LEPAS Elegant Technology стоит на страже каждого элегантного путешествия благодаря глобальным пятизвездочным стандартам безопасности

УХУ, Китай, 9 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Поскольку автомобили превращаются из простых транспортных средств в продолжение повседневного образа жизни, безопасность стала одним из определяющих элементов современной мобильности и основой устойчивого развития бренда. Являясь новым глобальным брендом автомобилей на новой энергии Chery Group, LEPAS позиционирует себя как предпочтительный бренд элегантной мобильности и ставит безопасность в основу элегантной езды на автомобиле (Elegant Driving), руководствуясь философией бренда «Drive Your Elegance».

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads

Разработанный в соответствии с пятизвездочным стандартом Euro NCAP 2026 года, LEPAS преобразует четыре независимых модуля Euro NCAP в четырехступенчатую систему на основе сценариев аварий — прогнозирование рисков, защита от столкновения и спасение после аварии, создавая замкнутую и высоконадежную систему безопасности.

Что касается безопасности конструкции кузова, Elegant Technology создает мощный защитный барьер. Транспортное средство имеет конструкцию тринаправленного переднего удара, а днище спроектировано с распределением по 8 продольным и 5 поперечным плоскостям для эффективного рассеивания энергии и сохранения целостности кабины. В конструкции корпуса используется 75 % высокопрочной стали и алюминия, в том числе 22 % горячекатных материалов, при этом сверхвысокопрочная сталь 1500 МПа применяется в 28 критических компонентах для формирования «капсулы мобильной безопасности». Эта конструкционная защита работает в тандеме с четырьмя основными технологиями безопасности кузова и системой ограничений, оснащенной 10 подушками безопасности, обеспечивая целостную защиту от структурной устойчивости до создания защитной зоны при ударе. Разнообразные механизмы помощи при аварии дополнительно снижают риск вторичных травм после столкновения.

LEPAS Elegant Technology основана на реальных глобальных сценариях образа жизни. Данные по ДТП показывают, что повреждение днища, вероятнее всего, происходит на скорости 30–70 км/ч, что диктует необходимость целенаправленного усиления шасси. Учитывая длительные сезоны дождей в Юго-Восточной Азии, LEPAS L8 спроектирован с глубиной преодолеваемого барьера более 600 мм для безопасного проезда по затопленным дорогам. Сценарии опрокидывания, являющиеся причиной 20 % аварий с участием одного транспортного средства, также проходят всестороннюю проверку. На Международном саммите пользователей Chery 2025 (2025 Chery International User Summit) флагманский LEPAS L8 продемонстрировал наезд на препятствие днищем, проезд по затопленной дороге и опрокидывание при столкновении, подтвердив свою бескомпромиссную безопасность. Полный набор систем активной безопасности и помощи при парковке обеспечивает уверенность и контроль на каждом этапе элегантного вождения.

Основанный на самых строгих глобальных стандартах безопасности Chery Group и системе безопасности всех процессов, во всех сценариях и на всех рынках, LEPAS обеспечивает всестороннюю защиту пользователей по всему миру.

Истинная элегантность — это не скорость, а спокойствие и уверенность. От глобальных пятизвездочных стандартов до реальной адаптируемости — Elegant Technology воплощает в себе суть безопасности Elegant Driving, стоя на страже каждого путешествия и давая каждому владельцу возможность «Drive Your Elegance».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2816736/1.jpg