zuMedia Inc.: новая рекламная платформа для использования доходов на новый баланс средств

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания zuMedia Inc. сегодня официально объявила о запуске платформы Backskin.com, которая содержит собственное программное обеспечение, способное приносить значительную сумму в казну США.

When You Get The Notion To Do Some Promotion, Put Your Backskin In Motion!

Backskin — это революционный сервис, позволяющий любой платформе социальных сетей предлагать монетизацию пространства за фотографиями профиля участников. Любой может быть рекламодателем, и каждый может получать доход, предлагая рекламодателям демонстрировать свой слоган, рекламу или трансляцию, просто присоединившись к Backskin. Секрет кроется в технологии, ожидающей получения патента, которая обеспечивает способ получения справедливого и равного дохода для обеих платформ и соответствующего владельца каждой отдельной страницы профиля (социальной, электронной коммерции, мобильной и т. д.).

Свежий инструмент онлайн-рекламы предлагает новую бизнес-модель, которая расширяет спектр потенциальных рекламных возможностей и создает потоки дохода при небольших затратах. Он также создан для расширения возможностей пользователей социальных сетей в глобальном масштабе, прокладывая путь к справедливому и равноправному распределению доходов от рекламы, предоставляя обычным людям больший контроль над своими профилями несколькими способами: можно выбирать, размещать ли рекламу и какую рекламу размещать в своих профилях; создавать новые источники дохода не только для создателей контента в социальных сетях, но и для всех нас; и в одиночку демократизировать рекламную, вещательную и онлайн-индустрию.

Каждый может извлечь выгоду из рекламы Backskin. Платформы выигрывают от получения дополнительного дохода от рекламы. Участники платформы получают выгоду, имея возможность монетизировать медиапространство Backskin в значительную прибыль. Рекламодателям выгодно иметь возможность более эффективно расходовать рекламные средства и более эффективно таргетировать рекламу на восприимчивую аудиторию, обеспечивая лучшее распределение бюджета и рентабельность инвестиций.

С минимальными усилиями и минимальной арендной платой участник Backskin может значительно заработать. Ежедневно на одного пользователя в каждом регионе доступно 8640 10-секундных рекламных мест Backskin. Если пользователь ежедневно выплачивает только скромные 10% от общего количества слотов Backskin в одном регионе по ставке всего один доллар за слот, валовой доход может составлять около 134 000 долларов США в год.

Существует бесконечное количество участников Backskin в Интернете и на мобильных устройствах, что делает Backskin Inc. первой компанией в мире, которая способна вложить значительную сумму налоговых долларов в экономику США и мира.

В то время как новичок DMDb.com только появился на сцене социальных сетей и готовится к своему официальному запуску, услуги по рекламе и прокату трансляций Backskin в настоящее время доступны на платформе для образца, поскольку DMDb обещает стать новым золотым стандартом распространения всех медиа.

Благодаря тому, что рекламодатели теперь могут исследовать, таргетировать и создавать свою собственную аудиторию, Backskin.com разработал маршрут, чтобы действительно попасть в цель, когда дело доходит до персонализации рекламы и того, как аудитория и рынки получают и потребляют ее. Это инновационное средство доставки и процесс позволяют глубже охватить аудиторию и обратить внимание на сообщения в рекламе с целевым привлечением и желанием участия аудитории вместо принуждения.

Создатели Филлис Ягер (Phyllis Jager) и Барри Терах (Barry Terach), крупный инвестор Марк Кьюбан (Mark Cuban) и ведущая команда разработчиков Backskin Сальваторе Саккоччио (Salvatore Saccoccio), Джейсон Берлин (Jason Berlin), Даниэль Терах (Daniel Terach), Марк Вегенер (Mark Wegene), Корин Берлин (Korin Berlin), Никия Морган (Nykiah Morgan), ведущий программист Кишан Качхадия (Kishan Kachhadiya) и главный юрист Марк Розенберг (Mark Rosenberg) уверены, что сила Backskin — это средство для прекращения непомерных затрат на рекламу, ненадлежащего размещения рекламы, распространения дезинформации через распространение рекламы, траты рекламных средств и низкой рентабельности инвестиций, принудительного просмотра нежелательного рекламного контента, эксплуатации пользователей платформы на различных уровнях, а также покупки и продажи платформам и маркетинговым агентствам.

Backskin.com и DMDb.com — это всего лишь два из множества инновационных проектов, созданных материнской компанией, zuMedia Inc. Такие инициативы, как фантастическая TikTok-сенсация fatSu, чьими видео можно наслаждаться на HappenstanceManor (PJ), и предстоящие проекты, такие как PropertyDuds, направленный на преобразование индустрии недвижимости, и Feudr, платформа для пользователей для участия в дебатах по различным темам, начиная от глобальных политических событий и заканчивая личными советами по ведению домашнего хозяйства, демонстрируют приверженность zuMedia производству продуктов и сервисов для общего улучшения общества.

Общая идея, которая связывает воедино портфель проектов компании, — это их первостепенная приверженность разработке инновационных технологий, которые выравнивают игровое поле для потребителей, одновременно способствуя чувству игрового удовольствия и предоставляя возможность выделять значительную часть своих доходов на поддержку гуманитарных целей.

Чтобы узнать больше о zuMedia Inc. и инновационных начинаниях компании, посетите сайт по адресу www.zuinc.com. С вопросами или дополнительной информацией обращайтесь к Филлис Ягер по адресу [email protected]

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4