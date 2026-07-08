Hisense convierte su hogar en el mejor lugar para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Hisense

Jul 08, 2026, 08:12 ET

QINGDAO, China, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, está llevando a cabo la redefinición de la forma en que los aficionados al fútbol viven la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde casa a través de sus últimas innovaciones en pantallas láser. Diseñada para ofrecer pantallas más grandes y una calidad de imagen más realista, la gama de pantallas láser de Hisense transforma cada partido en una experiencia compartida verdaderamente inolvidable.

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De cara a los aficionados al fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es mucho más que el resultado final. Se trata de reunirse con familiares y amigos, celebrar cada gol juntos y sentir la emoción del mayor evento deportivo del mundo desde la comodidad del hogar. Las últimas soluciones de pantallas láser de Hisense recrean la atmósfera del estadio a una escala extraordinaria.

El televisor láser L9Q TriChroma transforma los espacios cotidianos en escenarios de primer nivel con el objetivo de disfrutar de los partidos. Gracias a una pantalla ultragrande de hasta 200 pulgadas, los aficionados pueden seguir cada carrera, pase, entrada y gol con una claridad excepcional. Incluso durante el día, su imagen brillante y vibrante, junto con la pantalla con rechazo de luz ambiental, ofrece imágenes vívidas sin necesidad de oscurecer la habitación, mientras que el audio envolvente sitúa a los espectadores en el centro de cada cántico y celebración.

Para todos aquellos que buscan la mejor experiencia de cine en casa, el proyector láser XR10 lleva la visualización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a una escala aún mayor. Contando con proyecciones de hasta 300 pulgadas, un brillo excepcional y colores intensos y realistas, recrea la emoción de cada partido con un impacto cinematográfico. Su instalación flexible y la optimización inteligente de la imagen facilitan la creación de un entorno de visualización de primera clase para cada partido eliminatorio y cada momento inolvidable de la Copa Mundial™.

Mientras el fútbol une a los aficionados de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense continúa superando los límites del entretenimiento en el hogar mediante la innovación en pantallas láser, haciendo que cada partido se sienta más grande, cada celebración más inmersiva y cada recuerdo más inolvidable.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países, especializado en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

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