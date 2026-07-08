Hisense Jadikan Rumah Tempat Duduk Terbaik untuk FIFA World Cup 2026™

QINGDAO, China, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama yang terkemuka bagi elektronik pengguna dan peralatan rumah global, mentakrifkan semula cara peminat bola sepak menikmati FIFA World Cup 2026TM di rumah menerusi inovasi paparan laser yang terkini. Direka untuk menawarkan skrin lebih besar dan kualiti gambar yang lebih realistik, rangkaian Paparan Laser Hisense mengubah setiap perlawanan menjadi pengalaman bersama yang benar-benar sukar dilupakan.

Bagi peminat bola sepak, FIFA World Cup 2026TM bukan sekadar mengenai keputusan akhir perlawanan. Ia merupakan detik berkumpul bersama keluarga dan rakan-rakan, peluang meraikan setiap gol bersama-sama serta merasai keterujaan acara sukan terbesar dunia secara santai dari rumah. Penyelesaian paparan laser yang terkini daripada Hisense mencipta semula suasana stadium itu pada skala yang luar biasa.

TV Laser TriChroma L9Q mengubah ruang kediaman harian menjadi destinasi hari perlawanan premium. Menerusi paparan yang amat besar sehingga 200 inci, peminat boleh mengikuti setiap larian, hantaran, rebutan bola dan gol dengan kejelasan yang mengagumkan. Walaupun semasa menonton pada waktu siang, gambar yang terang dan bertenaga serta skrin Ambient Light Rejection memberikan visual yang jelas tanpa memerlukan bilik yang digelapkan, manakala audio imersif menempatkan penonton dalam suasana setiap sorakan dan kemeriahan sambutan.

Bagi mereka yang mencari pengalaman pawagam rumah terunggul, Projektor Laser XR10 membawa pengalaman menonton FIFA World Cup 2026TM ke skala yang lebih megah. Dengan penayangan berukuran sehingga 300 inci, tahap kecerahan yang luar biasa serta warna yang kaya dan tampak hidup, projektor itu mencipta semula drama dalam setiap perlawanan dengan impak sinematik. Pemasangan fleksibel dan pengoptimuman imej pintar memudahkan pewujudan persekitaran tontonan premium bagi setiap pertembungan peringkat kalah mati dan detik World CupTM yang tidak dapat dilupakan.

Ketika bola sepak menyatukan peminat di seluruh dunia sepanjang berlangsungnya FIFA World Cup 2026TM, Hisense terus menerobos sempadan hiburan rumah menerusi inovasi paparan laser—menjadikan setiap perlawanan terasa lebih hebat, setiap sambutan lebih imersif dan setiap kenangan lebih sukar dilupakan.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada tahun 1969, ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna, dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen TV 100-inci dan ke atas (2023-S12026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan khalayak di seluruh dunia.

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