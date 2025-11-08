LEPASのエレガント・テクノロジー（Elegant Technology）が、グローバルな五つ星安全基準で、あらゆる優雅な旅路を守る

蕪湖（中国）、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 自動車が単なる移動手段から日常生活の延長へと進化する中、安全性は現代のモビリティを定義する要素となり、持続可能なブランド発展の基盤となっています。Chery Groupの新たなグローバル新エネルギー・ブランドとして、LEPASは「エレガントなモビリティ・ライフのための選好ブランド（Preferred Brand for Elegant Mobility Life）」を掲げ、「エレガントな運転をしよう（Drive Your Elegance）」というブランド哲学のもと、安全性をエレガントな運転の中核に据えています。

2026年ユーロNCAP五つ星基準達成を目指し開発されたLEPASは、ユーロNCAPの4独立モジュールを衝突シナリオに基づく四段階フレームワーク（リスク予測、衝突保護、事故後救出）に再構築し、閉ループで高強度の安全システムを構築しました。

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads (PRNewsfoto/Chery Group)
ボディ構造安全において、エレガント・テクノロジー（Elegant Technology）は強固な防護壁を確立します。車両は三経路フロント衝突設計と8縦5横のフロアレイアウトを採用し、エネルギーを効率的に分散させキャビン完全性を維持します。ボディ構造には75%の高張力鋼・アルミニウム（うち22%が熱間成形材）を使用し、28の重要部品に1500 MPa超高張力鋼を適用し、移動式安全カプセルを形成します。この構造的保護は、4つの主要ボディ安全技術と10個のエアバッグを備えた拘束システムと連携し、構造的抵抗から衝撃吸収に至る包括的な保護を実現します。複数の救助支援機構が衝突後の二次損傷リスクをさらに低減します。

LEPASのエレガント・テクノロジー（Elegant Technology）は、実際のグローバルな生活シーンに基づいています。事故データによると、30～70km/hでの走行時に車体下部損傷が発生しやすいため、シャーシの重点補強を実施します。東南アジアの長い雨季を考慮し、LEPAS L8は600 mm以上の渡河能力を備え、冠水道路も安全に走行可能です。単独事故の20%を占める横転シナリオについても、包括的な検証を実施しています。2025年Chery国際ユーザー・サミット（2025 Chery International User Summit）では、フラッグシップ・モデルLEPAS L8が車体下部接触、深水走行、衝突横転のデモンストレーションを完遂し、妥協なき安全性能を実証しました。アクティブ・セーフティ・システムと駐車支援システムのフル装備により、エレガントな運転（Elegant Driving）のあらゆる局面で確かな信頼性と制御性を保証します。

Chery Groupの最も厳格なグローバル安全基準と、あらゆるシナリオ、全工程、全市場を網羅する安全フレームワークに基づき、LEPASは世界中のユーザーに包括的な保護を提供します。

真のエレガンスは速度ではなく、落ち着きと確信にあります。グローバルな五つ星基準から実世界の適応性まで、エレガント・テクノロジー（Elegant Technology）はエレガント・ドライビング（Elegant Driving）の安全の本質を体現し、あらゆる旅を守り、すべてのオーナーに「あなたらしいエレガントな走り（Drive Your Elegance）」を実現する力を与えます。

