибкое регулирование нагрузки для промышленных парков, коммерческих зон и придорожных сервисных комплексов.

Системы накопления энергии ZTT: проверенные решения с глобальным присутствием

Модульные системы накопления энергии ZTT, созданные на основе собственных высокоэффективных аккумуляторных элементов, интеллектуальных систем управления батареями (BMS) и технологий прогнозирования неисправностей на основе искусственного интеллекта, обеспечивают высокий уровень безопасности, быстрое реагирование и масштабируемость от киловатт-часов до сотен мегаватт-часов. Решения разработаны для надежной эксплуатации в самых суровых условиях — при экстремально низких и высоких температурах, высокой влажности и на больших высотах над уровнем моря. Среди подтвержденных международных проектов:

проект в Германии, соответствующий строгим требованиям по ограничению уровня шума;

обеспечение 98%-ной эксплуатационной готовности системы в условиях экстремально низких температур в Монголии;

ультрагибкое развертывание коммерческого и промышленного проекта «Фотоэлектрическая станция + система аккумулирования энергии + зарядные устройства для электромобилей» (PV+BESS+EV Charger) в Восточной Европе.

Кроме того, суперконденсаторные системы накопления энергии ZTT обеспечивают время отклика на уровне миллисекунд, высокую удельную мощность и длительный срок службы, что делает их идеальным решением для автоматического регулирования генерации (AGC) и первичного регулирования частоты в энергосистемах.

Водородная энергетика ZTT – стратегический приоритет

Компания ZTT сосредоточена на разработке ключевого оборудования и предоставляет комплексные решения полного цикла — от проектирования до ввода в эксплуатацию. Водородные заправочные станции компании, рассчитанные на давление 35 МПа и 70 МПа, успешно прошли сертификацию по взрывозащите и сертификацию немецкого агентства TÜV. Щелочной электролизер производительностью 1000 Нм³/ч получил как сертификат первого уровня в рамках китайскую программы «Пионеры водородной энергетики» (Hydrogen Energy Pioneer Program), так и сертификат TÜV. Разработка первого в мире погружного жидководородного бустерного насоса с гидравлическим приводом стала значительным технологическим прорывом. Эти продукты уже успешно применяются во многих проектах как в Китае, так и за его пределами, заслужив высокую оценку в отрасли.

Надежная новая энергетика для покрытия пиковых нагрузок, регулирования частоты и автономного резервного электроснабжения

ZTT стремится поставлять стабильные решения в области новой энергетики, способные обеспечивать круглосуточную работу энергетических систем во всем мире. Мы искренне приглашаем всех партнеров посетить наш стенд C3.480 и объединить усилия для совместного построения низкоуглеродного будущего.