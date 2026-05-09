Now Is Your Spark: Huawei تدعم الجميع ليكونوا نجوم حياتهم الخاصة بتقنيات لجميع السيناريوهات

حدث إطلاق Huawei في بانكوك يشعل الذكاء لجميع السيناريوهات ، ويفتح فصلاً جديدًا للحياة الذكية

بانكوك ، 9 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في 7 مايو 2026 ، أقامت شركة "هواوي" (Huawei) حدث إطلاق المنتجات العالمي تحت عنوان "Now Is Your Spark" في بانكوك ، تايلاند ، حيث كشفت رسميًا عن الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro Max ، وساعة HUAWEI WATCH FIT 5 Series ، وساعة HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ، وغيرها من المنتجات المبتكرة. مع تكنولوجيا لجميع السيناريوهات ، تمثل هذه الأجهزة امتدادًا حقيقيًا للمستخدمين العالميين لاستكشاف العالم والتعبير عن أنفسهم.

HUAWEI MatePad Pro Max HUAWEI WATCH FIT 5 Pro HUAWEI nova 15 Max

جهاز لوحي رائد فائق النحافة يضع معاييرًا جديدة في إنتاجية الأجهزة المحمولة

أطلقت "هواوي" لأول مرة عالميًا الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro Max ضمن حدث الإطلاق هذا. من خلال الجمع بين التصميم الراقي، والشاشة الممتازة، وإنتاجية بمستوى الكمبيوتر الشخصي، ومجموعة كاملة من الأدوات الإبداعية ، يوفر الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro Max الأداء الرائد للأجهزة اللوحية في عامل شكل نحيف وخفيف بشكل ملحوظ. بوزن 499 غ وسُمك 4.7 مم فقط، حتى الجهاز اللوحي الحصري PaperMatte Edition يزن فقط 509 غ ، يعد الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro Max هو الأنحف والأخف وزنًا بين الأجهزة اللوحية الأكبر من 13 بوصة.

تجديد الأجهزة الذكية القابلة للارتداء للجيل القادم

قدمت "هواوي" مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مصممة للجيل الشاب. تحتفظ سلسلة HUAWEI WATCH FIT 5 Series بتصميمها المربع الشهير ، والذي تم تعزيزه الآن بجمالية أنيقة وحيوية. إنها توجه المستخدمين من خلال التدريبات المصغرة الشيقة واليسيرة، مما يشجع على نمط حياة أكثر نشاطًا. تدعم السلسلة أيضًا مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية التنافسية ، بما في ذلك ركوب الدراجات، والغولف، وركض الممرات، والتنس. مع ميزات التتبع، والتحليل، والتوجيه المتقدمة ، فإنها تلبي الاحتياجات المتنوعة ، من الأنظمة الروتينية اليومية للياقة البدنية إلى الرياضة التنافسية.

ساعة HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition، التي تظهر لأول مرة في هذا الحدث ، هي ساعة ركض احترافية تجسد مظهر وأجواء سباقات الماراثون. وتتضمن إصدارًا جديدًا فرديًا من "مؤشر القدرة على الجري" (RAI)، و"لوحة تحكم مخيم التدريب" الاحترافية، مما يمنح المتسابقين رؤى بيانات أعمق للتدرب بذكاء أكبر والتنافس في السباقات بشكل أقوى.

تعاونت "هواوي" مع مصممة المجوهرات الشهيرة "فرانشيسكا أمفيثاتروف" لإطلاق ساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. يتميز هذا التصميم، المستوحى من جمال الربيع المزهر ، بـ 99 ماسة طبيعية وزجاج الياقوت (الكريستال) بقطع الماس ، وهو تجسيد للاحتفال بالقوة والحيوية الأنثوية قابل للارتداء.

كشفت "هواوي" أيضًا عن ساعات أطفال رائدة جديدة؛ هي سلسلة HUAWEI WATCH KIDS X1. وهي مجهزة بإعداد كاميرا أمامية وخلفية عالية الوضوح ، وتتميز بكاميرا أمامية ذات زاوية عريضة فائقة 110 درجة وشاشة AMOLED بطول 1.82 بوصة ، مما يوفر شاشة أكبر ومجال رؤية أوسع. يتضمن الجهاز أيضًا جسم الجهاز القابل للفك والدوران وميزة الواقع المعزز الممتعة، مما يتيح للأطفال الاحتفاظ بتسجيل لكل لحظة ثمينة من استكشافاتهم.

تجربة هاتفية جديدة للاحتياجات المتنوعة للمستخدمين الشباب

أطلقت "هواوي" رسميًا هاتف HUAWEI nova 15 Max ، والذي يعيد تعريف التجربة لجيل يلعب بقوة ويطلق النار بدقة. وبما أنه مجهز بكاميرا RYYB Ultra Vision بدقة 50 ميغابايت ، فهو يوفر ألوانًا حقيقية حتى في ظروف الضوء المنخفض أو الإضاءة الخلفية. وتدعم البطارية الفائقة بسعة 8500 مللي أمبير الاستخدام طوال اليوم ، مما يقضي على القلق من نفاد شحن البطارية. الجسم الإضافي فائق المتانة مقاوم للسقوط ، لذلك لم تعد حالات السقوط اليومية مصدر قلق. مع (شاشة OLED ذات الألوان الحيوية) ومكبرات الصوت المزدوجة الاستريو المتناظرة ، تكون التجربة السمعية البصرية الغامرة دائمًا خيارًا متاحًا. من التصوير الفوتوغرافي إلى عمر البطارية ، ومن المتانة إلى الإمكانيات السمعية البصرية ، يدعم هاتف HUAWEI nova 15 Max باستمرار كل أنواع الشغف.

من الأجهزة اللوحية الرائدة إلى الساعات الذكية المصممة للأطفال ، تواصل منظومة الأجهزة المتصلة من "هواوي" توسيع نطاق وجودها في الحياة اليومية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. لا تزال "هواوي" ملتزمة بالتكنولوجيا التي ليست مفيدة فحسب ، بل تُثري التجربة حقًا ، وهي التكنولوجيا التي تشعل الإلهام. تتطلع "هواوي" إلى الاستمرار في التعاون مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم ، مما يساعد الناس على العيش والعمل بشكل أفضل ، أينما كانوا.

