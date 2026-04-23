Zendure Perkenal Julung Kali SolarFlow Mix Series Seluruh Eropah -- Tiga Sistem Storan Rumah, Satu Platform, Sehingga 91% Penjimatan Bil

DÜSSELDORF, Jerman, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, perintis global bagi Sistem Pengurusan Tenaga Rumah (HEMS) pasang-masuk, hari ini memperkenalkan SolarFlow Mix Series: tiga sistem storan rumah modular pada satu platform, direkayasa berdasarkan cara isi rumah Eropah menjalani kehidupan dan menggunakan tenaga. Di bawah slogan "Mix is the Real Max" ("Campuran ialah Maksimum Sebenar"), Series ini diperkenalkan buat julung kali sebagai tiga produk setara, setiap satu disesuaikan dengan profil isi rumah yang berbeza.

SolarFlow 4000 Mix Pro — Kuasa Penuh untuk Rumah Lebih Besar

Sistem AC dua hala 4 kW pacuan AI untuk isi rumah empat orang yang menggunakan 7,000 kWh/tahun dengan ruang balkoni dan bumbung. Ia menyokong input DC 8 kW (2×4,000W MPPT) berserta gandingan AC 5 kW, input PV tergabung 13 kW, antara yang tertinggi dalam kategori pasang-masuk. Output atas-grid berterusan 4,000W (boleh dinaik taraf daripada 800W), 3,680W luar grid dengan puncak 7.2 kW, kapasiti 8–50 kWh. Di Jerman, sehingga 91% pengurangan bil dicapai, penjimatan €2,560/tahun.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — Naik Taraf Pintar untuk Bumbung Sedia Ada

Sistem terganding AC sesuai untuk isi rumah tiga orang (5,000 kWh/tahun) dengan PV sedia ada. Input AC 5 kW serasi dengan setiap jenama penyongsang Eropah yang utama. Output atas-grid berterusan 4,000W (boleh dinaik taraf daripada 800W), 4,000W cas/nyahcas, 8–50 kWh. Memberikan kira-kira 88% pengurangan bil, €1,760/tahun.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — Kompak & Semua Rupa Bumi

Sistem dwifungsi. bumbung kompak untuk pangsapuri dua orang (3,000 kWh/tahun) serta stesen janakuasa mudah alih lasak untuk RV, luar rumah, sandaran kecemasan dan penggunaan luar grid. Input AC dua hala 3 kW, output grid berterusan 3,000W (boleh dinaik taraf daripada 800W), 3,680W luar grid dengan puncak 7.2 kW, 4,000W cas/nyahcas, 8 kWh tetap. Dibangunkan berdasarkan IP65, −20 °C hingga 55 °C, 25 dB. Penggunaan atas bumbung memberikan pengurangan bil kira-kira 88%, €1,056/tahun.

Lima Tonggak Kejuruteraan

8 kWh setiap unit asas, boleh diskala hingga 50 kWh*

Peralihan luar-grid UPS 10 ms

Kuasa AC dua hala mentah 4 kW*

8 kW MPPT pada 4000 Mix Pro, sehingga 13 kW input PV keseluruhan

10,000 kitaran, jangka hayat 15 tahun, kecekapan perjalanan pergi balik 90%. IP65, −20°C hingga 55°C, 25 dB, penutup logam penuh, keserasian penyongsang 100% melalui PV-IN AC

*SolarFlow 4000 Mix Pro dan SolarFlow 4000 Mix AC+ sahaja.

Platform Teknologi Bersama

HEMS 2.0 : Mengintegrasikan solar, bateri, pam haba dan pengecas EV dalam satu platform pintar

ZENKI™ 2.0 AI: Pengoptimuman cas/nyahcas masa nyata terhadap harga borong, cuaca, penggunaan dan PV, sehingga 73% lebih banyak hasil berbanding kawalan berasaskan CT ke atas tarif dinamik. Serasi dengan lebih 840 peruncit tenaga Eropah

ZEN+OS: Menyatukan OS merentasi setiap peranti Zendure, membolehkan pengembangan apabila keperluan isi rumah bertambah

ZenGuard™: Keselamatan berbilang lapisan dengan dwi-BMS, penyelenggaraan kendiri sel pintar dan pemadaman kebakaran aerosol haba bersepadu

Ketersediaan & Harga

Tersedia mulai 22 April 2026 (CET) di Jerman, Perancis, Belanda, Belgium dan Switzerland melalui zendure.de, zendure.fr, zendure.nl, dan rakan kongsi yang dibenarkan. Laman penambat 3-dalam-1 disiarkan secara langsung di zendure.com.

Harga runcit yang disyorkan (termasuk VAT 0% dan levi kitar semula):

SolarFlow 4000 Mix Pro: DE €2,399 / FR €2,879 / NL €2,899 / BE €3,185 / CHF 2,559

SolarFlow 4000 Mix AC+: DE €1,999 / FR €2,399 / NL €2,419 / BE €2,704 / CHF 2,129

SolarFlow 3000 Mix AC+: DE €1,699 / FR €2,039 / NL €2,059 / BE €2,343 / CHF 1,799

Harga Belgium termasuk Recupel dan BEBAT. Harga Switzerland mencerminkan VAT tempatan dan import.

Latar Belakang Zendure

Zendure ialah perintis global bagi Sistem Pengurusan Tenaga Rumah (HEMS) pasang masuk, dengan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta operasi di Silicon Valley, Kawasan Teluk Besar, Jepun dan Jerman. Misi Zendure adalah untuk menyediakan tenaga bersih yang andal dan berpatutan untuk isi rumah seluruh dunia dengan mempopularkan EnergyTech terkini. Sistem storan tenaga balkoni SolarFlow yang revolusioner menukarkan cahaya matahari menjadi sumber tenaga yang selamat, andal dan berdaya tahan untuk kehidupan harian.

SOURCE Zendure