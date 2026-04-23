Zendure Luncurkan Seri SolarFlow Mix di Eropa, Tiga Sistem Penyimpanan Energi untuk Rumah dalam Satu Platform, Menghemat Tagihan Listrik hingga 91%

Sebagai sistem berbasiskan AI dengan daya AC dua arah 4 kW, SolarFlow 4000 Mix Pro dirancang untuk rumah yang dihuni empat orang dengan konsumsi listrik sekitar 7.000 kWh per tahun, serta dilengkapi ruang balkon dan atap. SolarFlow 4000 Mix Pro mendukung input DC hingga 8 kW (2×4.000W MPPT) serta coupling AC 5 kW, dengan total input PV mencapai 13 kW—tertinggi di kelas plug-in. Daya keluaran on-grid mencapai 4.000W (dapat ditingkatkan dari 800W), sementara daya off-grid sebesar 3.680W dengan puncak 7,2 kW. Kapasitas penyimpanan berkisar antara 8–50 kWh. Di Jerman, sistem ini mampu menghemat tagihan listrik hingga 91% atau setara dengan efisiensi biaya sekitar €2.560 per tahun.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — Solusi Retrofit Pintar untuk Sistem Panel Surya Atap yang Telah Digunakan

Sistem AC-coupled ini cocok untuk rumah yang dihuni tiga orang dengan konsumsi sekitar 5.000 kWh per tahun, dan telah dilengkapi instalasi panel surya. SolarFlow 4000 Mix AC+ mendukung input AC hingga 5 kW dan kompatibel dengan berbagai inverter utama di Eropa. Daya keluaran on-grid mencapai 4.000W (dapat ditingkatkan dari 800W), dengan kemampuan charge/discharge 4.000W dan kapasitas 8–50 kWh. Sistem ini mampu menghemat tagihan listrik sekitar 88% atau sekitar €1.760 per tahun.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — Ringkas dan Serbaguna

Sistem ini dirancang untuk dua fungsi: solusi berukuran ringkas di atap untuk apartemen yang dihuni dua orang dengan konsumsi sekitar 3.000 kWh per tahun, sekaligus pembangkit listrik portabel untuk kendaraan rekreasi (RV), aktivitas luar ruang, cadangan darurat, dan penggunaan off-grid. Dilengkapi input AC dua arah 3 kW, SolarFlow 3000 Mix AC+ menghasilkan daya on-grid 3.000W (dapat ditingkatkan dari 800W) serta daya off-grid 3.680W dengan puncak 7,2 kW. Kapasitasnya tetap 8 kWh dengan kemampuan charge/discharge 4.000W. Perangkat ini memiliki standar perlindungan IP65, beroperasi pada suhu −20°C hingga 55°C, dan tingkat kebisingan hanya 25 dB. Untuk penggunaan di atap, sistem ini mampu menghemat tagihan listrik hingga sekitar 88% atau €1.056 per tahun.

Lima Pilar Rekayasa Teknologi

Kapasitas dasar 8 kWh per unit, dapat ditingkatkan hingga 50 kWh*

Peralihan UPS off-grid dalam 10 milidetik

Daya AC dua arah 4 kW*

MPPT 8 kW pada varian 4000 Mix Pro, dengan total input PV hingga 13 kW

PV hingga 13 kW Usia pakai hingga 10.000 siklus, masa pakai 15 tahun, efisiensi hingga 90%. Sistem ini juga dilengkapi standar IP65, rentang suhu −20°C hingga 55°C, tingkat kebisingan 25 dB, bodi dari bahan logam, serta 100% kompatibel dengan inverter melalui sambungan PV-IN AC.

*Hanya untuk SolarFlow 4000 Mix Pro dan SolarFlow 4000 Mix AC+.

Platform Teknologi Terpadu

HEMS 2.0 : Mengintegrasikan panel surya, baterai, heat pump , dan pengisi daya mobil listrik dalam satu sistem cerdas

Mengintegrasikan panel surya, baterai, , dan pengisi daya mobil listrik dalam satu sistem cerdas ZENKI™ 2.0 AI: Mengoptimalkan proses charge/discharge secara seketika berdasarkan harga listrik, cuaca, konsumsi, dan produksi PV—dengan potensi peningkatan pendapatan hingga 73% dibandingkan sistem berbasiskan CT. Kompatibel dengan 840+ peritel energi Eropa.

ZEN+OS: Sistem operasi terpadu untuk seluruh perangkat Zendure, mendukung ekspansi sesuai kebutuhan rumah tangga

Sistem operasi terpadu untuk seluruh perangkat Zendure, mendukung ekspansi sesuai kebutuhan rumah tangga ZenGuard™: Sistem keamanan berlapis dengan dua BMS, pemeliharaan sel otomatis, serta sistem pemadam kebakaran berbasiskan aerosol

Ketersediaan dan Harga Produk

Produk tersedia mulai 22 April 2026 (CET) di Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, dan Swiss melalui situs resmi zendure.de , zendure.fr , zendure.nl , serta mitra distribusi. Laman khusus produk dapat diakses melalui zendure.com .

Harga ritel yang direkomendasikan (termasuk PPN 0% dan biaya daur ulang):

SolarFlow 4000 Mix Pro: DE €2.399 / FR €2.879 / NL €2.899 / BE €3.185 / CHF 2.559

SolarFlow 4000 Mix AC+: DE €1.999 / FR €2.399 / NL €2.419 / BE €2.704 / CHF 2.129

SolarFlow 3000 Mix AC+: DE €1.699 / FR €2.039 / NL €2.059 / BE €2.343 / CHF 1.799

Harga produk di Belgia mencakup biaya Recupel dan BEBAT, sementara harga produk di Swiss telah disesuaikan dengan pajak dan biaya impor setempat.

Tentang Zendure

Zendure merupakan pelopor plug-in Home Energy Management Systems (HEMS) dengan pusat riset dan operasional di Silicon Valley, Greater Bay Area, Jepang, dan Jerman. Zendure berkomitmen menyediakan energi bersih yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga di seluruh dunia melalui inovasi EnergyTech. Sistem penyimpanan energi balkon SolarFlow mendukung pemanfaatan energi surya menjadi sumber energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari.

SOURCE Zendure