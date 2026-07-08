Vďaka Hisense je najlepšie miesto na sledovanie FIFA World Cup 2026™ u vás doma

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Hisense

Jul 08, 2026, 08:31 ET

QINGDAO, Čína, 8. júl 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, mení spôsob, akým si fanúšikovia môžu užívať FIFA World Cup 2026TM zo svojho domova prostredníctvom svojich najnovších inovácií v oblasti laserových obrazoviek. Rad laserových obrazoviek Hisense, navrhnutý tak, aby umožnil väčšie obrazovky a realistickejšiu kvalitu obrazu, premení každý zápas na skutočne nezabudnuteľný spoločný zážitok.

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Pre futbalových fanúšikov je turnaj FIFA World Cup 2026TM o niečom viac než len o konečnom skóre. Je to o stretnutí s rodinou a priateľmi, o spoločnej oslavu každého gólu a prežívaní vzrušenia z najväčšej športovej udalosti na svete z pohodlia domova. Najnovšie laserové obrazovky značky Hisense vytvárajú atmosféru štadióna v mimoriadnej mierke.

Model L9Q TriChroma Laser TV premení všednú obývačku na prémiovú destináciu pre sledovanie zápasov. Vďaka ultra veľkej obrazovke s uhlopriečkou až 200 palcov môžu fanúšikovia sledovať každý beh, prihrávku, zákrok a gól s pozoruhodnou jasnosťou. Obrazovka s technológiou potlačenia okolitého svetla poskytuje jasný a živý obraz so živými vizuálnymi efektmi aj počas denného sledovania, bez nutnosti zatemnenia miestnosti. Pohlcujúci zvuk vtiahne divákov do centra skandovania a oslavy.

Pre tých, ktorí hľadajú dokonalý zážitok z domáceho kina, posúva laserový projektor XR10 sledovanie FIFA World Cup 2026TM na ešte vyššiu úroveň. S projekciou až do 300 palcov (768 cm), výnimočným jasom a sýtymi, realistickými farbami znovu prenáša drámu každého zápasu vo filmovej kvalite. Flexibilná inštalácia a inteligentná optimalizácia obrazu jednoducho umožnia vytvorenie prémiového prostredia pre sledovanie každého vyraďovacieho zápasu a nezabudnuteľného momentu World CupTM.

Zatiaľ čo futbal spája fanúšikov po celom svete počas FIFA World Cup 2026TM, Hisense naďalej posúva hranice domácej zábavy prostredníctvom inovácií v oblasti laserových displejov – vďaka čomu pôsobí každý zápas veľkolepejšie, každá oslava gólu pohlcujúcejšie a každá spomienka nezabudnuteľnejšie.

O spoločnosti Hisense

Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor FIFA World Cup 2026TM sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu spojenia s publikom na celom svete.

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