젠듀어, 유럽 전역에서 솔라플로우 믹스 시리즈 데뷔 -- 3개 홈 스토리지 시스템, 1개 플랫폼, 최대 91% 전기요금 절약

뒤셀도르프, 독일 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 플러그인 홈 에너지 관리 시스템(HEMS) 분야의 글로벌 선구자인 젠듀어(Zendure)가 4월 22일, 유럽 가정의 생활 방식과 에너지 소비 패턴에 맞춰 설계된 하나의 플랫폼에서 구현되는 3가지의 모듈형 홈 스토리지 시스템인 솔라플로우 믹스 시리즈(SolarFlow Mix Series)를 공개했다. '믹스는 진정한 맥스(Mix is the Real Max)'라는 슬로건 하에 출시된 이 시리즈는 각각 서로 다른 가구 프로필에 맞춘 3개의 동등한 제품으로 데뷔한다.

SolarFlow 4000 Mix Pro — 대형 주택을 위한 풀파워

연간 7000kWh를 사용하는 4인 가구를 위한 4kW 양방향 AC, AI 기반 시스템으로 발코니와 옥상 공간을 활용한다. 8kW DC 입력(2×4000W MPPT)과 5kW AC 커플링을 지원하며, 13kW 결합 PV 입력으로 플러그인 카테고리에서 최고 수준에 달한다. 4000W 연속 온그리드 출력(800W에서 업그레이드 가능), 7.2kW 피크와 함께 3680W 오프그리드 및 8~50kWh의 용량을 제공한다. 독일에서 최대 91% 요금 절감, 연간 2560유로 절약 가능하다.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — 기존 옥상을 위한 스마트 레트로핏

기존 PV를 보유한 3인 가구(연간 5000kWh)에 적합한 AC 커플링 시스템이다. 모든 주요 유럽 인버터 브랜드와 호환되는 5kW AC 입력을 제공한다. 4000W 연속 온그리드 출력(800W에서 업그레이드 가능), 4000W 충전/방전, 8~50kWh의 용량을 갖추고 있다. 약 88% 요금 절감과 연간 1760유로의 절약을 제공한다.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — 컴팩트 & 올 터레인

2인 아파트(연간 3000kWh)를 위한 컴팩트 옥상용과 RV, 야외, 비상 백업, 오프그리드 사용을 위한 견고한 모바일 파워 스테이션의 이중 목적 시스템이다. 3kW 양방향 AC 입력, 3000W 연속 온그리드 출력(800W에서 업그레이드 가능), 3680W 오프그리드 및 7.2kW 피크, 4000W 충전/방전, 고정 8kWh를 제공한다. IP65, -20°C~55°C, 25dB 사양으로 제작되었다. 옥상 사용 시 약 88%의 요금 절감, 연간 1056유로의 절약을 제공한다.

5가지 엔지니어링 주축

기본 유닛당 8kWh, 50kWh까지 확장 가능*

10ms UPS 오프그리드 전환

4kW 원시 양방향 AC 전력*

4000 믹스 프로에서 8kW MPPT, 최대 13kW 총 PV 입력

1만 사이클, 15년 수명, 90% 왕복 효율성. IP65, -20°C~55°C, 25dB, 전체 금속 인클로저, PV-IN AC를 통한 100% 인버터 호환성

*SolarFlow 4000 Mix Pro 및 SolarFlow 4000 Mix AC+ 모델에만 해당.

공유 기술 플랫폼

HEMS 2.0: 태양광, 배터리, 히트펌프, EV 충전기를 하나의 지능형 플랫폼으로 통합

ZENKI™ 2.0 AI: 도매 가격, 날씨, 소비량, PV에 대한 실시간 충전/방전 최적화로 동적 요금제에서 CT 기반 제어 대비 최대 73% 더 많은 수익. 840개 이상의 유럽 에너지 소매업체와 호환

도매 가격, 날씨, 소비량, PV에 대한 실시간 충전/방전 최적화로 동적 요금제에서 CT 기반 제어 대비 최대 73% 더 많은 수익. 840개 이상의 유럽 에너지 소매업체와 호환 ZEN+OS: 모든 젠듀어 장치에 걸친 통합 OS로 가정 수요 증가에 따른 확장 가능

모든 젠듀어 장치에 걸친 통합 OS로 가정 수요 증가에 따른 확장 가능 ZenGuard™: 듀얼 BMS, 지능형 셀 자체 유지보수, 통합 열 에어로졸 화재 진압 기능을 갖춘 다층 안전 시스템

출시 및 가격

2026년 4월 22일(CET)부터 독일, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 스위스에서 zendure.de, zendure.fr, zendure.nl 및 공인 파트너를 통해 구입할 수 있다. 3-in-1 랜딩 페이지는 zendure.com에서 서비스를 시작한다.

권장 소비자 가격(VAT 0% 및 재활용 부담금 포함):

SolarFlow 4000 Mix Pro: 독일 2399유로 / 프랑스 2879유로 / 네덜란드 2899유로 / 벨기에 3185유로 / 스위스 2559프랑

독일 2399유로 / 프랑스 2879유로 / 네덜란드 2899유로 / 벨기에 3185유로 / 스위스 2559프랑 SolarFlow 4000 Mix AC+: 독일 1999유로 / 프랑스 2399유로 / 네덜란드 2419유로 / 벨기에 2704유로 / 스위스 2129프랑

독일 1999유로 / 프랑스 2399유로 / 네덜란드 2419유로 / 벨기에 2704유로 / 스위스 2129프랑 SolarFlow 3000 Mix AC+: 독일 1699유로 / 프랑스 2039유로 / 네덜란드 2059유로 / 벨기에 2343유로 / 스위스 1799프랑

벨기에 가격에는 레큐펠(Recupel)과 비배트(BEBAT)가 포함된다. 스위스 가격은 현지 VAT와 수입세를 반영한다.

젠듀어 소개

젠듀어는 실리콘밸리, 대만구, 일본, 독일에 연구개발 및 운영 센터를 둔 플러그인 홈 에너지 관리 시스템(HEMS) 분야의 글로벌 선구자다. 젠듀어의 사명은 최신 에너지 기술을 대중화함으로써 전 세계 가정에 신뢰할 수 있고 저렴한 청정에너지를 제공하는 것이다. 혁신적인 솔라플로우 발코니 에너지 저장 시스템은 태양광을 일상생활을 위한 안전하고 신뢰할 수 있으며 탄력적인 에너지원으로 변환한다.

SOURCE Zendure