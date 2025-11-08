레파스 우아한 기술, 우아한 주행을 한결같이 보호하는 5성 안전 등급

우후, 중국 2025년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 자동차가 단순한 이동 수단에서 생활필수품으로 진화하면서 안전은 현대 모빌리티의 핵심 요소이자 브랜드가 지속적으로 성장하는 데 필수적인 전제 조건이 되었다. 체리 그룹(Chery Group)이 새로 출범한 글로벌 신에너지 브랜드인 레파스(LEPAS)는 '우아한 모빌리티 라이프에 어울리는 브랜드(Preferred Brand for Elegant Mobility Life)'로 자리매김하고, '우아함을 운전하다(Drive Your Elegance)'라는 철학에 따라 우아한 주행(Elegant Driving)의 핵심 요소로 안전을 내세우고 있다.

2026년 유로 NCAP(Euro NCAP) 5성 안전 기준에 부합하도록 설계된 레파스는 유로 NCAP의 네 가지 독립적인 평가 기준을 실제 사고 발생 흐름에 맞춘 4단계 체계(위험 예측, 충돌 보호, 사고 후 구조)로 재구성함으로써 모든 단계가 연계된 견고한 안전 체계를 완성했다.

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads (PRNewsfoto/Chery Group)

차체 구조 안전성 측면에서 우아한 기술(Elegant Technology)은 철벽같은 방어막 역할을 한다. 레파스에는 충돌 에너지를 효율적으로 분산하고 탑승 공간의 안전성을 유지할 수 있도록 전방 충격을 세 방향으로 분산하는 설계 방식과 더불어, 8개의 세로 지지대와 5개의 가로 지지대로 구성된 바닥 구조가 채택됐다. 차체 구조물에는 75%의 고강도 강철과 알루미늄(22%는 열간 성형 소재)을 사용했으며, 28개의 핵심 부품에 1500MPa의 초고강도 강철을 적용해 일종의 '움직이는 안전 캡슐'을 구현했다. 이와 같은 구조적 보호 기능은 4가지 주요 차체 안전 기술, 그리고 10개의 에어백으로 구성된 안전 시스템과 연동하여 구조적 충돌 보호부터 충격 흡수에 이르기까지 전방위적으로 탑승자를 보호한다. 다중 구조 지원 메커니즘은 충돌 사고 발생 후의 2차 부상 위험을 최소화한다.

레파스의 우아한 기술은 전 세계의 실제 생활 패턴을 면밀히 분석해 개발됐다. 사고 데이터에 따르면 차체 하부 손상은 시속 30~70km에서 발생하기 가장 쉬우므로 차체 보강이 절실하다. LEPAS L8은 동남아시아의 긴 우기를 고려하여 물이 600mm 이상 차오른 도로를 안전하게 통과할 수 있도록 설계됐다. 단독 사고 중 20%를 차지하는 차량 전복 상황에 대해서도 종합적인 안전성 검증을 마쳤다. 예를 들어 주력 모델인 LEPAS L8은 2025 체리 인터내셔널 유저 서밋(2025 Chery International User Summit)에서 차체 하부 손상, 깊은 수심 통과, 충돌 전복 시연을 완료하며 타협 없는 안전성을 입증했다. 능동형 안전 시스템과 주차 보조 시스템의 시너지 효과 덕분에 운전자가 우아한 주행의 모든 과정에서 자신 있게 차량을 제어할 수 있다.

체리 그룹의 가장 엄격한 국제 안전 기준과 모든 주행 상황, 모든 과정, 모든 국가를 아우르는 안전 체계를 바탕으로 탄생한 레파스는 전 세계 운전자와 탑승자를 빈틈없이 보호한다.

진정한 우아함은 속도가 아닌, 침착함과 확신에 있다. 5성 안전 등급부터 실제 주행 조건에서의 적응력에 이르기까지, 우아한 기술이 다각적으로 우아한 주행이라는 안전의 정수를 실현하기 때문에 모든 주행 과정을 보호하고 운전자 개개인은 '우아함을 운전하다'라는 브랜드 철학을 경험할 수 있다.

SOURCE Chery Group