Zendure v premiére predstavuje sériu SolarFlow Mix pre celú Európu - tri systémy domáceho úložiska, jedna platforma, zľava až 91 %
News provided byZendure
Apr 23, 2026, 07:55 ET
DÜSSELDORF, Nemecko, 23. apríl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Zendure, globálny priekopník v oblasti plug-in systémov na správu energie v domácnosti (HEMS), dnes odhaľuje sériu SolarFlow Mix: tri modulárne systémy úložiska pre domácnosti na jednej platforme, navrhnuté pre spôsob, akým žijú a spotrebúvajú energiu európske domácnosti. Pod sloganom „Mix is the Real Max" sa séria prezentuje v premiére ako tri rovnocenné produkty, pričom každý z nich je priradený k odlišnému profilu domácnosti.
SolarFlow 4000 Mix Pro — plný výkon pre väčšie domácnosti
4 kW obojsmerný striedavý systém riadený AI pre štvorčlenné domácnosti s využitím 7000 kWh/rok s balkónom a strešným priestorom. Podporuje 8 kW jednosmerný vstup (2×4 000 W MPPT) plus 5 kW striedavý vstup, kombinovaný fotovoltický vstup 13 kW. Ide o jeden z najvyšších v kategórii plug-in zariadení. Ponúka 4000 W nepretržitý výkon zo siete (s možnosťou rozšírenia z 800 W), 3680 W mimo siete s maximálnym výkonom 7,2 kW, s kapacitou 8 – 50 kWh. V Nemecku ušetrí až 91 % nákladov, čo je 2560 € ročne.
SolarFlow 4000 Mix AC+ – Inteligentná modernizácia existujúcich strešných riešení
Systém prepojený s klimatizáciou, vhodný pre trojčlenné domácnosti (5000 kWh/rok) s existujúcou fotovoltikou. 5 kW striedavý vstup kompatibilný so všetkými hlavnými európskymi značkami meničov. 4000 W nepretržitý výkon zo siete (možnosť rozšírenia z 800 W), nabíjanie/vybíjanie 4000 W, 8 – 50 kWh. Prináša približne 88 % úsporu nákladov, 1760 €/rok.
SolarFlow 3000 Mix AC+ – kompaktný a do každého terénu
Systém s dvojitým účelom, kompaktná strešná elektráreň pre dvojčlenné domácnosti (3000 kWh/rok) a robustná mobilná elektráreň pre karavany, vonkajšie použitie, núdzové záložné zdroje a využitie mimo siete. 3 kW obojsmerný striedavý vstup, 3000 W nepretržitý výkon zo siete (s možnosťou navýšenia z 800 W), 3680 W mimo siete so špičkovým výkonom 7,2 kW, 4000 W nabíjanie/vybíjanie, fixná spotreba 8 kWh. Vyrobené s krytím IP65, −20 °C až 55 °C, 25 dB. Používanie na streche prináša približne 88 % úsporu nákladov, čo je 1056 EUR/rok.
Päť inžinierskych pilierov
- 8 kWh na základnú jednotku, škálovateľné až na 50 kWh*
- Prepínanie UPS mimo siete za 10 ms
- 4 kW surový obojsmerný striedavý výkon*
- 8 kW MPPT na 4000 Mix Pro, celkový FV vstup až 13 kW
- 10 000 cyklov, životnosť 15 rokov, účinnosť pri každom spustení 90 %. IP65, −20 °C až 55 °C, 25 dB, celokovové puzdro, 100 % kompatibilita s invertorom cez PV-IN AC
*Iba pre SolarFlow 4000 Mix Pro a SolarFlow 4000 Mix AC+.
Zdieľaná technologická platforma
- HEMS 2.0: Integruje solárne panely, batérie, tepelné čerpadlá a nabíjačky pre elektromobily do jedinej inteligentnej platformy
- ZENKI™ 2.0 AI: Optimalizácia nabíjania/vybíjania v reálnom čase s ohľadom na veľkoobchodné ceny, počasie, spotrebu a fotovoltiku, až o 73 % vyšší výnos v porovnaní s riadením dynamických tarifov na základe CT. Kompatibilné s viac ako 840 európskymi predajcami energií
- ZEN+ OS: Zjednotenie operačného systému na všetkých zariadeniach značky Zendure umožňuje rozširovanie podľa rastúcich potrieb domácností
- ZenGuard™: Viacvrstvová bezpečnosť s duálnym systémom BMS, inteligentnou samoúdržbou buniek a integrovaným tepelno-aerosólovým hasením požiaru
Dostupnosť a ceny
Produkty sú dostupné od 22. apríla 2026 (SEČ) v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a Švajčiarsku prostredníctvom webových stránok zendure.de, zendure.fr, zendure.nl a autorizovaných partnerov. Úvodná stránka 3 v 1 sa spustí na adrese zendure.com.
Odporúčané maloobchodné ceny (vrátane 0 % DPH a recyklačných poplatkov):
- SolarFlow 4000 Mix Pro: DE 2399 € / FR 2879 € / NL 2899 € / BE 3185 € / 2559 CHF
- SolarFlow 4000 Mix AC+: DE 1999 € / FR 2399 € / NL 2419 € / BE 2704 € / 2129 CHF
- SolarFlow 3000 Mix AC+: DE 1699 € / FR 2039 € / NL 2059 € / BE 2343 € / 1799 CHF
Belgické ceny zahŕňajú Recupel a BEBAT. Švajčiarske ceny odrážajú miestnu DPH a dovoz.
O spoločnosti Zendure
Zendure je globálnym priekopníkom v oblasti plug-in systémov na správu energie v domácnosti (HEMS) s centrami výskumu, vývoja a prevádzky v Silicon Valley, oblasti Greater Bay Area, Japonsku a Nemecku. Poslaním spoločnosti Zendure je dodávať spoľahlivú a cenovo dostupnú čistú energiu pre domácnosti na celom svete popularizáciou najnovších energetických technológií. Jeho revolučný systém skladovania energie SolarFlow pre balkóny premieňa slnečné svetlo na bezpečný, spoľahlivý a odolný zdroj energie pre každodenný život.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2963007/image1.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5931339/image_5017297_40348172_Logo.jpg
