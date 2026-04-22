Zendure introduceert de SolarFlow Mix Serie in Europa: drie thuisaccusystemen, één platform, tot 91 % minder op de energierekening

„Mix is the Real Max." Drie configuraties, SolarFlow 4000 Mix Pro, SolarFlow 4000 Mix AC+ en SolarFlow 3000 Mix AC+, voor elk huishoudscenario. Aangedreven door HEMS 2.0, ZENKI™ 2.0 AI, ZEN+OS en ZenGuard™. Vanaf 22 april 2026 verkrijgbaar in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Zwitserland.

AMSTERDAM, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- Zendure , wereldwijd pionier in plug-in Home Energy Management Systemen (HEMS), introduceert vandaag de SolarFlow Mix Serie in Nederland: drie modulaire thuisaccusystemen op één intelligent platform, ontworpen voor de manier waarop Nederlandse huishoudens daadwerkelijk wonen, hun huis opbouwen en energie verbruiken. Onder de gedeelde claim „Mix is the Real Max" worden de drie producten parallel en als gelijkwaardig gelanceerd, elk gekoppeld aan een specifiek huishoudprofiel en gebruiksscenario.

Één serie, elk huis: slimme energieoplossingen per huishoudgrootte

De SolarFlow Mix Serie is opgebouwd rond een duidelijke koppeling tussen product en huishouden, waardoor besparingen worden vertaald naar een ROI-verhaal dat Europese gezinnen helder kunnen beoordelen.

SolarFlow 4000 Mix Pro: volledig vermogen voor grotere huishoudens

De SolarFlow 4000 Mix Pro is een 4 kW bidirectioneel AC, AI-gestuurd thuisaccusysteem, geschikt voor vierpersoonshuishoudens met een jaarlijks verbruik van ongeveer 7.000 kWh, met zowel balkon- als dakoppervlak beschikbaar. Het ondersteunt tot 8 kW DC-ingang (2×4.000W MPPT) en 5 kW AC-koppeling via de speciale PV-IN AC poort, samen 13 kW totale PV-ingang, het hoogste in het plug-in segment. Het levert 4.000W continue netgekoppelde AC-uitgang (uitbreidbaar vanaf de 800W standaardconfiguratie), 3.680W off-grid met 7,2 kW piek, en een uitbreidbare accucapaciteit van 8 kWh tot 50 kWh. In Nederland, voor huishoudens met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 7.000 kWh, in combinatie met zonnepanelen, kan de 4000 Mix Pro de energierekening tot wel 91% verlagen, wat neerkomt op €1.588 besparing per jaar.

SolarFlow 4000 Mix AC+: slimme retrofit voor bestaande daken

Geoptimaliseerd voor bestaande dakzonnestelsels is de SolarFlow 4000 Mix AC+ een AC-gekoppelde opslaguitbreiding, ontworpen voor driepersoonshuishoudens met een verbruik van ongeveer 5.000 kWh per jaar in compacte tussen- en hoekwoningen. Het biedt 5 kW AC-ingang via de speciale PV-IN AC poort, compatibel met alle grote omvormermerken die al op Europese daken staan, plus 4.000W continue netgekoppelde uitgang (uitbreidbaar vanaf de 800W standaardconfiguratie) en 4.000W accu laden en ontladen. De capaciteit is uitbreidbaar van 8 kWh tot 50 kWh en groeit mee met de behoefte van het huishouden. Resultaat: ongeveer 89 % lagere energierekening, circa 1.107 euro besparing per jaar.

SolarFlow 3000 Mix AC+: compact en all-terrain

De SolarFlow 3000 Mix AC+ is het dual-use systeem van de serie: een compacte dakconfiguratie voor tweepersoonshuishoudens in appartementen en stadswoningen met een verbruik van ongeveer 3.000 kWh per jaar, en een robuust mobiel energiestation voor camper en reizen, buitenwerk, noodstroom en off-grid gebruik in regio's met een instabiel net. Het biedt een bidirectionele AC-ingang van 3 kW, 3.000W continue netgekoppelde uitgang (uitbreidbaar vanaf de 800W standaardconfiguratie), 3.680W off-grid met 7,2 kW piek, en 4.000W accu laden en ontladen. Gebouwd op een vaste 8 kWh accu en volgens dezelfde IP65, −20 °C tot 55 °C, 25 dB standaard als de rest van de serie, levert het in dakgebruik ongeveer 89 % besparing op de energierekening, circa 664 euro per jaar.

Beleidsvenster in Nederland

De lancering valt samen met een ingrijpende herijking van de Nederlandse energie-economie voor huishoudens. De geplande afbouw van de salderingsregeling tegen 2027 en de oplopende terugleverkosten maken van elk dakzonnesysteem in Nederland een opslagbeslissing, waarbij de waarde van zonne-energie verschuift van teruglevering naar slimme opslag en eigen verbruik.

