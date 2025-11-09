LEPAS Elegant Technology sichert jede elegante Reise mit globalen Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards ab

WUHU, China, 9. November 2025 /PRNewswire/ -- Da sich Automobile von reinen Transportmitteln zu Erweiterungen des täglichen Lebensstils entwickeln, ist Sicherheit zu einem bestimmenden Element moderner Mobilität geworden - und zur Grundlage einer nachhaltigen Markenentwicklung. Als Chery Group's neue globale New-Energy-Marke positioniert sich LEPAS als die bevorzugte Marke für elegantes mobiles Leben und verankert Sicherheit im Kern des eleganten Fahrens, geleitet von der Markenphilosophie "Drive Your Elegance".

LEPAS L8 is engineered with a wading depth over 600 mm for secure passage through water-logged roads

LEPAS wurde entwickelt, um die Fünf-Sterne-Norm von Euro NCAP für 2026 zu erfüllen, und interpretiert die vier unabhängigen Module von Euro NCAP neu in ein auf Crash-Szenarien basierendes vierstufiges System - Risikovorhersage, Kollisionsschutz und Rettung nach einem Unfall - und schafft so ein geschlossenes und äußerst robustes Sicherheitssystem.

Bei der Sicherheit von Karosserien bildet die Elegant Technology eine beeindruckende Schutzbarriere. Das Fahrzeug verfügt über ein Frontalaufpralldesign mit drei Pfaden und einen Bodenaufbau mit 8 Längs- und 5 Querpfosten, um die Energie effizient zu verteilen und die Integrität der Kabine zu erhalten. Die Karosseriestruktur besteht zu 75 % aus hochfestem Stahl und Aluminium, wovon 22 % warmumgeformt sind, wobei 1500 MPa ultrahochfester Stahl für 28 kritische Komponenten verwendet wird, um eine "mobile Sicherheitskapsel" zu bilden. Dieser strukturelle Schutz arbeitet mit vier wichtigen Sicherheitstechnologien für die Karosserie und einem Rückhaltesystem mit 10 Airbags zusammen und bietet so einen ganzheitlichen Schutz von der strukturellen Widerstandsfähigkeit bis zur Aufpralldämpfung. Mehrere Rettungsassistenzmechanismen verringern das Risiko von Sekundärverletzungen nach einer Kollision weiter.

Die LEPAS Elegant Technology basiert auf realen globalen Lebensszenarien. Unfalldaten zeigen, dass Unterbodenschäden bei 30-70 km/h am wahrscheinlichsten sind, was eine gezielte Verstärkung des Fahrgestells erforderlich macht. In Anbetracht der langen Regenzeiten in Südostasien wurde der LEPAS L8 mit einer Wattiefe von über 600 mm konstruiert, um eine sichere Passage durch wassergesättigte Straßen zu ermöglichen. Überschlagsszenarien, die für 20 % der Unfälle mit einem Fahrzeug verantwortlich sind, werden ebenfalls einer umfassenden Validierung unterzogen. Auf dem Chery International User Summit 2025 absolvierte das Flaggschiff LEPAS L8 Unterbodenschutz-, Tiefwasser- und Kollisionsüberschlag-Demonstrationen und bewies damit seine kompromisslose Sicherheitsstärke. Ein umfassendes Paket aktiver Sicherheits- und Einparkassistenzsysteme sorgt für Sicherheit und Kontrolle in jeder Phase des eleganten Fahrens.

LEPAS basiert auf den strengsten globalen Sicherheitsstandards der Chery Group und einem Sicherheitsrahmen für alle Szenarien, alle Prozesse und alle Märkte und bietet umfassenden Schutz für Anwender weltweit.

Echte Eleganz hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit Gelassenheit und Sicherheit. Von globalen Fünf-Sterne-Standards bis hin zur praktischen Anpassungsfähigkeit verkörpert Elegant Technology die Sicherheitsessenz des eleganten Fahrens - sie sichert jede Fahrt und befähigt jeden Besitzer, "Drive Your Elegance" zu fahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816736/1.jpg