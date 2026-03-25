Huawei publiceert een whitepaper over NG WAN om IP-transportnetwerken volledig te upgraden en nieuwe groei voor telecombedrijven te stimuleren

BEIJING, 25 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens het Upperside World Congress 2026 organiseerde Huawei zijn IP Gala-top met als thema 'Next-Generation WAN, Boosting New Growth for Carriers'. Tijdens de top presenteerde Huawei de whitepaper over Next-Generation (NG) WAN, in aanwezigheid van de WBBA, het IPv6 Forum en toonaangevende telecombedrijven bij de lanceringsceremonie. Deze whitepaper schetst een doelarchitectuur voor IP-netwerken richting 2030, waarmee telecombedrijven volledige beveiligde netwerken kunnen opbouwen die de gebruikerservaring waarborgen en tegelijk omzetgroei en operationele efficiëntie stimuleren. Wereldwijde telecombedrijven, sectorleiders en normalisatieorganisaties voerden diepgaande gesprekken over thema's zoals multidimensionaal inzicht, beveiliging en veerkracht, en netwerkautonomie, en werkten samen om IP-transportnetwerken verder te ontwikkelen in de richting van Net5.5G.

John Cai, President of Router Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Nationale strategieën en industriële vooruitgang: versnelling van upgrades van AI-gerichte netwerkinfrastructuur

Telecombedrijven benutten AI-capaciteiten, ondersteund door IPv6- en SRv6-technologieën, om het potentieel van hun netwerken te ontsluiten, kosten drastisch te verlagen en de operationele prestaties te verbeteren. Latif Ladid, voorzitter van het IPv6 Forum, benadrukte hoe verschillende landen strategieën implementeren die gericht zijn op soevereine AI-clouds, beveiliging en veerkracht, en kwantumbeveiliging. Daarmee wordt de basis gelegd voor telecombedrijven om geavanceerdere infrastructuurnetwerken te ontwikkelen. Het IPv6 Forum werkt samen met wereldwijde industriële partners om de diepgaande integratie van geavanceerde technologieën, zoals IPv6/SRv6, netwerkautonomie en applicatiebewustzijn, met AI te bevorderen.

NG WAN-whitepaper: een routekaart voor de bouw van beoogde IP-netwerken

In het tijdperk van het Internet of Agents stimuleert de integratie van intelligentie en netwerken de evolutie van IP-netwerken naar efficiëntere en intelligentere architecturen. John Cai, president van Router Domain binnen Huawei's Data Communication Product Line, zei in zijn openingstoespraak dat NG WAN's moeten worden opgebouwd rond drie cruciale pijlers: multidimensionaal inzicht, beveiliging en veerkracht, en netwerkautonomie. Zo kunnen telecombedrijven de monetisatie van hun netwerken versnellen, de kosten drastisch verlagen en tegelijk de efficiëntie verbeteren. Deze nieuw gepubliceerde NG WAN-whitepaper biedt een uitgebreid kader voor de bouw van WAN-doelnetwerken richting 2030 en beschrijft de belangrijkste kenmerken, doelarchitecturen, waardescenario's, doorbraaktechnologieën en netwerkinrichtingsspecificaties. Daarmee krijgen telecombedrijven wereldwijd strategische inzichten aangereikt bij hun trajecten rond netwerkevolutie en innovatie.

Beste praktijken van toonaangevende telecombedrijven: nieuwe maatstaven voor de evolutie van netwerken

Mehmet Durmus, Associate Director IP/MPLS Core and Data Center Networks bij Turkcell in Turkije, deelde zijn ervaringen met de implementatie van NG WAN. Hij merkte op dat opkomende innovaties, zoals 5G/5G-A en intelligent computing, de traditionele netwerken steeds zwaarder belasten. Als reactie daarop heeft Turkcell een voortrekkersrol gespeeld in het gebruik van geavanceerde oplossingen: lossless RDMA, door AI aangestuurde dynamische energiebesparing en monitoring van de glasvezelstatus. Om die reden is er baanbrekende vooruitgang geboekt op het gebied van intelligent computing, energiebesparing en intelligent O&M. Deze inspanningen vormen een maatstaf voor IP-transportnetwerken van de volgende generatie.

Huawei NGWAN: telecombedrijven helpen AI-centrische, geconvergeerde WAN-diensten op te bouwen met geïntegreerde netwerk-, computing- en beveiligingsdiensten

Xu Huan, vicepresident van Router Domain binnen Huawei's Data Communication Product Line, ging dieper in op de fundamenten, de belangrijkste scenario's en de zakelijke waarde van NG WAN. Hij legde uit dat een NG WAN AI-centrisch zal zijn, met een volledig geconvergeerde netwerkarchitectuur voor alle diensten waarin netwerk, computing en beveiliging zijn geïntegreerd. Het netwerk zal worden gebouwd op een groene ultrabreedbandbasis met behulp van 400GE/800GE-technologieën en zal beschikken over mogelijkheden voor multidimensionaal inzicht. Dit alles zal helpen om de ervaring van VIP-gebruikers en -diensten te waarborgen, de ARPU en DOU te verhogen en always-on diensten te garanderen via volledige beveiliging en veerkracht. Daarnaast zal het netwerk agents gebruiken om de netwerkautonomie te versterken.

Tijdens de top deelden technische experts innovatieve technologieën en praktijken op het gebied van inzicht in diensten, gerichte marketing, volledige beveiliging en veerkracht, en intelligent netwerkbeheer in thuisbreedbandomgevingen.

In de toekomst zal Huawei zijn partnerschappen met wereldwijde telecombedrijven en industriële leiders blijven versterken om het enorme potentieel van netwerken te ontsluiten en tegelijk duurzame groei voor telecombedrijven te stimuleren.