Vijf technische pijlers die de Mix Serie onderscheiden

8 kWh basiscapaciteit per eenheid , schaalbaar tot 50 kWh*, dekt de dagelijkse elektriciteitsbehoefte van het huishouden zonder meerdere kleine modules te stapelen.

, schaalbaar tot 50 kWh*, dekt de dagelijkse elektriciteitsbehoefte van het huishouden zonder meerdere kleine modules te stapelen. Off–grid back–up met 10 ms UPS–omschakeling

4 kW werkelijk bidirectioneel AC-vermogen\ *, draait moeiteloos de zwaarste huishoudelijke belastingen, van inductiekoken tot elektrisch rijden.

*, draait moeiteloos de zwaarste huishoudelijke belastingen, van inductiekoken tot elektrisch rijden. 8 kW MPPT PV-ingang op de 4000 Mix Pro , een van de snelste zonneopnames in het plug-in segment, tot 13 kW totale PV-ingang (8 kW MPPT + 5 kW AC–gekoppelde zonne–omvormer).

, een van de snelste zonneopnames in het plug-in segment, tot 13 kW totale PV-ingang (8 kW MPPT + 5 kW AC–gekoppelde zonne–omvormer). Gebouwd om lang mee te gaan, 10.000 laadcycli, tot 15 jaar levensduur, 90 % round-trip-rendement. IP65, bedrijfstemperatuur −20 °C tot 55 °C, 25 dB ultra-stil, volledig metalen behuizing, compatibel met 100% van de omvormers via de speciale PV–IN AC–poort.

*\Alleen SolarFlow 4000 Mix Pro en SolarFlow 4000 Mix AC+.

Gedeeld technologieplatform: HEMS 2.0, ZENKI™ 2.0 AI, ZEN+OS, ZenGuard™

HEMS 2.0 : Zendure's tweede generatie Home Energy Management System dat zonnepanelen, batterijen, warmtepompen en EV–laders integreert in één intelligent platform.

: Zendure's tweede generatie Home Energy Management System dat zonnepanelen, batterijen, warmtepompen en EV–laders integreert in één intelligent platform. ZENKI™ 2.0 AI Mode : optimaliseert laden en ontladen in realtime op basis van groothandelsprijssignalen, weer, verbruiksplan en PV-productie. In interne tests van Zendure levert ZENKI tot 73 % meer opbrengst dan conventionele CT-aansturing, in combinatie met een dynamisch contract. Native compatibel met 840+ Europese energieleveranciers, waaronder Essent, Frank Energie, Pure Energie, Tibber en NextEnergy.

: optimaliseert laden en ontladen in realtime op basis van groothandelsprijssignalen, weer, verbruiksplan en PV-productie. In interne tests van Zendure levert ZENKI tot 73 % meer opbrengst dan conventionele CT-aansturing, in combinatie met een dynamisch contract. Native compatibel met 840+ Europese energieleveranciers, waaronder Essent, Frank Energie, Pure Energie, Tibber en NextEnergy. ZEN+OS : het verbindende besturingssysteem van alle Zendure-apparaten. Gebouwd voor naadloze over-the-air updates, multi-device-coördinatie en plug-and-play uitbreiding naarmate de behoeften van het huishouden groeien.

: het verbindende besturingssysteem van alle Zendure-apparaten. Gebouwd voor naadloze over-the-air updates, multi-device-coördinatie en plug-and-play uitbreiding naarmate de behoeften van het huishouden groeien. ZenGuard™: meerlaagse accuveiligheidsarchitectuur met dubbel BMS, intelligent cel-zelfonderhoud en geïntegreerd warmte-aerosol brandblussysteem, installateur-niveau veiligheid in een huiselijk formaat.

Beschikbaarheid en prijzen

De SolarFlow Mix Serie is vanaf 22 april 2026 (CET) verkrijgbaar op zendure.nl en via geautoriseerde distributiepartners.

Adviesprijs (inclusief btw):

SolarFlow 4000 Mix Pro : 2.899 euro

: 2.899 euro SolarFlow 4000 Mix AC+ : 2.419 euro

: 2.419 euro SolarFlow 3000 Mix AC+: 2.059 euro

Over Zendure

Zendure is een wereldwijde pionier in plug-in Home Energy Management Systemen (HEMS), met R&D- en operationele centra in Silicon Valley, de Greater Bay Area, Japan en Duitsland. De missie van Zendure is om huishoudens wereldwijd te voorzien van betrouwbare en betaalbare schone energie door de nieuwste EnergyTech toegankelijk te maken. Het baanbrekende SolarFlow balkonopslagsysteem verandert zonlicht in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijks leven.

