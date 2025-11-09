La technologie LEPAS Elegant protège chaque voyage élégant grâce à des normes de sécurité mondiales cinq étoiles.

WUHU, Chine, 9 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les automobiles passent du statut de simple outil de transport à celui d'extension du mode de vie quotidien, la sécurité est devenue un élément déterminant de la mobilité moderne et le fondement d'un développement durable de la marque. En tant que , la nouvelle marque mondiale de nouvelle énergie du groupe Chery, LEPAS se positionne comme la marque préférée pour une vie de mobilité élégante et ancre la sécurité au cœur de la conduite élégante, guidée par la philosophie de la marque, "Conduisez votre élégance".

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads

Développé pour répondre à la norme Euro NCAP cinq étoiles 2026, LEPAS réinterprète les quatre modules indépendants d'Euro NCAP en un cadre à quatre étapes basé sur des scénarios d'accident - prédiction des risques, protection contre les collisions et sauvetage après l'accident - créant ainsi un système de sécurité en boucle fermée et très robuste.

En matière de sécurité de la structure de la carrosserie, la technologie Elegant constitue une formidable barrière de protection. Le véhicule adopte une conception de choc frontal à trois voies et une disposition du plancher à 8 voies longitudinales et 5 voies transversales pour disperser efficacement l'énergie et préserver l'intégrité de l'habitacle. La structure de la carrosserie utilise 75 % d'acier et d'aluminium à haute résistance, dont 22 % de matériaux formés à chaud, avec de l'acier à ultra-haute résistance de 1500 MPa appliqué à 28 composants critiques pour former une "capsule de sécurité mobile". Cette protection structurelle fonctionne en tandem avec quatre technologies majeures de sécurité de la carrosserie et un système de retenue équipé de 10 airbags, offrant une protection globale allant de la résistance structurelle à l'amortissement de l'impact. De multiples mécanismes d'assistance au sauvetage réduisent encore les risques de blessures secondaires après une collision.

La technologie élégante de LEPAS s'appuie sur des scénarios de vie réels à l'échelle mondiale. Les données relatives aux accidents montrent que les dommages au dessous de caisse sont plus probables à 30-70 km/h, ce qui incite à renforcer le châssis de manière ciblée. Compte tenu des longues saisons des pluies en Asie du Sud-Est, le LEPAS L8 a été conçu avec une profondeur d'eau de plus de 600 mm pour permettre un passage sûr sur les routes gorgées d'eau. Les scénarios de renversement - responsables de 20 % des accidents impliquant un seul véhicule - font également l'objet d'une validation complète. Lors du Sommet international des utilisateurs 2025 de Chery, la vedette LEPAS L8 a effectué des démonstrations sous la carrosserie, en eaux profondes et en cas de collision, prouvant ainsi son niveau de sécurité sans compromis. Un ensemble complet de systèmes de sécurité active et d'aide au stationnement garantit la confiance et la maîtrise à chaque étape de la conduite élégante.

Fondé sur les normes de sécurité mondiales les plus rigoureuses du groupe Chery et sur un cadre de sécurité couvrant tous les scénarios, tous les processus et tous les marchés, le système LEPAS offre une protection complète aux utilisateurs du monde entier.

La véritable élégance n'est pas une question de vitesse, mais de calme et d'assurance. Des normes mondiales cinq étoiles à l'adaptabilité dans le monde réel, la technologie Elegant incarne l'essence de la sécurité de la conduite élégante, protégeant chaque voyage et permettant à chaque propriétaire de "conduire votre élégance".

