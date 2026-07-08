Dzięki Hisense dom staje się najlepszym miejscem do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026™

QINGDAO, Chiny, 8 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na światowym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, na nowo definiuje sposób, w jaki kibice piłki nożnej przeżywają Mistrzostwa Świata FIFA 2026™ w swoich domach, za sprawą najnowszych rozwiązań z zakresu technologii wyświetlania laserowego. Zaprojektowana z myślą o jeszcze większych przekątnych obrazu i bardziej realistycznej jakości wyświetlania gama urządzeń Laser Display marki Hisense sprawia, że każdy mecz staje się niezapomnianym wspólnym przeżyciem.

Dla kibiców piłki nożnej Mistrzostwa Świata FIFA 2026™ to znacznie więcej niż sam końcowy wynik. To okazja do wspólnego przeżywania emocji z rodziną i przyjaciółmi, celebrowania każdej zdobytej bramki oraz poczucia atmosfery największego wydarzenia piłkarskiego na świecie bez wychodzenia z domu. Najnowsze rozwiązania Hisense wykorzystujące technologię wyświetlania laserowego pozwalają odtworzyć stadionowe emocje na niespotykaną dotąd skalę.

Telewizor laserowy L9Q TriChroma Laser TV zamienia domowy salon w miejsce godne oglądania najważniejszych piłkarskich spotkań. Dzięki ekranowi o przekątnej sięgającej 200 cali kibice mogą śledzić każdy bieg, podanie, wślizg i gol o wyjątkowej wyrazistości. Nawet podczas oglądania w ciągu dnia jasny, nasycony kolorami obraz oraz ekran z redukcją światła otoczenia zapewniają doskonałą jakość wyświetlania bez konieczności zaciemniania pomieszczenia, a przestrzenny dźwięk pozwala znaleźć się w samym centrum piłkarskich emocji, posłuchać stadionowych przyśpiewek i doświadczyć radości po zdobytych bramkach.

Dla osób poszukujących najwyższej klasy kina domowego projektor laserowy XR10 Laser Projector przenosi oglądanie Mistrzostw Świata FIFA 2026™ na jeszcze wyższy poziom. Dzięki możliwości wyświetlania obrazu o przekątnej do 300 cali, wysokiej jasności oraz bogatej, realistycznej kolorystyce urządzenie oddaje dramaturgię każdego meczu z kinowym rozmachem. Elastyczne możliwości instalacji oraz inteligentna optymalizacja obrazu ułatwiają stworzenie doskonałych warunków do oglądania meczy fazy pucharowej i każdej niezapomnianej chwili mundialu.

Gdy Mistrzostwa Świata FIFA 2026™ jednoczą kibiców piłki nożnej na całym świecie, Hisense nieustannie przesuwa granice domowej rozrywki dzięki innowacjom technologii wyświetlania laserowego, sprawiając, że każdy mecz wydaje się jeszcze bardziej widowiskowy, każda celebracja bardziej angażująca, a każde wspomnienie jeszcze bardziej niezapomniane.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.