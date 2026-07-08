Grâce à Hisense, votre domicile devient le meilleur endroit pour suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026™

QINGDAO, Chine, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque de référence mondiale dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, redéfinit la façon dont les supporters de football vivent la Coupe du monde de la FIFA 2026TM chez eux grâce à ses dernières innovations en matière d'écrans laser. Les écrans plus grands et la qualité d'image plus réaliste de la gamme d'écrans laser de Hisense transforme chaque match en une expérience partagée véritablement inoubliable.

Pour les supporters de football, la Coupe du monde de la FIFA 2026TM ne se résume pas au score final. Il s'agit de se retrouver en famille et entre amis, de célébrer ensemble chaque but et de vivre toute l'effervescence du plus grand événement sportif au monde, dans le confort de son foyer. Les dernières solutions d'écran laser de Hisense recréent l'ambiance d'un stade à s'y méprendre.

Le téléviseur laser L9Q TriChroma transforme les espaces de vie quotidiens en lieux exceptionnels pour suivre les matchs. Grâce à un écran géant pouvant atteindre 200 pouces, les supporters peuvent suivre chaque match, chaque passe, chaque tacle et chaque but comme s'ils y étaient. Même en plein jour, son image lumineuse et éclatante, ainsi que son écran ALR (Ambient Light Rejection - rejet de lumière ambiante) proposent des images saisissantes sans qu'il soit nécessaire d'obscurcir la pièce, tandis que le son immersif plonge les spectateurs au cœur de chaque chant et chaque célébration.

Pour ceux qui recherchent l'expérience home cinema ultime, le visionnage de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM atteint des sommets avec le projecteur laser XR10. Avec une projection pouvant atteindre 300 pouces, une luminosité exceptionnelle et des couleurs riches et réalistes, il restitue toute l'intensité de chaque match avec un effet cinématographique. Grâce à une installation flexible et une optimisation intelligente de l'image, il est facile de créer un environnement de visionnage haut de gamme pour chaque match à élimination directe et chaque moment inoubliable de la Coupe du mondeTM.

Alors que le football rassemble les supporters du monde entier à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, , Hisense continue de repousser les limites du divertissement à domicile grâce à ses innovations en matière d'écrans laser, pour que chaque match soit encore plus spectaculaire, chaque célébration encore plus immersive et chaque souvenir encore plus inoubliable.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC, Hisense s'engage à établir des partenariats sportifs mondiaux afin de tisser des liens avec des publics du monde entier.