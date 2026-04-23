Zendure trình làng dòng SolarFlow Mix Series tại Châu Âu -- Ba hệ thống lưu trữ gia đình, một nền tảng, giảm tới 91% hóa đơn điện

DÜSSELDORF, Đức, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý Năng lượng Gia đình (HEMS) dạng cắm, hôm nay chính thức ra mắt SolarFlow Mix Series: ba hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình dạng mô-đun trên cùng một nền tảng, được thiết kế phù hợp với cách các hộ gia đình Châu Âu sinh hoạt và tiêu thụ năng lượng. Với khẩu hiệu "Mix is the Real Max" (tạm dịch: Sự kết hợp mới là cách đạt tối đa thực sự), dòng sản phẩm được ra mắt dưới dạng ba sản phẩm đồng cấp, mỗi sản phẩm tương ứng với một hồ sơ hộ gia đình khác nhau.

SolarFlow 4000 Mix Pro — Công suất tối đa cho các ngôi nhà lớn

Hệ thống AC hai chiều 4 kW, điều khiển bằng AI, dành cho hộ gia đình 4 người với mức tiêu thụ 7.000 kWh/năm, có không gian ban công và mái nhà. Hỗ trợ đầu vào DC 8 kW (2×4.000W MPPT) cùng với ghép nối AC 5 kW, tổng đầu vào PV đạt 13 kW, thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc dạng cắm. Công suất đầu ra hòa lưới liên tục 4.000W (có thể nâng cấp từ 800W), công suất ngoài lưới 3.680W với đỉnh 7,2 kW, dung lượng lưu trữ 8–50 kWh. Tại Đức, giảm tới 91% hóa đơn điện, tiết kiệm 2.560 €/năm.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — Nâng cấp thông minh cho hệ thống mái nhà hiện có

Hệ thống ghép nối AC phù hợp với hộ gia đình 3 người (5.000 kWh/năm) đã có sẵn hệ thống điện mặt trời (PV). Đầu vào AC 5 kW, tương thích với tất cả các thương hiệu biến tần (inverter) lớn tại Châu Âu. Công suất đầu ra hòa lưới liên tục 4.000W (có thể nâng cấp từ 800W), công suất sạc/xả 4.000W, dung lượng lưu trữ 8–50 kWh. Giảm khoảng 88% hóa đơn điện, tương đương 1.760 €/năm.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — Nhỏ gọn và đa địa hình

Hệ thống hai công năng, lắp mái nhỏ gọn cho căn hộ 2 người (3.000 kWh/năm), đồng thời là trạm điện di động bền bỉ cho xe RV, hoạt động ngoài trời, dự phòng khẩn cấp và sử dụng ngoài lưới điện. Đầu vào AC hai chiều 3 kW, công suất đầu ra hòa lưới liên tục 3.000W (có thể nâng cấp từ 800W), công suất ngoài lưới 3.680W với đỉnh 7,2 kW, công suất sạc/xả 4.000W, dung lượng lưu trữ cố định 8 kWh. Thiết kế đạt chuẩn IP65, hoạt động từ −20 °C tới 55 °C, độ ồn 25 dB. Khi sử dụng trên mái giúp giảm khoảng 88% hóa đơn điện, tương đương 1.056 €/năm.

Năm trụ cột kỹ thuật

8 kWh mỗi đơn vị cơ bản, mở rộng lên tới 50 kWh*

Chuyển mạch UPS sang chế độ ngoài lưới trong 10 ms

Công suất AC hai chiều nguyên bản 4 kW*

MPPT 8 kW trên 4000 Mix Pro, tổng đầu vào PV lên tới 13 kW

10.000 chu kỳ, tuổi thọ 15 năm, hiệu suất khứ hồi 90%. Đạt chuẩn IP65, hoạt động từ −20 °C tới 55 °C, độ ồn 25 dB, vỏ hoàn toàn bằng kim loại, tương thích 100% với inverter qua PV-IN AC

*Chỉ áp dụng cho SolarFlow 4000 Mix Pro và SolarFlow 4000 Mix AC+.

Nền tảng công nghệ chung

HEMS 2.0 : Tích hợp điện mặt trời, pin lưu trữ, bơm nhiệt và bộ sạc xe điện (EV) vào một nền tảng thông minh

ZENKI™ 2.0 AI: Tối ưu sạc/xả theo thời gian thực dựa trên giá điện bán buôn, thời tiết, mức tiêu thụ và sản lượng PV; tăng tới 73% lợi ích tài chính so với kiểm soát dựa trên CT trong biểu giá điện động. Tương thích với hơn 840 nhà cung cấp năng lượng tại Châu Âu

ZEN+OS: Hệ điều hành thống nhất cho toàn bộ thiết bị Zendure, cho phép mở rộng khi nhu cầu của hộ gia đình tăng lên

ZenGuard™: Hệ thống an toàn đa lớp với BMS kép, tự bảo trì cell pin thông minh và hệ thống dập cháy aerosol nhiệt tích hợp

Thời gian bán hàng và giá bán

Chính thức mở bán từ ngày 22 tháng 4 năm 2026 (CET) tại Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Thụy Sĩ thông qua zendure.de, zendure.fr, zendure.nl, và các đối tác ủy quyền. Trang đích 3 trong 1 sẽ chính thức đi vào hoạt động tại zendure.com.

Giá bán lẻ đề xuất (bao gồm thuế VAT 0% và phí tái chế):

SolarFlow 4000 Mix Pro: Đức 2.399 € / Pháp 2.879 € / Hà Lan 2.899 € / Bỉ 3.185 € / Thụy Sĩ 2.559 CHF

SolarFlow 4000 Mix AC+: Đức 1.999 € / Pháp 2.399 € / Hà Lan 2.419 € / Bỉ 2.704 € / Thụy Sĩ 2.129 CHF

SolarFlow 3000 Mix AC+: Đức 1.699 € / Pháp 2.039 € / Hà Lan 2.059 € / Bỉ 2.343 € / Thụy Sĩ 1.799 CHF

Giá tại Bỉ bao gồm Recupel và BEBAT. Giá tại Thụy Sĩ đã bao gồm thuế VAT địa phương và phí nhập khẩu.

Giới thiệu về Zendure

Zendure là đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý Năng lượng Gia đình (HEMS) dạng cắm, với các trung tâm R&D và vận hành tại Thung lũng Silicon, Khu vực Vịnh Lớn, Nhật Bản và Đức. Sứ mệnh của Zendure là cung cấp năng lượng sạch đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho các hộ gia đình trên toàn thế giới bằng cách phổ biến công nghệ EnergyTech mới nhất. Hệ thống lưu trữ năng lượng ban công SolarFlow mang tính cách mạng của công ty biến ánh sáng mặt trời thành một nguồn năng lượng an toàn, đáng tin cậy và linh hoạt cho cuộc sống hàng ngày.

