Huawei's SuperPoD-portfolio creëert een nieuwe optie voor Global Computing op MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Spanje, 2 maart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei introduceert op MWC Barcelona 2026 zijn nieuwste SuperPoD-product Atlas 950 SuperPoD,TaiShan 950 SuperPoD en een reeks computingoplossingen voor de wereldmarkt. Dit belichaamt het laatste streven van het bedrijf naar open source en open samenwerking met als doel een veerkrachtige computingbasis op te bouwen en wereldwijd een nieuwe optie te creëren.

Technologische innovatie bouwt een veerkrachtige basis voor computing

Huawei will showcase SuperPoD products at MWC Barcelona 2026

Met AI-technologieën die zich snel ontwikkelen en modellen die nu biljoenen parameters gebruiken, begint agentische AI in vele sectoren binnen te dringen in kernproductieprocessen. Hierdoor stijgt de vraag naar een grotere computing-schaal en lagere latentie. Deze enorme modellen zijn echter buiten het bereik van conventionele horizontale schaalvergroting; grotere clusters lijden vaak aan een lagere benuttingsgraad en frequente trainingsonderbrekingen.

Huawei pakt deze uitdagingen aan met zijn innovatieve UnifiedBus-interconnectie voor SuperPoD's. De baanbrekende "cluster + SuperPoD"-systeemarchitectuur is op maat gemaakt voor de groeiende computervraag en het stimuleren van AI-vooruitgang. Huawei debuteerde op MWC zijn nieuwste SuperPoD-aanbod wereldwijd, waaronder de Atlas 950 SuperPoD en Atlas 850E. Gebouwd op UnifiedBus zijn deze producten geschikt voor een breed scala aan AI-trainings- en inferentiescenario's. De Atlas 950 SuperPoD verbindt bijvoorbeeld tot 8.192 NPU's via UnifiedBus en biedt ultrahoge bandbreedte, ultralage latentie en een uniforme geheugenadressering. Hij werkt als één enkele, logische computer voor leren, redeneren en verwerken.

Huawei presenteert ook TaiShan 950 SuperPoD, de allereerste computing SuperPoD voor algemene doeleinden in de sector, naast servers van de volgende generatie zoals de TaiShan 500 en TaiShan 200. Deze bieden flexibele computingopties voor het berekenen van werkbelastingen op een schaal van hoge tot lage intensiteit.

Open source en open samenwerking bevorderen een symbiotisch ecosysteem

Huawei blijft pleiten voor open source en open systemen in een visie om de innovatie van ontwikkelaars en de welvaart van het ecosysteem te versnellen. Het bedrijf speelt een cruciale rol bij het bevorderen van openEuler, dat snel is gestegen tot een van 's werelds toonaangevende opensource besturingssystemengemeenschappen. Huawei heeft zijn CANN heterogene computerarchitectuur volledig opensource gemaakt. Door gelaagde ontkoppeling zijn alle softwarecomponenten - van operatorbibliotheken, versnellingsbibliotheken en grafiekcomputing tot programmeertalen - openlijk beschikbaar voor ontwikkelaars. CANN ondersteunt ook opensource community's en projecten die worden gekenmerkt door Triton, TileLang, PyTorch, vLLM en verl, wat ontwikkelaars concreet ondersteunt op het gebied van toegankelijkheid en efficiëntie.

Terwijl intelligentie sectoren transformeert, blijft Huawei toegewijd aan het bouwen van een veerkrachtige computerbasis en een symbiotisch ecosysteem om een nieuwe optie voor het AI-tijdperk te creëren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg