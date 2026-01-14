Vantage firar trippelseger vid Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 14 januari, 2026 /PRNewswire/ -- Vantage har tilldelats tre prestigefyllda utmärkelser vid Professional Trader Awards 2025, arrangerade av Holiston Media. Utmärkelserna tilldelades Vantage i kategorierna Best Corporate Social Responsibility, Most Trusted Broker och Best Copy Trading Broker.

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

Professional Trader Awards uppmärksammar mäklare som levererar enastående service till professionella och aktiva handlare. I år bidrog över 11 500 röster till urvalet av 16 vinnare. Priserna, som ursprungligen fokuserade på konton för professionella handlare, har utökats för att spegla bredare aspekter av tradingbranschen, inklusive teknik, handelsvillkor, utbildning och kundsupport.

"Dessa årliga priser uppmärksammar mäklare som leder utvecklingen inom handelsanalys, exekvering, teknik och prestandaverktyg, samtidigt som de levererar konkurrenskraftiga handelsvillkor och starka kundrelationer", sade Archie Humphries, chef på Holiston Media. "Vinnarna av årets utmärkelser är de allra bästa i branschen".

Vantages erkännande inom tre kategorier speglar bolagets fortsatta fokus på att utveckla lösningar anpassade för handlare. Från copy trading-verktyg till en långvarig närvaro i branschen samt ett CSR-program med fokus på meningsfull global påverkan, understryker utmärkelserna Vantages position som en ledande mäklare.

Marc Despallieres, vd för Vantage, sade: "Vi är djupt hedrade över att ta emot dessa utmärkelser. Dessa priser speglar vårt engagemang för våra kunder och den bredare tradinggemenskapen och motiverar oss att fortsätta innovera, bygga förtroende och erbjuda lösningar i världsklass."

För mer information om Vantages prisbelönta tjänster, besök Vantage Markets.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) är en multitillgångsmäklare för CFD-produkter som tillhandahåller en smidig och kraftfull tjänst för handel med CFD:er, såsom valutor, råvaror, index, aktier, ETF:er och obligationer.

Med 15 års marknadserfarenhet överträffar Vantage rollen som mäklare och tillhandahåller en pålitlig handelsplattform för att stödja kunder i globala marknader.

handla smartare @vantage

RISKVARNING: CFD-produkter är komplexa instrument som innebär en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. Se till att du förstår riskerna innan du handlar.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte finansiell rådgivning, ett erbjudande eller en uppmaning om några finansiella produkter eller tjänster. Innehållet är inte avsett för invånare i någon jurisdiktion där sådan distribution eller användning strider mot lokala lagar eller förordningar. Läsare uppmanas att söka oberoende professionell rådgivning innan de fattar några investerings- eller finansiella beslut. Om du väljer att förlita dig på den presenterade informationen sker det på din egen risk.

