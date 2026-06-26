Hòa mình vào môn thể thao vua: Khám phá những trải nghiệm đắm chìm dành cho người hâm mộ cùng Hisense tại FIFA World Cup 2026™

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đang đưa người hâm mộ bóng đá đến gần hơn với những diễn biến sôi động trong suốt FIFA World Cup 2026™ thông qua hàng loạt trải nghiệm đắm chìm tại các khu Trải nghiệm người hâm mộ tại sân vận động (Stadium Fan Experience - SFE) và các địa điểm tổ chức FIFA Fan Festival™ trên khắp các thành phố đăng cai giải đấu.

Đối với người hâm mộ bóng đá, chuyến tham quan FIFA Fan Festival™ có thể bắt đầu bằng cảm giác phấn khích khi bước vào loạt sút luân lưu ảo, tiếp nối bằng việc ghi lại khoảnh khắc Champion Frame được cá nhân hoá, lấy cảm hứng từ những màn ăn mừng biểu tượng của World Cup. Dù mỗi người hâm mộ có một hành trình trải nghiệm riêng, nhưng Hisense đang tạo ra những cơ hội để khách tham quan không chỉ theo dõi giải đấu mà còn trực tiếp trở thành một phần của sự kiện.

Tại các khu Trải nghiệm người hâm mộ tại sân vận động, người hâm mộ có thể khám phá hàng loạt thử thách lấy cảm hứng từ bóng đá được hỗ trợ bởi các công nghệ của Hisense. Trò chơi "Three Colors Match-3" trên TV RGB MiniLED UXS 116 inch mời người hâm mộ sử dụng tính năng điều khiển bằng cử chỉ để ghép các biểu tượng màu đỏ, xanh lá và xanh dương, đồng thời trải nghiệm những khả năng của công nghệ RGB MiniLED. Trải nghiệm VR Penalty Kick Master, được hỗ trợ bởi Máy chiếu Laser cao cấp XR10, đưa người tham gia vào bầu không khí phấn khích của loạt sút luân lưu World Cup trên màn hình kích thước khổng lồ. Người hâm mộ cũng có thể thử sức với các câu đố về bóng đá trên mẫu tủ lạnh cao cấp của Hisense được tích hợp màn hình thông minh hoặc tham gia các thử thách chơi game FIFA. Cùng với nhau, những trải nghiệm này cho thấy cách các công nghệ của Hisense có thể giúp hoạt động giải trí trở nên đắm chìm, tương tác và hấp dẫn hơn.

Tại các địa điểm tổ chức FIFA Fan Festival™, người hâm mộ ở mọi lứa tuổi có thể tham gia nhiều hoạt động theo chủ đề bóng đá được thiết kế nhằm gắn kết mọi người thông qua niềm đam mê chung dành cho môn thể thao vua. Thử thách Champion Frame được hỗ trợ bởi AI trên TV RGB MiniLED 116UXS cho phép người tham gia tái hiện những khoảnh khắc biểu tượng của giải đấu và nhận các thẻ cầu thủ kỹ thuật số được cá nhân hóa. Các hoạt động hấp dẫn khác bao gồm Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole và các trò chơi bóng đá trên bàn, kết hợp niềm vui từ bóng đá với những trải nghiệm tương tác đầy cuốn hút.

Bên cạnh các địa điểm tổ chức giải đấu, những hoạt động tập trung vào người dùng và các sự kiện trải nghiệm tương tự cũng đang diễn ra trên các thị trường khắp thế giới, đưa người tiêu dùng đến gần hơn với những đổi mới mới nhất của Hisense. Trong khi người hâm mộ trên toàn cầu cùng hòa mình vào FIFA World Cup 2026™, Hisense mời gọi họ cùng theo dõi, vui chơi, tranh tài và chia sẻ những khoảnh khắc bóng đá đáng nhớ.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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