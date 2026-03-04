Huawei lanceert NG WAN om nieuwe groei voor serviceproviders te stimuleren

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 presenteerde Leon Wang, President van Huawei's Data Communication Product Line, de NG WAN-architectuur van het bedrijf. Hij verklaarde dat Huawei in het Internet of Agents-tijdperk IP-bearer-netwerken moderniseert met een focus op beveiliging en veerkracht, op multidimensionaal inzicht en op netwerkautonomie. Dit stelt serviceproviders in staat een zelfverdedigende netwerkbasis te creëren die de gebruikerservaring waarborgt, omzetgroei versnelt, netwerkefficiëntie verhoogt en intelligente connectiviteit mogelijk maakt.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture

Multi- dimensional Awareness@2H

Huawei heeft de eerste encrypted traffic identification engine in de sector geïntroduceerd — de Xingluo Identification Engine. Deze engine behaalt een identificatienauwkeurigheid van meer dan 95% voor encrypted traffic flows. Daarnaast creëert het bedrijf een multidimensionale database met gebruikers- en servicekenmerken, die gedetailleerd genoeg is om gebruikersprofielen te creëren met een nauwkeurigheid van 90%. Dit helpt servicproviders om snel nieuwe klanten te werven.

Multi-dimensional Awareness@2B

Huawei's lossless intelligent computing boards maken transmissie van computing power-data zonder packet loss mogelijk en waarborgen daarmee een stabiele computing efficiency. Door gebruik te maken van het Xingluo lossless-algoritme transformeert Huawei training-inferentiegegevens in onbreekbare hoogdimensionale vectoren, waardoor bedrijfsgegevens worden beveiligd en providers gedistribueerde collaboratieve training-inferentie- en opslag-computing-scheidingsdiensten kunnen aanbieden.

Veiligheid en veerkracht

Huawei levert intelligente intrinsieke security boards die apparaten in staat stellen direct ongebruikelijke activiteiten met betrekking tot bestanden, geheugen, processen en traffic te detecteren. Zij identificeren en blokkeren bovendien onmiddellijk intrusies om te voorkomen dat aanvallen zich verbergen of verspreiden.

Om route hijacking tegen te gaan, heeft Huawei een intelligente resilient main control board geïntroduceerd. Met behulp van een 40-dimension knowledge graph identificeert deze board dynamisch de attributen van routing-adressen, -paden en eventuele manipulatie van routinginformatie, waardoor zero route hijacking in kritieke situaties wordt gewaarborgd.

Veiligheid en veerkracht

Huawei heeft tevens een quantum security-oplossing geïntroduceerd. Deze oplossing ondersteunt serviceproviders bij het opzetten van quantum-secure bearer-netwerken en garandeert datgebruikersdata niet gelekt kunnen worden.

Serviceproviders kunnen Huawei's Xsec multi-point dynamic deployment-oplossing gebruiken om snel PQC-encrypted verbindingen op te zetten, waarmee de implementatie-efficiëntie van quantum private lines met 60% wordt verhoogd. Daarnaast heeft Huawei voor serviceproviders die kiezen voor de QKD-route de eerste intrinsieke QKD-board in de sector geïntroduceerd — LPUI-Q. Deze board kan rechtstreeks in NetEngine 8000-serie routers worden geplaatst. Met behulp van Huawei's unieke noise suppression-algoritme maakt de board de integratie van QKD met communicatienetwerken mogelijk en helpt zij de totale investeringskosten van servicproviders met meer dan 60% te verlagen.

Autonomie van het netwerk

Huawei heeft een intelligente O&M-oplossing geïntroduceerd die 24/7 netwerkbescherming biedt. Als intelligent brein van het netwerk simuleert Netmaster expertanalyse, strategieformulering en actie-uitvoering, en ondersteunt het de overgang van reactieve naar proactieve O&M.

