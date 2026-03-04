Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage doorstaat technische validatie van Enterprise Strategy Group

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Enterprise Strategy Group, nu onderdeel van Omdia, bracht op MWC Barcelona 2026 een technisch validatierapport uit over Huawei's New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage.

Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

In het rapport wordt benadrukt dat de gegevensvolumes van ondernemingen in het AI-tijdperk snel groeien, de manier waarop organisaties opereren hervormen en de lat voor opslaginfrastructuur hoger leggen op het gebied van prestaties, veerkracht, intelligentie en kosteneffectiviteit. Hoewel veel opslagleveranciers all-flash-oplossingen aanbieden, maken architecturale ontwerpafwegingen het vaak moeilijk om prestaties, betrouwbaarheid en kosten in evenwicht te brengen, waardoor de voordelen voor organisaties uiteindelijk worden beperkt.

Het rapport biedt een uitgebreide evaluatie van New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage op het gebied van prestaties, veerkracht, intelligent beheer en total cost of ownership (TCO). De resultaten bevestigen dat het product in deze belangrijke gebieden toonaangevend is en een sterk concurrentievermogen op de markt vertoont, met een aantrekkelijke combinatie van hoge prestaties, sterke veerkracht en optimale TCO. Dit voldoet aan de behoeften van ondernemingen voor digitale en intelligente transformatie.

Uit tests in een gesimuleerde databaseomgeving met hoge gelijktijdigheid blijkt dat het all-flash-systeem een ultrahoge prestatie van meer dan 876.256 IOPS biedt, met een gemiddelde responstijd van slechts 32 μs. Het systeem slaat diverse gegevens op met een native en parallelle architectuur voor blokken, bestanden en objecten.

De active-active-oplossing ondersteunt naadloze failover in datacenters. De SmartMatrix-full-mesh-architectuur kan het falen van maximaal zeven van de acht controllerbehuizingen verdragen zonder serviceonderbrekingen. FlashEver maakt cross-gen convergentie mogelijk en elimineert serviceonderbrekingen tijdens het vervangen van opslag. Het systeem biedt end-to-end intelligente bescherming met ingebouwde ransomwaredetectie voor zowel SAN als NAS.

De DataMaster-agent van het iMaster DME-gegevensbeheerplatform biedt automatische beoordeling van de systeemstatus, voorspelling van prestatietrends en foutlocatie binnen enkele minuten.

Bovendien geeft de vijfjarige TCO-analyse aan dat New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage de TCO met maximaal 64% kan verlagen in vergelijking met traditionele hybride opslag. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen op het gebied van inkoop, exploitatie en onderhoud en energieverbruik.

Yuan Yuan, President van de Huawei Data Storage Product Line, verklaarde: "Deze technische validatie van Enterprise Strategy Group toont Huawei's voortdurende leiderschap in opslagtechnologie-innovatie. In de toekomst zullen we onze innovatie-inspanningen blijven verdiepen en de digitale en intelligente transformatie in verschillende sectoren helpen versnellen."

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Over Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, nu onderdeel van Omdia, biedt gerichte en bruikbare marktinformatie, demand-side research, analistenadviesdiensten, GTM-strategiebegeleiding, validaties van oplossingen en maatwerkcontent ter ondersteuning van het kopen en verkopen van bedrijfstechnologie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923844/Huawei.jpg