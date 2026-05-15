Huawei وشركاؤها يحصلون على جائزة GSMA Global Mobile LATAM على مشروع Tech4Nature في المكسيك لحماية نمور اليغور

مكسيكو سيتي ، 15 مايو 2026 /PRNewswire/ -- حصلت "هواوي" (Huawei) على جائزة Global Mobile (GLOMO) LATAM أمس للتأثير الاجتماعي في أمريكا اللاتينية لمشروع (Tech4Nature - محمية Dzilam de Bravo الطبيعية) التابع لها في ولاية يوكاتان بالمكسيك. تمثل جوائز GLOMO ، التي منحتها GSMA في مؤتمر M360 LATAM 2026 ، اعترافًا بمساهمة المشروع في الحفاظ على البيئة لاستخدام التكنولوجيا لحماية نمور اليغور في المحمية.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

في إطار الشراكة العالمية تحت عنوان Tech4Nature بين "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" (IUCN) ومبادرة TECH4ALL التابعة لشركة "هواوي"، يستخدم مشروع المكسيك أدوات تكنولوجية متقدمة لرصد الموائل الطبيعية لنمور اليغور والمحافظة عليها، وهو نوع شهير ومهدد بالانقراض في ولاية يوكاتان.

قالت "ساميرا هيريرا"، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في "هواوي" المكسيك: "يعكس هذا الاعتراف قوة التكنولوجيا عندما يتم وضعها في خدمة الناس والكوكب". "مشروع (Tech4Nature المكسيك) هو مثال على كيف يمكن للتعاون بين القطاعات أن يولد تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على المجتمعات المحلية والمحافظة على التنوع البيولوجي".

المشروع ، الذي بدأ في عام 2022 وهو حاليًا في مرحلته الثانية ، هو نتيجة للتعاون بين "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" و "هواوي"، وحكومة ولاية يوكاتان، وشركة "سي مايندز" (C Minds)، و"جامعة يوكاتان للفنون التطبيقية"، والمجتمع المحلي في بلدية Dzilam de Bravo. يدمج الحل اكتشاف الأنواع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتعريف الفردي، والمراقبة والحوكمة التي يقودها المجتمع ، والتعاون عبر القطاعات على مستوى الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

قالت "ريجينا سيرفيرا"، منسقة المشروعات في مشروع (Tech4Nature المكسيك) من مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ" بشركة "سي مايندز": يُظهر مشروع (Tech4Nature المكسيك) أن الإمكانات الحقيقية للتكنولوجيا تكمن في تحويل البيانات إلى تنسيق، وعمل جماعي، وسياسات عامة لحماية الطبيعة. من خلال التعاون متعدد القطاعات الذي يركز على المجتمعات وحقوق الإنسان ، تضع المبادرة أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في خدمة النظم التي تحافظ على اقتصاداتنا ومستقبلنا".

منذ إطلاق المشروع ، حدد 26 فخ كاميرا و 60 جهازًا صوتيًا تم نشرها في المحمية أكثر من 147 نوعًا ، 40 منها مهددة بالانقراض. وبشكل حاسم ، حدد النظام 16 من نمور اليغور الفردية ، مما يوفر معلومات أساسية لفهم السلوك، والحركة، وإجراءات المحافظة التي يمكن أن تحمي الأنواع ، وهو أمر أساسي للتوازن البيئي للمحمية.

تُستخدم حلول "هواوي" القائمة على السحابة لمعالجة وتحليل البيانات الميدانية. بالإضافة إلى لقطات الفيديو لنمور اليغور، تم التقاط أكثر من 100،000 صورة و 600،000 تسجيل صوتي وتحليلها تلقائيًا بواسطة النظام ، مما يعزز مراقبة الحيوانات المحلية والنظم الإيكولوجية التي تسكنها. تتيح الرؤى الناتجة القائمة على البيانات فهمًا أفضل للنظام البيئي واتخاذ قرارات أكثر كفاءة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يصل إلى السياسة العامة. وبالإضافة إلى البيانات البيئية ، تظهر الآثار على مستوى المناظر الطبيعية ، حيث توسعت المنطقة المحمية من 69000 إلى 104000 هكتار.

مكّنت تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتخزين السحابي، وتحليلات البيانات مشروع (Tech4Nature المكسيك) من إنشاء نموذج علمي مستدام للمحافظة يجمع بين الابتكار العلمي ومشاركة المجتمع. إلى جانب هذه التقنيات ، تشكل حلول الاتصال اللاسلكي الخاصة بشركة "هواوي" جانبًا رئيسيًا في نقل البيانات البيئية في مشاريع Tech4Nature ، وهو موضوع كان له صدى في مؤتمر M360 LATAM 2026. جمع هذا الحدث الذي أُقيم يوميّ 13 و 14 مايو القادة الإقليميين والعالميين من جميع أنحاء المنظومة التكنولوجية، وشبكات الجوال، والحكومات، والصناعات المتصلة لمناقشة كيفية تسخير قوة التكنولوجيا والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع. تحتفل جوائز GLOMO LATAM بصانعي التغيير الذين يعيدون تعريف التكنولوجيا والاتصال والتقدم الاجتماعي في المنطقة. تعترف الجائزة الممنوحة لمشروع (TechNature المكسيك) بالحل بسبب ابتكاره وقدرته على توليد فوائد اجتماعية وبيئية كبيرة لأمريكا اللاتينية.

مع مشروع (TechNature المكسيك)، تؤكد "هواوي" من جديد التزامها باستخدام التكنولوجيا كأداة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً، ودفع المشاريع التي تساهم في حماية البيئة وتنمية المجتمع.

نبذة عن Tech4Nature

أطلقت "هواوي" و"الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" (IUCN) الشراكة العالمية التي تحمل عنوان Tech4Nature في عام 2020 لنشر النجاح في المحافظة على الطبيعة من خلال الابتكار التكنولوجي. تماشيًا مع مبادرة TECH4ALL من "هواوي" والقائمة الخضراء الصادرة عن "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة" ، دعمت مبادرة Tech4Nature إجمالي 13 مشروعًا رائدًا في 11 دولة، من خلال تقديم حلول مخصصة للتحديات المرتبطة بالمحافظة على الطبيعة.

