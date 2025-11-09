Elegantná technológia LEPAS ochraňuje každú cestu vďaka globálnym päťhviezdičkovým bezpečnostným štandardom
Nov 09, 2025, 02:24 ET
WUHU, Čína, 9. novembra 2025 /PRNewswire/ – Keďže automobily sa vyvíjajú z obyčajných dopravných prostriedkov na súčasť každodenného životného štýlu, bezpečnosť sa stala určujúcim prvkom modernej mobility – a základom udržateľného rozvoja značky. Ako nová globálna značka skupiny Chery Group s pohonom na novú energiu sa LEPAS prezentuje ako preferovaná značka elegantného mobilného životného štýlu a kladie bezpečnosť do centra elegantnej jazdy. Nasleduje pritom svoju filozofiu „jazdi s eleganciou".
Značka LEPAS, vyvinutá s cieľom splniť päťhviezdičkový štandard Euro NCAP 2026, nanovo interpretuje štyri nezávislé moduly Euro NCAP do štvorstupňového rámca na základe scenárov nehôd – predikcia rizika, ochrana pred kolíziou a záchrana po nehode – čím vytvára uzavretý a vysoko stabilný bezpečnostný systém.
V oblasti bezpečnosti karosérie vytvára elegantná technológia silnú ochrannú bariéru. Vozidlo využíva trojcestnú konštrukciu čelného nárazu a podlahovú konštrukciu „8 pozdĺžne, 5 priečne" pre efektívne rozptýlenie energie a zachovanie integrity kabíny. Konštrukcia karosérie využíva 75 % vysokopevnostnej ocele a hliníka, vrátane 22 % materiálov tvarovaných za tepla, pričom 28 kritických komponentov je vyrobených z ultravysokopevnostnej ocele s pevnosťou 1500 MPa, ktorá vytvára „mobilnú bezpečnostnú kapsulu". Táto konštrukčná ochrana spolupracuje so štyrmi hlavnými technológiami na ochranu tela a zádržným systémom vybaveným 10 airbagmi. Poskytuje tak komplexnú ochranu od štrukturálneho odporu až po tlmenie nárazu. Viaceré záchranno-asistenčné mechanizmy ďalej znižujú riziko sekundárneho zranenia po zrážke.
Elegantná technológia LEPAS vychádza z reálnych globálnych životných štýlov. Podľa údajov o nehodách je poškodenie podvozku najpravdepodobnejšie pri rýchlosti 30 – 70 km/h, čo inšpirovalo cielené zosilnenie podvozku. Vzhľadom na dlhé obdobia dažďov v juhovýchodnej Ázii je LEPAS L8 navrhnutý s hĺbkou brodivosti viac ako 600 mm pre bezpečný prechod cez podmáčané cesty. Scenáre prevrátenia – zodpovedné za 20 % nehôd s účasťou jediného vozidla – tiež prechádzajú komplexným preverovaním. Na medzinárodnom používateľskom samite Chery 2025 absolvovala vlajková loď LEPAS L8 ukážky nárazu podvozku v hlbokej vode a prevrátenia pri náraze, čím preukázala svoju nekompromisnú bezpečnosť. Kompletný súbor systémov aktívnej bezpečnosti a parkovacieho asistenta zaisťuje istotu a kontrolu v každej fáze programu elegantnej jazdy.
Značka LEPAS, postavená na najprísnejších globálnych bezpečnostných normách Chery Group a bezpečnostnom rámci pre všetky scenáre, všetky procesy a všetky trhy, poskytuje komplexnú ochranu používateľom po celom svete.
Skutočná elegancia nie je o rýchlosti, ale o pokoji a istote. Od globálnych päťhviezdičkových štandardov až po prispôsobivosť v reálnom svete stelesňuje elegantná technológia bezpečnostnú podstatu elegantnej jazdy – chráni pri každej jazde a umožňuje každému majiteľovi „jazdiť s eleganciou".
