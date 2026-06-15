ZTT na veletrhu Intersolar Germany 2026: výhody komplexního dodavatelského řetězce v oboru - „Řešení v oblasti solární energie, skladování a vodíku" pro globální nízkouhlíkovou budoucnost

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ZTT

Jun 15, 2026, 02:00 ET

MNICHOV, 15. června 2026 /PRNewswire/ -- 23.–25. června 2026 – Společnost ZTT (stánek C3.480) se vrátí na veletrh Intersolar Europe, přední světovou výstavu čisté energie, kde představí své komplexní výhody v rámci průmyslového řetězce „Solární energie + skladování + vodík" a systémová řešení. V centru pozornosti budou osvědčená, na míru šitá řešení „Nová energie +" a projekty realizované na celém světě.

Důvěryhodný partner pro energetickou transformaci v Evropě

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Join us at Booth C3.480 to see our latest low-carbon solutions.

Společnost ZTT nadále posiluje svou pozici na trhu díky spolehlivým řešením pro přenos a distribuci energie. K dnešnímu dni dodala více než 100.000 tun nadzemních vodičů a tisíce kilometrů středonapěťových a vysokonapěťových kabelů hlavním provozovatelům přenosových a distribučních soustav (TSO a DSO) po celé Evropě – včetně Německa, Finska, Estonska, Velké Británie, Švédska, Polska a Španělska, kde jsou tyto produkty nasazeny v kritické síťové infrastruktuře. Kromě toho ZTT úspěšně realizovala řadu projektů podmořských kabelů na klíč pro připojení energie z mořských větrných elektráren. Díky důslednému plnění přísných technických a regulačních požadavků v Evropě ZTT nadále podporuje probíhající modernizaci sítí a energetickou transformaci v tomto regionu.

ZTT u fotovoltaiky, na cestě k čisté nízkouhlíkové ekonomice

V souladu s novým, čistým a nízkouhlíkovým ekonomickým uspořádáním zajišťuje společnost ZTT na celém světě hladkou realizaci projektů od začátku do konce – od návrhu a dodávky zařízení pokrývajícího celý průmyslový řetězec až po připojení k síti a provoz a údržbu. V sektoru fotovoltaiky využívá ZTT své vlastní vyvinuté moduly typu N-type TOPCon/BC a fólie EVA/POE a umožňuje tak rozmanité scénáře „PV+", jako jsou agrivoltaika, offshore fotovoltaika, mikrosítě a BIPV (fotovoltaika začleněná do budovy). Integrovaný ekosystém solární energie, skladování a nabíjení urychluje nasazení a poskytuje flexibilní regulaci zátěže pro průmyslové parky, komerční zóny a odpočívadla u dálnic.

ZTT a ukládání energie – osvědčená řešení s globálním působením

Modulární řešení pro skladování energie společnosti ZTT, založená na vlastních vysoce výkonných bateriových článcích, inteligentním systému BMS (řízení baterie) a predikci poruch pomocí umělé inteligence, nabízejí vysokou bezpečnost, rychlou odezvu a škálovatelnost od úrovně kWh až po stovky MWh. Jsou navržena tak, aby spolehlivě fungovala v extrémních podmínkách – při silném mrazu, vysokých teplotách, vysoké vlhkosti a ve vysokých nadmořských výškách. Osvědčené globální působení zahrnuje:

Projekt v Německu, který splňuje přísné normy pro omezení hluku;

Dostupnost systému v extrémním chladu ve výši 98 % v Mongolsku;

Mimořádně flexibilní nasazení v rámci komerčního a průmyslového projektu PV+BESS (systém pro skladování energie v bateriích)+nabíječka elektromobilů ve východní Evropě.

Produkty společnosti ZTT pro skladování energie pomocí superkondenzátorů navíc nabízejí odezvu v řádu milisekund, vysokou hustotu výkonu a prodlouženou životnost – jsou tak ideální pro automatickou regulaci výkonu (AGC) v rozvodné síti a primární regulaci frekvence.

Vodíková energie ZTT – strategická priorita

Společnost ZTT se zaměřuje na klíčová zařízení a poskytuje komplexní řešení od návrhu až po dodávku. Její vodíkové výdejní stanice 35 MPa/70 MPa prošly certifikací odolnosti proti výbuchu a německou certifikací TÜV. Alkalický elektrolyzér o výkonu 1000 Nm³/h získal jak čínskou certifikaci I. stupně v rámci „Programu pro průkopníky v oblasti vodíkové energie", tak certifikaci TÜV. První ponorné hydraulicky poháněné posilovací čerpadlo na kapalný vodík na světě představuje významný technologický průlom. Tyto produkty byly spolehlivě nasazeny v mnoha projektech doma i v zahraničí a získaly vysoké uznání v oboru.

Spolehlivá nová energie pro globální vyrovnávání špiček, regulaci frekvence a záložní napájení mimo síť

ZTT se zavázala dodávat stabilní produkty v oblasti nové energie, které jsou k dispozici nepřetržitě a posilují globální energetické systémy. Srdečně zveme všechny partnery, aby se k nám připojili na stánku C3.480 a společně s námi budovali nízkouhlíkovou budoucnost.

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