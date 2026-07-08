Hisense dělá z domova nejlepší místo pro sledování Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™

News provided by

Hisense

Jul 08, 2026, 08:40 ET

ČCHING-TAO, Čína, 8. července 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, přináší díky svým nejnovějším inovacím v oblasti laserových displejů nový způsob, jakým mohou fotbaloví fanoušci prožívat Mistrovství světa ve fotbale 2026™ doma. Řada laserových displejů Hisense, navržená tak, aby poskytovala větší obrazovky a realističtější kvalitu obrazu, promění každý zápas v opravdu nezapomenutelný společný zážitek.

Continue Reading

Pro fotbalové fanoušky znamená Mistrovství světa ve fotbale 2026™ víc než jen konečný výsledek. Jde o setkání s rodinou a přáteli, společné oslavování každého gólu a prožívání vzrušení z největší sportovní události světa z pohodlí domova. Nejnovější řešení laserových displejů od Hisense dokážou tuto stadionovou atmosféru zprostředkovat v mimořádném měřítku.

Laserový televizor L9Q TriChroma promění běžné obytné prostory v prvotřídní místa ke sledování zápasů. Díky obří obrazovce o úhlopříčce až 200 palců mohou fanoušci sledovat každý běh, přihrávku, souboj i gól s pozoruhodnou ostrostí. I při sledování během dne zajišťuje jasný a živý obraz spolu s technologií Potlačení okolního světla živé vizuální zážitky bez nutnosti zatemnění místnosti, zatímco pohlcující zvuk vtáhne diváky přímo do centra každého skandování a oslav.

Pro ty, kdo touží po dokonalém zážitku z domácího kina, posouvá laserový projektor XR10 sledování Mistrovství světa ve fotbale 2026™ do ještě velkolepějších rozměrů. Díky projekci o úhlopříčce až 300 palců, výjimečnému jasu a sytým, realistickým barvám dokáže zprostředkovat dramatičnost každého zápasu s filmovým nábojem. Flexibilní instalace a inteligentní optimalizace obrazu usnadňují vytvoření prvotřídního prostředí pro sledování každého vyřazovacího zápasu a nezapomenutelných okamžiků Mistrovství světa™.

Zatímco fotbal během mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ spojuje fanoušky na celém světě, Hisense i nadále posouvá hranice domácí zábavy díky inovacím v oblasti laserových displejů, díky nim se každý zápas jeví jako větší, každá oslava je ještě působivější a každá vzpomínka ještě nezapomenutelnější.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Dzięki Hisense dom staje się najlepszym miejscem do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026™

Dzięki Hisense dom staje się najlepszym miejscem do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026™

Hisense, czołowa marka na światowym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, na nowo definiuje sposób, w jaki kibice piłki nożnej przeżywają...
Hisense macht das eigene Zuhause zum besten Platz für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Hisense macht das eigene Zuhause zum besten Platz für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, definiert mit seinen neuesten Innovationen im Bereich...
More Releases From This Source

Explore

Sporting Events

Sporting Events

General Sports

General Sports

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics