ZTT au salon Intersolar Germany 2026 : avantages complets pour la chaîne d'approvisionnement du secteur avec des solutions solaires, de stockage et d'hydrogène pour un avenir mondial à faibles émissions de carbone

MUNICH, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 23 au 25 juin 2026 – ZTT (stand C3.480) sera de retour à l'Intersolar Europe, le plus grand salon mondial dédié aux énergies propres, pour présenter ses avantages de chaîne industrielle et ses solutions système complètes Solaire + Stockage + Hydrogène. L'accent sera mis sur les solutions New Energy+ éprouvées et sur mesure de l'entreprise, ainsi que sur les projets qu'elle a menés à bien à l'échelle mondiale.

Un partenaire de confiance pour la transition énergétique en Europe

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ZTT continue de renforcer sa position sur le marché grâce à des solutions fiables de transport et de distribution d'électricité. À ce jour, l'entreprise a fourni plus de 100 000 tonnes de conducteurs aériens et des milliers de kilomètres de câbles moyenne et haute tension à de grands gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à travers l'Europe, notamment en Allemagne, en Finlande, l'Estonie, le Royaume-Uni, la Suède, la Pologne et l'Espagne, où ces produits sont déployés dans des infrastructures de réseau essentielles. Par ailleurs, ZTT a mené à bien plusieurs projets de câbles sous-marins clés en main destinés au raccordement des installations énergétiques offshore. En respectant systématiquement les exigences techniques et réglementaires strictes de l'Europe, ZTT continue de soutenir la modernisation du réseau et la transition énergétique en cours dans la région.

ZTT PV, pour une économie propre et à faibles émissions de carbone

En phase avec le nouvel ordre économique propre et sobre en carbone, ZTT assure une exécution fluide et de bout en bout de ses projets à l'échelle mondiale, de la conception et de la fourniture d'équipements couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle jusqu'au raccordement au réseau et à l'O+M. Dans le secteur photovoltaïque, grâce à ses modules TOPCon/BC de type N et à ses films EVA/POE développés en interne, ZTT permet la mise en œuvre de divers scénarios PV+ tels que l'agrivoltaïque, le photovoltaïque offshore, les microréseaux et le BIPV. Cet écosystème intégré de production solaire, de stockage et de recharge accélère le déploiement et offre une régulation flexible de la charge pour les parcs industriels, les zones commerciales et les aires de service autoroutières.

ZTT Energy Storage – Des solutions éprouvées à l'échelle mondiale

Grâce à des cellules de batterie haute performance développées en interne, à un système de gestion de batterie intelligent et à un système de prévision des défaillances basé sur l'IA, les solutions modulaires de stockage d'énergie de ZTT offrent un haut niveau de sécurité, une réponse rapide et une évolutivité allant de quelques kWh à plusieurs centaines de MWh. Elles sont conçues pour fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes : grand froid, forte chaleur, humidité élevée et haute altitude. Notre présence internationale comprend :

Un projet mené en Allemagne a respecté des normes strictes en matière de contrôle du bruit ;

Une disponibilité du système de 98 % malgré le froid extrême en Mongolie ;

Un déploiement ultra-flexible pour un projet commercial et industriel comprenant PV+BESS+recharge de VE, en Europe de l'Est.

De plus, les supercondensateurs de stockage d'énergie ZTT offrent un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde, une densité de puissance élevée et une longue durée de vie, ce qui les rend parfaits pour la gestion automatique de la charge du réseau et la régulation primaire de la fréquence.

ZTT Hydrogen Energy – Une priorité stratégique

ZTT se concentre sur les équipements de base et propose des solutions complètes, de la conception à la livraison. Ses distributeurs d'hydrogène de 35 MPa/70 MPa ont obtenu la certification antidéflagrante ainsi que la certification allemande TÜV. L'électrolyseur alcalin d'une capacité de 1 000 Nm³/h a obtenu à la fois la certification de niveau I du programme chinois pionnier de l'énergie hydrogène et la certification TÜV. La première pompe de surpression à hydrogène liquide submersible à entraînement hydraulique au monde marque une avancée technologique majeure. Ces produits ont fait leurs preuves dans le cadre de nombreux projets tant au niveau national qu'international, ce qui leur a valu une grande reconnaissance au sein du secteur.

Une nouvelle source d'énergie fiable pour l'écrêtage, la régulation de fréquence et l'alimentation de secours hors réseau

ZTT s'engage à fournir en continu des produits liés aux énergies nouvelles qui contribuent à renforcer les systèmes énergétiques mondiaux. Nous invitons chaleureusement tous nos partenaires à nous rejoindre au stand C3.480 pour construire ensemble un avenir sobre en carbone.