Ondersteund door Huawei bereikt Aztelekom bijna landelijke breedbandconnectiviteit via "Online Azerbaijan"

BAKU, Azerbeidzjan, 10 juni 2026 /PRNewswire/ -- Aztelekom, een onderdeel van AZCON Holding, en Huawei hebben vandaag aangekondigd dat de strategie voor breedbandverbinding "Online Azerbaijan" van het land 99,7% van Azerbeidzjan heeft bestreken.

Tot 3 miljoen huishoudens en bedrijven, zowel in grote steden als in afgelegen dorpen, hebben nu volledige toegang tot breedbandinternet en digitale diensten, waarvan 2 miljoen binnen de afgelopen twee jaar zijn aangesloten. Tegenwoordig hebben vrijwel alle 10,45 miljoen inwoners van het land toegang tot breedbandinternet.

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

"We hebben dit initiatief niet alleen als een technologische upgrade benaderd, maar als een strategische investering die gericht is op het verminderen van de digitale ongelijkheid, het waarborgen van billijke toegang tot digitale diensten en het mogelijk maken van de digitale transformatie van openbare diensten," aldus Hasan Omarov,

CEO van Aztelekom. "Het megaproject 'Online Azerbaijan' is een van de grootste infrastructuurinitiatieven in de geschiedenis van ons land. Voor het eerst krijgen burgers, ongeacht hun woonplaats, gelijke toegang tot snelle, betrouwbare internetdiensten en gelijke digitale kansen. Het hoge technische potentieel, de innovatieve oplossingen en het bewezen vermogen van Huawei om grootschalige projecten uit te voeren, hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de digitale infrastructuur van Azerbeidzjan. Op basis van het megaproject 'Online Azerbaijan' zal de inzet van geavanceerde technologieën zoals 10G en 50G PON in de nabije toekomst het mogelijk maken ultra-snelle, betrouwbare en breedbanddiensten met een hoge capaciteit aan woningen en bedrijven te leveren."

Het "Online Azerbaijan"-initiatief, dat in 2021 door het ministerie van Digitale Ontwikkeling en Vervoer is gelanceerd, is in overeenstemming met de doelstellingen van de overheid om de gemiddelde internetsnelheden op een stabiel breedbandnetwerk tegen 2025 te verhogen tot 50 Mbps. Onder het TECH4ALL-programma voor digitale integratie heeft Huawei een belangrijke rol gespeeld in de uitbouw van infrastructuur, waaronder het verbinden van enkele van de meest afgelegen dorpen van het land met oplossingen voor een volledig optisch gigabit glasvezelnetwerk.

"Huawei streeft ernaar zijn technologieën en oplossingen te gebruiken om de digitale kloof te overbruggen en een inclusieve en duurzame digitale wereld mogelijk te maken", zei Cui Yangyang, directeur van het TECH4ALL Program Office voor Huawei. "Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot breedbandinternet, ongeacht waar ze zich bevinden, ontsluit kansen voor elke burger en stel hen in staat om bij te dragen aan de groeiende digitale economie van het land en een welvarende toekomst."

De oplossingen van Huawei voor volledig optische telecommunicatie richten zich op het bouwen van een end-to-end infrastructuur die traditionele elektrische schakeling vervangt door optische technologieën om te voldoen aan de eisen die hoge bandbreedte en lage latency stellen.

De projectdoelstellingen werden vastgesteld op basis van de bevolkingsdichtheid, het infrastructuurpotentieel en de sociale indicatoren van elk van de 14 economische regio's van Azerbeidzjan. Bij de lancering van het project was de gemiddelde internetsnelheid in Azerbeidzjan slechts 11,7 Mbit/s, wat meer dan zevenvoudig is gestegen tot 88,84 Mbit/s in 2025. Deze vooruitgang is het directe resultaat van een robuuste en grootschalige inzet van glasvezelinfrastructuur, waaronder de volledige vervanging van legacy koperenetwerken door glasvezel. In slechts een jaar tijd steeg Azerbeidzjan negen plaatsen in de E-Government Development Index van de VN en kwam in 2025 voor het eerst in de top van digitaal bestuur.

Het project is gedurende meerdere jaren als casestudy gepresenteerd op verschillende gespecialiseerde evenementen. Het heeft ook vijf verschillende internationale prijzen gewonnen en is gepubliceerd als voorbeeld van een business case door Harvard Business Review Türkiye en in Principles of Modern Marketing door Philip Kotler.

Vroeger hadden veel plattelandsgebieden van Azerbeidzjan beperkte toegang tot moderne connectiviteit en digitale diensten. In traditionele afgelegen bergdorpen zoals Khinalig heeft de invoering van snel en betrouwbaar internet bijvoorbeeld de lokale kansen aanzienlijk verbeterd, waardoor kleine en middelgrote bedrijven worden ondersteund, het toerisme wordt gestimuleerd en lokale ambachtslieden in staat worden gesteld hun traditionele ambachten via livestreaming met een wereldwijde doelgroep te delen. Breedband-internet heeft ook de toegang tot online onderwijs voor plattelandsscholen vergroot, waardoor de digitale kloof wordt overbrugd en plattelandsscholieren meer toegang en leermogelijkheden krijgen die vergelijkbaar zijn met die van hun stedelijke leeftijdsgenoten.

Naast online onderwijs worden in het hele land projecten uitgevoerd die betrekking hebben op telegeneeskunde en slimme steden. In de volgende fase zal het project "Online Azerbaijan" zich richten op het uitbreiden van 5G en het Internet of Things naar de meest afgelegen regio's, waarbij grote nadruk wordt gelegd op energie-efficiëntie en de invoering van groene technologie.

Over TECH4ALL

TECH4ALL is het langetermijninitiatief en actieplan van Huawei op het gebied van digitale inclusie. Dankzij innovatieve technologieën en partnerschappen wil TECH4ALL een inclusieve en duurzame digitale wereld mogelijk maken: https://www.huawei.com/en/tech4all