LEPAS Elegant Technology Hadirkan Standar Keselamatan Berkendara Bintang-Lima Global untuk Setiap Perjalanan Elegan

Dirancang khusus dengan standar bintang-lima Euro NCAP 2026, LEPAS menafsirkan empat modul independen Euro NCAP menjadi kerangka kerja empat tahap berbasiskan skenario kecelakaan lalu lintas: prediksi risiko, proteksi benturan, serta keselamatan pengendara dan penumpang pascakecelakaan. Sistem tersebut membentuk sistem keselamatan berkendara yang optimal dan menyeluruh.

Dalam aspek keamanan struktur bodi, Elegant Technology menghadirkan perlindungan kokoh melalui desain tiga jalur benturan depan dan tata letak lantai dengan delapan struktur memanjang dan lima melintang. Struktur ini mampu menyebarkan energi dari benturan secara efisien dan menjaga integritas kabin mobil. Struktur bodi menggunakan 75% baja dan aluminium berkekuatan tinggi, termasuk 22% material hot-formed, serta baja ultra-high-strength 1.500 MPa pada 28 komponen utama, membentuk "kapsul keselamatan bergerak." Perlindungan struktural ini bekerja sama dengan empat teknologi keselamatan utama dan sistem penahan dengan 10 airbag, memberikan perlindungan lengkap, mulai dari ketahanan struktur hingga peredaman benturan. Selain itu, berbagai mekanisme bantuan keselamatan juga diterapkan demi mengurangi risiko cedera sekunder setelah kecelakaan terjadi.

LEPAS Elegant Technology dirancang berdasarkan skenario nyata yang dihadapi pengguna global. Data kecelakaan menunjukkan bahwa kerusakan bagian bawah mobil paling sering terjadi pada kecepatan 30–70 km/jam. Maka, LEPAS memperkuat sasis mobil untuk mengatasi insiden tersebut. Menyadari musim hujan yang berkepanjangan di Asia Tenggara, LEPAS L8 mampu melintasi kedalaman air lebih dari 600 mm, memastikan perjalanan aman ketika kondisi jalan tergenang air. Skenario insiden mobil terguling—berkontribusi sekitar 20% terhadap kasus kecelakaan tunggal—juga telah diuji secara menyeluruh. Di ajang Chery International User Summit 2025, LEPAS L8 sukses melewati uji benturan bawah, rendaman air dalam, dan tabrakan terguling, sehingga membuktikan keunggulan sistem keselamatan berkendara. Sistem keselamatan aktif dan asisten parkir canggih turut melengkapi teknologi ini, memberikan rasa aman dan kendali penuh dalam setiap tahap Gaya Berkendara Elegan.

Dengan standar keselamatan global Chery Group dan kerangka keselamatan lintas-skenario, proses, dan pasar, LEPAS memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengguna di seluruh dunia.

Bagi LEPAS, gaya berkendara elegan bukan hanya mengutamakan kecepatan, namun juga ketenangan dan keyakinan pengendara dan penumpang. Dari standar bintang-lima global hingga kemampuan beradaptasi di dunia nyata, Elegant Technology mewujudkan esensi keselamatan dari Gaya Berkendara Elegan — menjaga setiap perjalanan tetap aman dan memberi kepercayaan diri bagi setiap pengemudi untuk "Meningkatkan Gaya Hidup Elegan".

