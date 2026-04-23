Zendure представляет в Европе серию SolarFlow Mix по -- три системы домашнего накопления энергии на одной платформе, до 91% экономии по счетам за электроэнергию

News provided by

Zendure

Apr 23, 2026, 08:03 ET

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 23 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Zendure, мировой лидер в области подключаемых систем управления энергопотреблением для дома (Home Energy Management Systems, HEMS), представила серию SolarFlow Mix — три модульные системы домашнего накопления и хранения энергии на единой платформе, разработанные с учетом образа жизни и особенностей энергопотребления европейских домохозяйств. Под слоганом «Mix is the Real Max» серия представлена тремя равноправными продуктами, каждый из которых ориентирован на определенный профиль домохозяйства.

Continue Reading
image1

SolarFlow 4000 Mix Pro — максимум мощности для больших домов

Система мощностью 4 кВт с двунаправленным инвертором переменного тока и управлением на основе ИИ, предназначенная для домохозяйств из четырех человек и рассчитанная на годовое энергопотребление 7000 кВт•ч, с учетом балконов и пространства на крыше. Поддерживает вход постоянного тока до 8 кВт (2×4000 Вт MPPT) и соединение по переменному току мощностью до 5 кВт, с суммарной входной мощностью от фотолектрических панелей до 13 кВт, что является одним из лучших показателей в категории подключаемых модулей. Непрерывная мощность в сети составляет 4000 Вт (с возможностью увеличения с 800 Вт), а в автономном режиме — 3680 Вт с пиковой мощностью 7,2 кВт; емкость аккумуляторной батареи: 8–50 кВт•ч. В Германии позволяет снизить сумму счета за электроэнергию до 91% — экономия до 2560 евро в год.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — интеллектуальная модернизация для уже установленных крышных солнечных панелей

Система с соединением по переменному току, оптимальная для домохозяйств из трех человек (энергопотребление 5000 кВт•ч/год) с уже установленными фотоэлектрическими панелями. Вход переменного тока мощностью до 5 кВт совместим со всеми основными европейскими марками инверторов. Непрерывная мощность в сети составляет 4000 Вт (с возможностью увеличения с 800 Вт); мощность зарядки/разрядки: 4000 В; емкость аккумуляторной батареи: 8–50 кВт•ч. Обеспечивает около 88% экономии по счетам за электроэнергию, т.е. около 1760 евро в год.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — компактность и универсальность

Система двойного назначения: компактное решение с установкой на крыше для квартир (2 человека, энергопотребление 3000 кВт•ч/год) и мобильная электростанция для автодомов, активного отдыха, аварийного резервирования и автономного использования. Двунаправленный источник переменного тока 3 кВт, непрерывная мощность в сети 3000 Вт (с возможностью увеличения с 800 Вт), а в автономном режиме — 3680 Вт с пиковой мощностью 7,2 кВт; мощность зарядки/разрядки: 4000 Вт, фиксированная емкость аккумуляторной батареи: 8 кВт•ч. Класс защиты IP65; рабочий диапазон температур от −20 °C до +55 °C; уровень шума 25 дБ. При установке на крыше обеспечивает около 88% экономии по счетам за электроэнергию, т.е. около 1056 евро в год.

Пять ключевых инженерных характеристик

  • 8 кВт•ч на базовый модуль, масштабируемость до 50 кВт•ч*
  • переключение в режим ИБП за 10 мс
  • мощность двунаправленного источника переменного тока 4 кВт*
  • до 8 кВт MPPT (для 4000 Mix Pro), суммарная мощность фотоэлектрической системы до 13 кВт
  • 10.000 циклов, срок службы до 15 лет, эффективность преобразования энергии до 90%. Класс защиты IP65; рабочий диапазон температур от -20 °C до +55 °C; уровень шума 25 дБ; полностью металлический корпус; 100% совместимость с инвертором через PV-IN AC.

* Только для SolarFlow 4000 Mix Pro и SolarFlow 4000 Mix AC+.

Единая технологическая платформа

  • HEMS 2.0: интеграция солнечных панелей, аккумуляторов, тепловых насосов и зарядных устройств для электромобилей в единую интеллектуальную платформу.
  • ZENKI™ 2.0 AI: оптимизация зарядки и разрядки в режиме реального времени с учетом оптовых цен, погодных условий, потребления и генерации, дополнительно 73% дохода по сравнению с традиционным управлением (СТ) на основе динамических тарифов. Совместимость с более чем 840 европейскими поставщиками электроэнергии.
  • ZEN+OS: единая операционная система для всех устройств Zendure с возможностью масштабирования по мере роста потребностей домохозяйства.
  • ZenGuard™: многоуровневая система безопасности: двойная BMS, интеллектуальное обслуживание элементов и встроенная система пожаротушения аэрозольного типа.

Наличие и цены

Оборудование доступно с 22 апреля 2026 года (CET) в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии через zendure.de, zendure.fr, zendure.nl и авторизованных партнеров. Запущена целевая страница (3-в-1) на сайте zendure.com.

Рекомендуемые розничные цены (включая НДС 0% и экологические сборы):

  • SolarFlow 4000 Mix Pro: Германия — 2.399 евро / Франция — 2.879 евро / Нидерланды — 2.899 евро / Бельгия —3.185 евро / Швейцария — 2,559 швейцарских франков.
  • SolarFlow 4000 Mix AC+: Германия — 1.999 евро / Франция — 2.399 евро / Нидерланды — 2.419 евро / Бельгия —2.704 евро / Швейцария — 2.129 швейцарских франков.
  • SolarFlow 3000 Mix AC+: Германия — 1.699 евро / Франция — 2.039 евро / Нидерланды — 2.059 евро / Бельгия —2.343 евро / Швейцария — 1.799 швейцарских франков.

Цены для Бельгии включают сборы Recupel и BEBAT. Цены для Швейцарии учитывают местный НДС и импортные пошлины.

О компании Zendure

Zendure является мировым лидером в области подключаемых систем управления энергопотреблением для дома (Home Energy Management Systems, HEMS) ой с центрами НИОКР и операционной деятельности в Силиконовой долине, регионе Большого залива, Японии и Германии. Задачей компании Zendure является обеспечение домохозяйств во всем мире надежной и доступной, экологически чистой энергией за счет внедрения новейших энергетических технологий. Революционная балконная система накопления и хранения энергии SolarFlow преобразует солнечный свет в безопасный, надежный и устойчивый источник энергии для повседневной жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2963007/image1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5931339/image_5017297_40348172_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Zendure v premiére predstavuje sériu SolarFlow Mix pre celú Európu - tri systémy domáceho úložiska, jedna platforma, zľava až 91 %

DÜSSELDORF, Nemecko, 23. apríl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Zendure, globálny priekopník v oblasti plug-in systémov na správu energie v domácnosti...
Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

Společnost Zendure, globální průkopník v oblasti plug-in systémů pro správu energie v domácnosti (HEMS), dnes představuje řadu SolarFlow Mix: tři...
More Releases From This Source

Explore

Alternative Energies

Alternative Energies

Green Technology

Green Technology

Oil & Energy

Oil & Energy

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics