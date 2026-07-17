Huawei presenteert tijdens The Smarter E 2026 de nieuwste grid-forming-strategie voor toekomstige elektriciteitssystemen

MÜNCHEN, 17 juli 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens zijn toespraak op de branchebijeenkomst in München verklaarde Steven Zhou, president van de Smart PV & ESS Product Line van Huawei Digital Power, dat de strategische focus van het bedrijf ligt op grid-forming, geïntegreerde oplossingen die de stabiliteit van het elektriciteitsnet versterken om een hoog aandeel hernieuwbare energie in Europa te ondersteunen.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

In Europa zal het aandeel van wind- en zonne-energie tegen 2030 naar verwachting 64% bereiken. Tegelijkertijd staat het elektriciteitssysteem voor uitdagingen, zoals een afnemende netweerbaarheid en een verminderde systeemsterkte, als gevolg van de hoge complexiteit van de netsturing en het afnemende aandeel van traditionele synchrone generatoren.

Als reactie hierop verhogen de Europese markten hun investeringen in het elektriciteitsnet, schalen ze de uitrol van netvormende batterij-energieopslagsystemen (BESS) op, ontwikkelen ze nieuwe netcodes met vereisten voor netvorming en versnellen ze de verschuiving van de elektriciteitsmarkt van louter energiearbitrage naar een breder aanbod van ondersteunende netdiensten. In zijn toespraak op The Smarter E 2026 zei Steven Zhou, president van de Smart PV & ESS Product Line van Huawei Digital Power, dat deze ontwikkelingen een duidelijk signaal afgeven dat "toekomstige PV- en BESS-producten moeten evolueren tot primaire bronnen van elektriciteit".

Nu nieuwe energietechnologieën zijn uitgegroeid tot een primaire bron van elektriciteit, is de sector een fase van actieve innovatie ingegaan, waarbij de focus verschuift van afzonderlijke innovaties naar geïntegreerde innovatie. Dankzij hun netvormende capaciteiten versnellen hybride PV-BESS-oplossingen de vervanging van traditionele thermische elektriciteitscentrales. Belangrijke netvormende functies, zoals zwartstart, inertieondersteuning en ondersteuning van de kortsluitstroom, zijn inmiddels onder alle bedrijfsomstandigheden en binnen alle tijdschalen van het elektriciteitssysteem volledig gevalideerd, terwijl het technische systeem steeds verder wordt verfijnd.

In zijn toespraak lichtte Zhou toe hoe de strategische koers van Huawei zich heeft ontwikkeld als reactie op de evolutie van het elektriciteitsnet. "In 2020 introduceerden we LUNA, het eerste slimme stringenergieopslagsysteem in de sector", aldus Zhou. "LUNA, genoemd naar de maan, is ontworpen om over de nacht te waken, zodat de levering van schone energie ook na zonsondergang doorgaat. En zoals u weet, draagt onze zonne-omvormer de naam SUN. SUN, geworteld in de zon, levert overdag energie." Zhou zei dat de rol van energieopslag opnieuw is gedefinieerd om de stabiliteit van het volledige elektriciteitsnet te waarborgen en kondigde aan dat Huawei het merk LUNA officieel heeft omgedoopt tot LUTERRA. "LUTERRA ontleent zijn naam aan 'Terra', de aarde. We evolueren van het verlichten van de nacht naar het beschermen van onze planeet."

In lijn met de nieuwe Smart PV-strategie van het bedrijf benut Huawei zijn sterke positie op het gebied van de integratie van de fundamentele 4T-technologieën (Bit, Watt, Heat en Battery) om voortdurend te innoveren, met als doel de ontwikkeling van een modern elektriciteitssysteem te versnellen. Daarbij biedt het oplossingen voor alle gebruikerssegmenten en toepassingsscenario's. In zijn toespraak op The Smarter E 2026 belichtte Zhou ook enkele toonaangevende C&I-projecten in Europa waarin gebruik wordt gemaakt van de alles-in-éénoplossing van het bedrijf, die PV, BESS, EV-laders en AI-planning integreert. Zo heeft het bedrijventerrein AHS in Duitsland na slechts twee jaar gebruik van een one-fits-all-oplossing van Huawei de inkomsten met 10% zien stijgen. Over een Carrefour-supermarkt in Spanje merkte Zhou op: "De elektriciteitsrekening is met bijna 40% gedaald en de terugverdientijd bedraagt slechts vijf jaar."

Huawei speelt in op de verdere ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt. Zhou lichtte toe: "In de toekomst zullen de bedrijfsmodellen voor BESS steeds diverser worden. Dankzij flexibele hardware en software die voortdurend kan worden doorontwikkeld, kan het one-match-all-platform van Huawei zich aanpassen aan uiteenlopende bedrijfsmodellen en de opbrengsten maximaliseren."

Nu demonstraties over de hele wereld, van Spanje tot Mongolië en van Duitsland tot de Filipijnen, de waardepropositie van Huaweis grid-formingtechnologie aantonen, zegt Zhou dat de kerncompetenties van het bedrijf "onze Smart PV- en BESS-oplossingen voor alle scenario's zullen versterken, zodat we onze klanten maximale waarde kunnen bieden en tegelijk de netstabiliteit kunnen verbeteren bij een hoog aandeel hernieuwbare energie."

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