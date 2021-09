Zymo Research получает знак CE IVD за свой комплекс EZ DNA Methylation-Lightning Kit

Проверенная биосульфитная технология, идеально подходящая для клинических целей

ИРВАЙН (шт. Калифорния), 23 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Zymo Research объявила о том, что ее комплекс EZ DNA Methylation-Lightning Kit™ получил знак CE IVD, позволяющий распространять данную технологию на общем рынке Европейского Союза (EU). Химическая обработка ДНК бисульфитом является необходимым условием для многих диагностических анализов на основе метилирования. В диагностических и скрининговых клинических тестах, в частности на онкологические заболевания и болезни роста, в настоящее время используется профилирование ДНК на основе метилирования для выявления заболеваний и назначения лечения.

Проверенный и испытанный химический процесс бисульфитной обработки, разработанный компанией Zymo Research, оказался весьма успешным при использовании на клинических образцах благодаря надежному и эффективному химическому преобразованию (Ц)итозина в (У)рацил, которое также минимизирует фрагментацию и разложение ДНК в ходе процесса. Десульфирование и очистка «преобразованной ДНК» выполняются с использованием уникальной технологии центрифугирования, обеспечивающей сверхнизкие объемы элюции (10 мкл). Эта система обеспечивает высочайшие уровни КПД преобразования для наиболее точного последующего анализа на основе метилирования. Система EZ DNA Methylation-Lightning Kit включает в себя готовый к использованию преобразующий реагент, который обеспечивает оптимизацию рабочего процесса с его завершением чуть более чем за один час. Данный комплект выпускается в формате центрифужной колонки и 96-луночном формате для высокоскоростного анализа.

«Научные специалисты компании Zymo Research непрерывно работают над оптимизацией и упрощением рабочих процессов для наших клиентов. Одним из примеров применения данного принципа является комплекс EZ DNA Methylation-Lightning Kit, — заявил вице-президент компании Zymo Research по развитию бизнеса Марк Ван Эден (Marc Van Eden). — Этот комплекс объединяет в себе многие трудоемкие этапы, необходимые для точной и полной бисульфитной конверсии ДНК, что делает обычно трудоемкий рабочий процесс удобным для пользователей и неизменно согласующимся. Это особенно важно для воспроизводимости результатов в чувствительных аналитических процессах, таких как секвенирование нового поколения».

Более подробная информация о комплексе EZ DNA Methylation-Lightning представлена на сайте компании Zymo Research.

Информация о Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Концепция компании «Красота науки в простоте» (The Beauty of Science is to Make Things Simple) находит отражение в ее продукции, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Давний лидер в области эпигенетики Zymo Research открывает новые возможности за счет новейших средств сбора образцов, измерений микробиома, диагностических устройств и технологий секвенирования нового поколения (NGS), отличающихся высоким качеством и простотой применения. Следите за новостями компании Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

