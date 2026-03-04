Huawei's Yang Chaobin: Het creëren van mobiele waarde creëert een betere intelligente wereld

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, CEO van Huawei's ICT Business Group, riep vandaag tijdens MWC Barcelona 2026 de ICT-sector op om de inspanningen te intensiveren zodat iedereen toegang krijgt tot de snelle AI-baan. Deze oproep omvatte aanbevelingen rond spectrum en netwerkcapaciteiten om 5G-Advanced op te schalen ter ondersteuning van opkomende AI-toepassingen, evenals een pleidooi om inclusieve connectiviteit uit te breiden en zo de digitale kloof in achtergestelde regio's te dichten.

Yang Chaobin, Huawei ICT BG CEO, speaking at MWC Barcelona 2026

In zijn keynote verklaarde Yang: "Het intelligente tijdperk nadert snel. Elke dag ontstaan er nieuwe AI-toepassingen en daarom is het tijd dat de sector samenkomt om het volledige potentieel van 5G-A te ontsluiten. We moeten nieuwe spectrumbronnen zoals U6 GHz efficiënt benutten om nieuwe waarde voor de sector te creëren en tegelijk de weg vrij te maken voor de evolutie naar 6G."

Nu AI-toepassingen zoals text-to-video en AI-gedreven shoppen steeds gebruikelijker worden, zal het tokenverbruik sterk toenemen. Het aantal dagelijks verbruikte tokens is de afgelopen twee jaar met een factor 300 gestegen. Volgens Yang creëert dit enorme kansen voor de mobiele sector.

Tegelijkertijd brengen deze ontwikkelingen lacunes aan het licht die volgens hem moeten worden aangepakt. Ten eerste moeten netwerken evolueren van een downlink-gerichte architectuur naar ultra-hoge bandbreedte zowel in uplink als downlink, om multimodale gegevensuitwisseling tussen apparaten en clouds voor AI mogelijk te maken. Ten tweede moeten netwerken veilige, betrouwbare en ultra-lage-latentieconnectiviteit bieden ter ondersteuning van realtime AI-samenwerking en intelligente besluitvorming.

De standaardisatie van 6G is inmiddels gestart en volgens 3GPP worden de standaarden niet vóór maart 2029 definitief vastgesteld. Yang benadrukte dat de komende vijf jaar een venster van opportuniteit vormen voor een sterke groei van mobiele AI-diensten en voor het creëren van nieuwe waarde, mits operators effectief investeren in 5G-A. Deze halve generatiestap tussen 5G en 6G speelt nu al een sleutelrol in de sector, met tien keer hogere uplinksnelheden, een verbeterde AI-service-ervaring, nieuwe IoT-technologieën zoals reduced capability (RedCap) en passive IoT, en AI voor gedifferentieerde netwerkcapaciteiten.

5G-A is inmiddels commercieel uitgerold in meer dan 300 steden wereldwijd en de uitrol breidt zich uit naar alle frequentiebanden. Nieuwe en herbestemde spectrumbronnen zijn nodig om 5G-A nog krachtiger te maken, met name in landen en regio's waar C-band-middelen schaars zijn. De U6 GHz-band wordt hierbij de sleutel tot het ontsluiten van dit netwerkpotentieel.

Na meerdere discussierondes tijdens de World Radiocommunication Conference (WRC) is U6 GHz vastgesteld als een toonaangevende frequentieband voor toekomstige mobiele communicatie. 5G-A ondersteunt reeds U6 GHz, en ook de mainstream device-chips en de industriële keten voor 5G-A-apparaten zijn volwassen. Dit betekent dat 5G-A klaar is voor grootschalige commerciële inzet. Yang riep zijn toehoorders, allen spelers in de telecomsector, op om de samenwerking rond 5G-A en frequentiebanden zoals U6 GHz verder te verdiepen om te voldoen aan de snel stijgende vraag naar AI-diensten.

Het tweede zwaartepunt van zijn keynote was de dringende noodzaak om wereldwijde ongelijkheden in digitale toegang aan te pakken. Volgens GSMA hebben meer dan 300 miljoen mensen geen toegang tot mobiel breedband. In de afgelopen twintig jaar heeft de communicatiesector aanzienlijke inspanningen geleverd om de digitale kloof te verkleinen, maar de snelle groei van AI dreigt deze kloof te vergroten. Sterkere initiatieven voor digitale inclusie en voortdurende innovatie zijn daarom noodzakelijk.

Yang moedigde verdere verkenning aan van inclusieve connectiviteitsstrategieën, zoals gediversifieerde combinaties van frequentiebanden en kostenefficiëntere oplossingsontwerpen. Huawei heeft zelf innovatieve all-scenario RuralStar-oplossingen gelanceerd om inclusieve mobiele toegang te bieden aan 170 miljoen mensen in 80 landen, evenals aanvullende inclusieprogramma's. Deze omvatten onder meer DigiTruck-klaslokalen voor digitale vaardigheidstraining van plattelandsstudenten in Kenia, inclusieve financiële diensten voor plattelandsbewoners in Bangladesh en mobiele medische diensten voor dorpen in Argentinië.

Aan het einde van zijn keynote riep Yang alle spelers in de sector op om samen te blijven werken aan grootschalige commerciële uitrol van 5G-A om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van opkomende AI-diensten en de weg vrij te maken voor de evolutie naar 6G.

MWC Barcelona 2026 vindt plaats van 2 tot en met 5 maart in Barcelona, Spanje. Tijdens het evenement presenteert Huawei zijn nieuwste producten en oplossingen op stand 1H50 in Fira Gran Via Hall 1.

Het tijdperk van agentic netwerken nadert snel en de grootschalige commerciële adoptie van 5G-A versnelt. Huawei werkt actief samen met carriers en partners wereldwijd om het volledige potentieel van 5G-A te benutten en de weg vrij te maken voor de evolutie naar 6G. Daarnaast ontwikkelt Huawei AI-Centric Network-oplossingen om intelligente diensten, netwerken en netwerkelementen (NE's) mogelijk te maken, de grootschalige implementatie van level-4 autonome netwerken (AN L4) te versnellen en AI in te zetten om zijn kernactiviteiten te moderniseren. Samen met andere spelers in de sector wil Huawei toonaangevende, waarde-gedreven netwerken en AI-computing-backbones realiseren voor een volledig intelligente toekomst.

