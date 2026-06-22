Zendure onthult het ZEN+ HOME AI-energie-ecosysteem op Intersolar 2026

MÜNCHEN, 22 juni 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, de wereldwijde pionier op het gebied van plug-in-HEMS, presenteert op Intersolar 2026 in München (stand C1.280) zijn nieuwste visie op thuisenergie: ZEN+ HOME. Onder het beursthema 'Power Tomorrow, Start at Home' laat Zendure zien hoe AI, intelligente energie-orkestratie en flexibele opslagoplossingen huishoudens veranderen van passieve energieverbruikers in actieve, energieonafhankelijke deelnemers.

De intelligentie van plug-in-HEMS

De kern van ZEN+ HOME is ZENKI™, de AI-energieagent van Zendure, aangedreven door het eigen ZenPulse-tijdreeksmodel. Door zonne-opwekking, huishoudelijk verbruik en dynamische elektriciteitsprijzen te analyseren, voorspelt ZENKI™ de energievraag voor 24 uur en stelt automatisch de optimale strategie op.

Van intelligent laden en batterijplanning tot automatische back-upbescherming: ZENKI™ optimaliseert de energiestromen voortdurend in realtime en helpt huiseigenaren meer te besparen, de veerkracht te vergroten en moeiteloos energieonafhankelijkheid te bereiken.

Één huis. Één energiehart

Het centrum van het ecosysteem en het hart van ZEN+ HOME is de PowerHub, een geïntegreerd platform voor energiecoördinatie dat zonne-opwekking, batterijopslag, netstroom, EV-laders, warmtepompen en slimme apparaten met elkaar verbindt.

Samen met de SolarFlow-serie maakt de PowerHub energiebeheer voor het hele huis en intelligente energie-orkestratie mogelijk:

SolarFlow 4000 Mix Series – een bidirectioneel, AI-gestuurd 4000W all-in-one plug-in thuisbatterijplatform, geïntegreerd met de PowerHub, dat geavanceerde balkon-, AC-gekoppelde dak- en mobiele stroomoplossingen verenigt in één uitbreidbaar ecosysteem.

SolarFlow 3000 Mix AC+ – een plug-and-play-oplossing die geoptimaliseerd is voor AC-gekoppelde zonnepanelen op het dak en energieopslag, en flexibele installatie zonder complexe montage mogelijk maakt.

SolarFlow 2400 Series – een bidirectioneel, AI-gestuurd 2400W hybride opslagplatform met zowel PowerHub-gekoppelde als plug-and-play-configuraties, dat balkon- en dakzonneoplossingen verenigt in één ecosysteem.

Flexibiliteit – altijd op het beste tarief

Via dynamische ZenWave™-tarieven en partnerschappen met energieleveranciers past ZEN+ HOME zich aan realtime marktprijzen aan, waardoor huishoudens hun elektriciteitskosten verlagen en maximale waarde uit elke kilowattuur halen.

Betrouwbaar. Open. Transparant.

Gebouwd op de HEMS 2.0-architectuur combineert ZEN+ HOME cloudintelligentie met lokale besturing. Zelfs bij internetonderbrekingen blijven essentiële energiefuncties lokaal werken, terwijl de PowerHub zorgt voor een naadloze 10 ms UPS-back-up en Black Start-capaciteit voor energiezekerheid.

ZEN+ HOME integreert met sensoren en regelaars van Shelly om warmtepompen via relais aan te sluiten en de SG Ready-interface te gebruiken voor het voorverwarmen van water en leefruimtes met overtollige zonne-energie of goedkope netstroom.

Met ondersteuning voor meer dan 5.000 warmtepompmodellen coördineert ZEN+ HOME een intelligente planning voor huishoudens met warmtepompen en EV's, waarbij zonneoverschotten of daltariefperioden voorrang krijgen voor verwarming en opladen.

Om de transparantie te vergroten introduceert Zendure een vernieuwde interface die AI-beslissingen visualiseert via een helder 24-uurs energieplan, waardoor AI verandert van een 'black box' in een assistent die gebruikers kunnen begrijpen en vertrouwen.

Verder dan het huis: duurzame mobiliteit

Zendure breidt het ZEN+ ecosysteem ook uit naar duurzame mobiliteit met Zendure Cargo, zijn e-cargo-mobiliteitsoplossing, en EV-laadproducten zoals EVFlow AC, geïntegreerd met HEMS 2.0, waarmee schone energieopwekking thuis wordt verbonden met elektrisch vervoer.

Op Intersolar Europe 2026 spreekt Bryan Liu, CEO en oprichter van Zendure, op 23 juni om 12:10 uur tijdens het side-event IBESA Day @ ees Forum met de presentatie 'Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions'.

Over Zendure

Zendure, opgericht in 2017, is de wereldwijde pionier op het gebied van plug-in-HEMS, met technologiecentra in Silicon Valley (VS), de Greater Bay Area (China), Japan en Duitsland. De missie van Zendure is om huishoudens te voorzien van betrouwbare en betaalbare schone energie door de nieuwste energietechnologie vooruit te helpen. Het revolutionaire SolarFlow-balkonenergieopslagsysteem zet zonlicht om in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijks leven.