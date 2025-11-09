Elegantní technologie modelu LEPAS chrání díky globálním pětihvězdičkovým bezpečnostním standardům každou elegantní cestu
Nov 09, 2025, 03:01 ET
WU-CHU, Čína, 9. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Vzhledem k tomu, že se automobily vyvíjejí z pouhých dopravních prostředků na rozšíření každodenního životního stylu, stala se bezpečnost určujícím prvkem moderní mobility a základem udržitelného rozvoje značky. Jako nový globální model nové energie skupiny Chery se LEPAS profiluje jako preferovaná značka pro elegantní mobilní život a klade bezpečnost do centra elegantního řízení, vedená svou koncepcí „Řiďte svou eleganci".
LEPAS, vyvinutý tak, aby splňoval pět hvězdičkový standard Euro NCAP (Evropský program hodnocení nových vozidel) 2026, přetváří čtyři nezávislé moduly Euro NCAP do čtyřstupňového rámce založeného na scénářích nehod – předpověď rizika, ochrana při kolizi a záchrana po nehodě – a vytváří tak uzavřený a vysoce spolehlivý bezpečnostní systém.
V oblasti bezpečnosti karoserie vytváří technologie Elegant Technology impozantní ochrannou bariéru. Vozidlo využívá třícestný design předního nárazníku a uspořádání podlahy s osmi podélnými a pěti příčnými nosníky, které účinně rozptylují energii a zachovávají integritu kabiny. Karoserie je z 75 % vyrobena z vysokopevnostní oceli a hliníku, včetně 22 % materiálů tvářených za tepla, přičemž 28 kritických komponentů je vyrobeno z ultra vysokopevnostní oceli s hodnotou 1500 MPa, čímž vzniká „mobilní bezpečnostní ochranné zařízení". Tato strukturální ochrana spolupracuje se čtyřmi hlavními technologiemi bezpečnosti karoserie a zádržným systémem vybaveným deseti airbagy, čímž poskytuje komplexní ochranu od strukturální odolnosti po tlumení nárazu. Více mechanismů pro pomoc při záchraně dále snižuje riziko sekundárních zranění po kolizi.
Technologie LEPAS Elegant Technology vychází z reálných scénářů globálního životního stylu. Údaje o nehodách ukazují, že poškození podvozku je nejčastější při rychlosti 30–70 km/h, což vedlo k cílenému zesílení podvozku. Vzhledem k dlouhým deštivým obdobím v jihovýchodní Asii je model LEPAS L8 konstruován s brodivostí přes 600 mm, aby bezpečně projížděl zaplavenými silnicemi. Komplexnímu ověření podléhají také scénáře převrácení, které jsou příčinou 20 % nehod jednoho vozidla. Na mezinárodním summitu uživatelů Chery v roce 2025 absolvoval vlajkový model LEPAS L8 demonstrace drhnutí spodku karoserie, jízdy v hluboké vodě a kolize s převrácením, čímž prokázal svou bezvadnou bezpečnost. Kompletní sada aktivních bezpečnostních systémů a systémů asistence při parkování zajišťuje jistotu a kontrolu v každé fázi elegantní jízdy.
LEPAS, založený na nejpřísnějších globálních bezpečnostních standardech skupiny Chery a bezpečnostním rámci pro všechny scénáře, všechny procesy a všechny trhy, poskytuje komplexní ochranu uživatelům po celém světě.
Ryzí elegance nespočívá v rychlosti, ale v klidu a jistotě. Od globálních pětihvězdičkových standardů po přizpůsobivost reálnému světu, Elegant Technology ztělesňuje podstatu bezpečnosti elegantní jízdy – chrání při každé cestě a umožňuje každému majiteli „řídit svou eleganci".
