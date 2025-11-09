LEPAS Elegant Technology chroni każdą elegancką podróż dzięki globalnym pięciogwiazdkowym standardom bezpieczeństwa

WUHU, Chiny, 9 listopada 2025 r. /PRNewswire/ - W miarę ewolucji samochodów od środków transportu do sposobu na wzbogacenie codziennego stylu życia, bezpieczeństwo staje się kluczowym elementem nowoczesnej mobilności oraz fundamentem zrównoważonego rozwoju marki. Jako nowa globalna marka Grupy Chery z sektora nowej energii, LEPAS dąży do bycia preferowaną marką eleganckiego stylu życia opartego na mobilności. W związku z tym bezpieczeństwo znajduje się w samym centrum koncepcji eleganckiej jazdy (Elegant Driving), w myśl filozofii marki „Drive Your Elegance" („Napędzaj swoją elegancję").

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads

Przygotowany do spełnienia pięciogwiazdkowego standardu Euro NCAP 2026, LEPAS interpretuje na nowo cztery niezależne moduły Euro NCAP, przekształcając je w czteroetapowe ramy oparte na scenariuszach kolizyjnych, obejmujące przewidywanie ryzyka, ochronę zderzeniową i ratunek po wypadku, tworząc zamknięty, wysoce odporny system bezpieczeństwa.

W zakresie bezpieczeństwa struktury nadwozia Elegant Technology pozwala stworzyć potężną barierę ochronną. W pojeździe zastosowano trzykierunkową konstrukcję przedniego zderzenia oraz układ podłogi z 8 podłużnicami i 5 poprzecznicami, aby skutecznie rozpraszać energię i utrzymać integralność kabiny. Struktura nadwozia obejmuje w 75% stal i aluminium o wysokiej wytrzymałości, z czego 22% to materiały formowane na gorąco, z ultrawytrzymałą stalą 1500 MPa zastosowaną w 28 kluczowych elementach w celu stworzenia „mobilnej kapsuły bezpieczeństwa". Ta ochrona strukturalna współpracuje z czterema głównymi technologiami bezpieczeństwa nadwozia oraz systemem przytrzymującym wyposażonym w 10 poduszek powietrznych, zapewniając kompleksową ochronę - od odporności strukturalnej po amortyzację uderzeń. Wiele mechanizmów wsparcia ratowniczego dodatkowo redukuje ryzyko wtórnych obrażeń po kolizji.

Technologia LEPAS Elegant Technology oparta jest na realnych życiowych scenariuszach z całego świata. Dane o wypadkach pokazują, że uszkodzenia podwozia są najczęstsze przy prędkości 30-70 km/h - w związku z tym postawiono na ukierunkowane wzmocnienie podwozia. Biorąc pod uwagę długie pory deszczowe w Azji Południowo-Wschodniej, model LEPAS L8 został zaprojektowany z głębokością brodzenia powyżej 600 mm, umożliwiając bezpieczne przejazdy przez zalane drogi. Scenariusze dachowania - które odpowiada za 20% wypadków pojedynczych pojazdów - również przechodzą kompleksową weryfikację. Podczas Szczytu Chery dla Międzynarodowych Użytkowników 2025, flagowy LEPAS L8 zaliczył demonstracje uszkodzenia podwozia, głębokiej wody oraz zderzenia z dachowaniem, udowadniając swoje bezkompromisowe parametry bezpieczeństwa. Pełen zestaw systemów bezpieczeństwa aktywnego oraz asystentów parkowania zapewnia pewność i kontrolę na każdym etapie „eleganckiej jazdy".

Bazując na najbardziej rygorystycznych globalnych standardach bezpieczeństwa Grupy Chery oraz bezpieczeństwie „dla każdego scenariusza, każdego procesu, każdego rynku", LEPAS dostarcza kompleksowej ochrony użytkownikom na całym świecie.

Prawdziwa elegancja nie polega na szybkości, lecz na opanowaniu i poczuciu pewności. Od globalnych standardów pięciogwiazdkowych po adaptację do realnych warunków, Elegant Technology ucieleśnia esencję bezpieczeństwa eleganckiej jazdy - chroniąc każdą podróż i umożliwiając każdemu właścicielowi „napędzanie swojej elegancji".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2816736/1.jpg