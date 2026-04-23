Zendure представляет в Европе серию SolarFlow Mix по -- три системы домашнего накопления энергии на одной платформе, до 91% экономии по счетам за электроэнергию

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 23 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Zendure, мировой лидер в области подключаемых систем управления энергопотреблением для дома (Home Energy Management Systems, HEMS), представила серию SolarFlow Mix — три модульные системы домашнего накопления и хранения энергии на единой платформе, разработанные с учетом образа жизни и особенностей энергопотребления европейских домохозяйств. Под слоганом «Mix is the Real Max» серия представлена тремя равноправными продуктами, каждый из которых ориентирован на определенный профиль домохозяйства.

SolarFlow 4000 Mix Pro — максимум мощности для больших домов

Система мощностью 4 кВт с двунаправленным инвертором переменного тока и управлением на основе ИИ, предназначенная для домохозяйств из четырех человек и рассчитанная на годовое энергопотребление 7000 кВт•ч, с учетом балконов и пространства на крыше. Поддерживает вход постоянного тока до 8 кВт (2×4000 Вт MPPT) и соединение по переменному току мощностью до 5 кВт, с суммарной входной мощностью от фотолектрических панелей до 13 кВт, что является одним из лучших показателей в категории подключаемых модулей. Непрерывная мощность в сети составляет 4000 Вт (с возможностью увеличения с 800 Вт), а в автономном режиме — 3680 Вт с пиковой мощностью 7,2 кВт; емкость аккумуляторной батареи: 8–50 кВт•ч. В Германии позволяет снизить сумму счета за электроэнергию до 91% — экономия до 2560 евро в год.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — интеллектуальная модернизация для уже установленных крышных солнечных панелей

Система с соединением по переменному току, оптимальная для домохозяйств из трех человек (энергопотребление 5000 кВт•ч/год) с уже установленными фотоэлектрическими панелями. Вход переменного тока мощностью до 5 кВт совместим со всеми основными европейскими марками инверторов. Непрерывная мощность в сети составляет 4000 Вт (с возможностью увеличения с 800 Вт); мощность зарядки/разрядки: 4000 В; емкость аккумуляторной батареи: 8–50 кВт•ч. Обеспечивает около 88% экономии по счетам за электроэнергию, т.е. около 1760 евро в год.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — компактность и универсальность

Система двойного назначения: компактное решение с установкой на крыше для квартир (2 человека, энергопотребление 3000 кВт•ч/год) и мобильная электростанция для автодомов, активного отдыха, аварийного резервирования и автономного использования. Двунаправленный источник переменного тока 3 кВт, непрерывная мощность в сети 3000 Вт (с возможностью увеличения с 800 Вт), а в автономном режиме — 3680 Вт с пиковой мощностью 7,2 кВт; мощность зарядки/разрядки: 4000 Вт, фиксированная емкость аккумуляторной батареи: 8 кВт•ч. Класс защиты IP65; рабочий диапазон температур от −20 °C до +55 °C; уровень шума 25 дБ. При установке на крыше обеспечивает около 88% экономии по счетам за электроэнергию, т.е. около 1056 евро в год.

Пять ключевых инженерных характеристик

8 кВт•ч на базовый модуль, масштабируемость до 50 кВт•ч*

переключение в режим ИБП за 10 мс

мощность двунаправленного источника переменного тока 4 кВт*

до 8 кВт MPPT (для 4000 Mix Pro), суммарная мощность фотоэлектрической системы до 13 кВт

10.000 циклов, срок службы до 15 лет, эффективность преобразования энергии до 90%. Класс защиты IP65; рабочий диапазон температур от -20 °C до +55 °C; уровень шума 25 дБ; полностью металлический корпус; 100% совместимость с инвертором через PV-IN AC.

* Только для SolarFlow 4000 Mix Pro и SolarFlow 4000 Mix AC+.

Единая технологическая платформа

HEMS 2.0 : интеграция солнечных панелей, аккумуляторов, тепловых насосов и зарядных устройств для электромобилей в единую интеллектуальную платформу.

интеграция солнечных панелей, аккумуляторов, тепловых насосов и зарядных устройств для электромобилей в единую интеллектуальную платформу. ZENKI™ 2.0 AI: оптимизация зарядки и разрядки в режиме реального времени с учетом оптовых цен, погодных условий, потребления и генерации, дополнительно 73% дохода по сравнению с традиционным управлением (СТ) на основе динамических тарифов. Совместимость с более чем 840 европейскими поставщиками электроэнергии.

ZEN+OS: единая операционная система для всех устройств Zendure с возможностью масштабирования по мере роста потребностей домохозяйства.

ZenGuard™: многоуровневая система безопасности: двойная BMS, интеллектуальное обслуживание элементов и встроенная система пожаротушения аэрозольного типа.

Наличие и цены

Оборудование доступно с 22 апреля 2026 года (CET) в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии через zendure.de, zendure.fr, zendure.nl и авторизованных партнеров. Запущена целевая страница (3-в-1) на сайте zendure.com.

Рекомендуемые розничные цены (включая НДС 0% и экологические сборы):

SolarFlow 4000 Mix Pro: Германия — 2.399 евро / Франция — 2.879 евро / Нидерланды — 2.899 евро / Бельгия —3.185 евро / Швейцария — 2,559 швейцарских франков.

SolarFlow 4000 Mix AC+: Германия — 1.999 евро / Франция — 2.399 евро / Нидерланды — 2.419 евро / Бельгия —2.704 евро / Швейцария — 2.129 швейцарских франков.

SolarFlow 3000 Mix AC+: Германия — 1.699 евро / Франция — 2.039 евро / Нидерланды — 2.059 евро / Бельгия —2.343 евро / Швейцария — 1.799 швейцарских франков.

Цены для Бельгии включают сборы Recupel и BEBAT. Цены для Швейцарии учитывают местный НДС и импортные пошлины.

О компании Zendure

Zendure является мировым лидером в области подключаемых систем управления энергопотреблением для дома (Home Energy Management Systems, HEMS) ой с центрами НИОКР и операционной деятельности в Силиконовой долине, регионе Большого залива, Японии и Германии. Задачей компании Zendure является обеспечение домохозяйств во всем мире надежной и доступной, экологически чистой энергией за счет внедрения новейших энергетических технологий. Революционная балконная система накопления и хранения энергии SolarFlow преобразует солнечный свет в безопасный, надежный и устойчивый источник энергии для повседневной жизни.

