Zymo Research recebe marca CE IVD para para seu kit EZ DNA Methylation-Lightning

Tecnologia de bissulfito comprovadamente ideal para aplicações clínicas

IRVINE, Califórnia, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Zymo Research anunciou hoje que seu EZ DNA Methylation-Lightning Kit™ recebeu a marca CE IVD, que permite que a tecnologia seja distribuída no mercado comum da União Europeia (UE). O tratamento químico do DNA com bissulfito é o pré-requisito para muitos ensaios de diagnóstico à base de metilação. Testes clínicos de diagnóstico e rastreamento, particularmente para câncer e doenças de desenvolvimento, agora estão utilizando o perfil de metilação do DNA para detectar a presença da doença e orientar o tratamento.

A química estabelecida e comprovada do tratamento com bissulfito da Zymo Research foi muito bem-sucedida com amostras clínicas graças a sua (c)itosina robusta e eficiente para a química de conversão do (U)rasil, que também minimiza a fragmentação e a degradação do DNA durante o processo. A dessulfonação e limpeza do "DNA convertido" são realizadas usando uma tecnologia de spin única, que permite volumes de elução ultrabaixos (10 µl). O kit atinge as eficiências mais altas de conversão para uma análise mais precisa da metilação a jusante. O EZ DNA Methylation-Lightning Kit conta com um reagente de conversão pronto para usar, o que simplifica o fluxo de trabalho para que seja concluído em pouco mais de uma hora. O kit está disponível nos formatos de coluna de spin e de alto rendimento de 96 poços.

"Os cientistas da Zymo Research estão sempre trabalhando para agilizar e simplificar os fluxos de trabalho de nossos clientes. O EZ DNA Methylation-Lightning Kit é um exemplo dessa filosofia", disse Marc Van Eden, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Zymo Research. "O kit consolida muitas das etapas de alta demanda de mão de obra necessárias para a conversão precisa e completa do bissulfito do DNA, tornando o fluxo de trabalho, que era complexo, fácil de usar e consistente ao longo do tempo. Isso é particularmente fundamental para a reprodutibilidade de ensaios em processos analíticos sensíveis, como sequenciamentos de última geração."

Para mais informações sobre o EZ DNA Methylation-Lightning Kit, acesse o site da Zymo Research.

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa de capital fechado que, desde 1994, atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração. A visão da empresa, "A beleza da ciência é simplificar as coisas", se reflete em todos seus produtos, desde a epigenética até as tecnologias de purificação de DNA/RNA. Reconhecida historicamente como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias NGS de alta qualidade e fáceis de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

FONTE Zymo Research Corp.

Related Links

http://www.zymoresearch.com



SOURCE Zymo Research Corp.