Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %
USA - English
USA - English
USA - Deutsch
USA - Nederlands
APAC - Malay
Japan - Japanese
Korea - 한국어
USA - Français
APAC - Thai
APAC - Traditional Chinese
USA - Polski
USA - español
Middle East - Arabic
USA - slovenčina
Indonesia - Bahasa
USA - Pусский
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
Vietnam - Vietnamese
News provided by Zendure
Apr 23, 2026, 07:32 ET
DÜSSELDORF, Německo, 23. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Zendure, globální průkopník v oblasti plug-in systémů pro správu energie v domácnosti (HEMS), dnes představuje řadu SolarFlow Mix: tři modulární domácí úložné systémy na jedné platformě, navržené s ohledem na způsob života a spotřebu energie evropských domácností. Pod sloganem „Mix je pravý max" se řada představuje jako tři rovnocenné produkty, z nichž každý je přizpůsoben konkrétnímu profilu domácnosti.
SolarFlow 4000 Mix Pro – plný výkon pro větší domácnosti
Obousměrný střídavý systém o výkonu 4kW řízený umělou inteligencí pro čtyřčlenné domácnosti se spotřebou 7000 kWh/rok, které disponují prostorem na balkóně a střeše. Podporuje stejnosměrný vstup (2×4000 W MPPT) o výkonu 8kW plus 5kW střídavé připojení, což představuje kombinovaný fotovoltaický vstup 13 kW, jeden z nejvyšších v kategorii plug-in. Trvalý výstup do sítě 4000 W (možnost rozšíření z 800 W), 3680 W mimo síť se špičkovým výkonem 7,2 kW, kapacita 8–50 kWh. V Německu snížení účtů až o 91 %, úspora 2560 eur ročně.
SolarFlow 4000 Mix AC+ – inteligentní dodatečná instalace na stávající střechy
Systém připojený k síti, vhodný pro tříčlenné domácnosti (5000 kWh/rok) s existujícím fotovoltaickým systémem. Vstupní výkon 5 kW AC kompatibilní se všemi hlavními evropskými značkami střídačů. Trvalý výstup do sítě 4000 W (rozšiřitelný z 800 W), nabíjení/vybíjení 4000 W, 8–50 kWh. Přináší přibližně snížení účtů o 88 %, 1760 eur/rok.
SolarFlow 3000 Mix AC+ – kompaktní a univerzální
Dvojúčelový systém, kompaktní střešní řešení pro dvoupokojové byty (3000 kWh/rok) a odolná mobilní elektrárna pro karavany, outdoorové aktivity, nouzové zálohování a použití mimo síť. Obousměrný střídavý vstup o výkonu 3 kW, trvalý výstup do sítě o výkonu 3000 W (rozšiřitelný z 800 W), 3 680 W mimo síť se špičkovým výkonem 7,2 kW, 4000 W nabíjení/vybíjení, pevná kapacita 8 kWh. Vyrobeno podle normy IP65, −20 °C až 55 °C, 25 dB. Použití na střeše přináší snížení nákladů na elektřinu přibližně o 88 %, 1056 eur/rok.
Pět technických pilířů
- 8 kWh na základní jednotku, škálovatelné až na 50 kWh*
- Přepnutí na autonomní provoz UPS za 10 ms
- 4 kW obousměrného střídavého výkonu*
- 8 kW MPPT u modelu 4000 Mix Pro, celkový vstupní výkon fotovoltaiky až 13 kW
- 10.000 cyklů, životnost 15 let, účinnost 90 % (round-trip – kolik energie se vrátí oproti tom, co bylo vloženo). IP65, −20 °C až 55 °C, 25 dB, celokovové pouzdro, stoprocentní kompatibilita s měniči přes PV-IN AC
*Pouze SolarFlow 4000 Mix Pro a SolarFlow 4000 Mix AC+.
Sdílená technologická platforma
- HEMS 2.0: Integruje solární systémy, baterie, tepelná čerpadla a nabíječky elektromobilů do jedné inteligentní platformy
- ZENKI™ 2.0 AI: Optimalizace nabíjení/vybíjení v reálném čase s ohledem na velkoobchodní ceny, počasí, spotřebu a fotovoltaiku, až o 73 % vyšší výnosy oproti řízení založenému na časových tarifech. Kompatibilní s více než 840 evropskými dodavateli energie
- ZEN+OS: Sjednocující operační systém pro všechna zařízení Zendure, umožňující rozšíření s rostoucími potřebami domácnosti
- ZenGuard™: Víceúrovňová bezpečnost s duálním BMS (systémem správy baterií), inteligentní samoúdržbou článků a integrovaným hašením požáru pomocí tepla a aerosolu
Dostupnost a ceny
K dispozici od 22. dubna 2026 (SEČ) v Německu, Francii, Nizozemsku, Belgii a Švýcarsku na stránkách zendure.de, zendure.fr, zendure.nl a u autorizovaných partnerů. Na stránkách zendure.com bude spuštěna speciální stránka věnovaná všem třem modelům.
Doporučené maloobchodní ceny (vč. 0 % DPH a recyklačních poplatků):
- SolarFlow 4000 Mix Pro: Německo 2399 eur / Francie 2879 eur / Nizozemsko 2899 eur / Belgie 3185 eur / 2559 švýcarských franků
- SolarFlow 4000 Mix AC+: Německo 1999 eur / Francie 2399 eur / Nizozemsko 2419 eur / Belgie 2704 eur / 2129 švýcarských franků
- SolarFlow 3000 Mix AC+: Německo 1699 eur / Francie 2039 eur / Nizozemsko 2059 eur / Belgie 2343 eur / 1799 švýcarských franků
Ceny v Belgii zahrnují Recupel a BEBAT (ekologický poplatek). Ceny ve Švýcarsku zahrnují místní DPH a dovozní clo.
O společnosti Zendure
Zendure je světovým průkopníkem v oblasti plug-in systémů pro správu domácí energie (HEMS) s výzkumnými, vývojovými a provozními centry v Silicon Valley, v oblasti Velkého zálivu v Číně, v Japonsku a v Německu. Posláním společnosti Zendure je poskytovat spolehlivou a cenově dostupnou čistou energii domácnostem na celém světě prostřednictvím šíření nejnovějších technologií v oblasti energetiky. Její revoluční balkonový systém pro ukládání energie SolarFlow přeměňuje sluneční světlo na bezpečný, spolehlivý a odolný zdroj energie pro každodenní život.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963007/image1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5931339/image_5017297_40348172_Logo.jpg
Share this article