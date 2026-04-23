Zendure wprowadza produkty serii SolarFlow Mix na rynek europejski - trzy domowe systemy magazynowania energii, jedna platforma, rachunki niższe nawet do 91%

DÜSSELDORF, Niemcy, 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Zendure, globalny pionier gotowych do użycia, domowych systemów zarządzania energią (HEMS, Home Energy Management System), zaprezentował dzisiaj serię SolarFlow Mix: trzy modułowe systemy magazynowania energii na jednej platformie, zaprojektowane z uwzględnieniem tego, jak europejskie gospodarstwa domowe żyją i zużywają energię. Premiera pod hasłem „Mix is the real max" (Miks to prawdziwy maks) obejmuje serię trzech równorzędnych produktów, z których każdy dopasowany jest do innego profilu gospodarstwa domowego.

SolarFlow 4000 Mix Pro - pełna moc dla większych domów

Dwukierunkowy system o mocy 4 kW AC wyposażony w technologię AI przeznaczony jest dla czteroosobowych gospodarstw domowych, w których zużycie energii wynosi 7 000 KWh rocznie i które dysponują przestrzenią na balkonie i na dachu. Obsługuje moc wyjściową DC na poziomie 8 kW (2 x 4 000 W MPPT - Maximum Power Point Tracking - śledzenie punktu mocy maksymalnej) plus sprzężenie 5 kW AC, połączone wejście PV o mocy 13 kW, co jest jedną z najwyższych wartości w kategorii produktów plug-in. Nieprzerwana moc wyjściowa przekazywana do sieci na poziomie 4000 W (możliwość rozbudowy z 800 W), 3 680 W w trybie off-grid (poza siecią) z mocą szczytową 7,2 kW i pojemnością 8-50 kWh. W Niemczech, zapewnia obniżenie rachunków za energię elektryczną nawet o 91%, oszczędności na poziomie 2 560 EUR rocznie.

SolarFlow 4000 Mix AC+ - inteligentna modernizacja istniejących instalacji na dachach.

Sprzężony z siecią AC system dla trzyosobowych gospodarstw domowych (5 000 kWh rocznie) z istniejącą instalacją fotowoltaiczną. Moc wejściowa 5 kW AC, kompatybilna z każdą wiodącą europejską marką falowników. Nieprzerwana moc wyjściowa przekazywana do sieci na poziomie 4000 W (możliwość rozbudowy z 800 W), ładowanie/rozładowanie 4 000 W, 8-50 kWh. Zapewnia obniżenie wysokości rachunków o około 88%, 1 760 EUR rocznie.

SolarFlow 3000 Mix AC+ - kompaktowy i uniwersalny

Kompaktowy system podwójnego zastosowania przeznaczony do instalacji na dachu na potrzeby dwuosobowych mieszkań (3 000 KWh rocznie) oraz pełniący funkcję wytrzymałej mobilnej stacji zasilania na potrzeby kamperów, aktywności poza domem, awaryjnego zasilania i zastosowania w trybie off-grid. Dwukierunkowe wejście AC o mocy 3 KW, moc wyjściowa przekazywana do sieci na poziomie 3 000 W (możliwość rozbudowy z 800 W), 3 680 W w trybie off-grid, moc szczytowa 7,2 kW, ładowanie/ rozładowanie 4 000 W, stała wartość 8 kWh. System o klasie szczelności IP65, od -20 °C do 55 °C, 25 dB. Zastosowanie na dachu zapewnia obniżenie rachunków o około 88%, 1 056 EUR rocznie.

Pięć inżynieryjnych filarów

8 kWh na jednostkę bazową, możliwość rozbudowy do 50 kWh*

Przełączenie z sieci na UPS w 10 ms.

Dwukierunkowa moc AC 4 kW*

8 kW MPPT w 4000 Mix Pro, łączna moc wejściowa PV - 13 kW

10,000 cykli ładowania, okres użytkowania - 15 lat, łączna efektywność procesu ładowania i rozładowania (round-trip efficiency) na poziomie 90% IP65, od −20 °C do 55 °C, 25 dB, metalowa obudowa, stuprocentowa kompatybilność z falownikami dzięki PV-IN AC.

*Wyłącznie SolarFlow 4000 Mix Pro i SolarFlow 4000 Mix AC+.

Wspólna platforma technologiczna

HEMS 2.0 : zapewnia integrację instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i ładowarek pojazdów elektrycznych w jednej inteligentnej platformie.

zapewnia integrację instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i ładowarek pojazdów elektrycznych w jednej inteligentnej platformie. ZENKI™ 2.0 AI: optymalizacja ładowania/rozładowania w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem cen hurtowych, pogody, zużycia i parametrów PV; przychody z tytułu dynamicznych taryf większe o 73% w porównaniu ze sterowaniem opartym na przekładnikach prądowych. Kompatybilna z ponad 840 europejskimi dystrybutorami energii.

optymalizacja ładowania/rozładowania w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem cen hurtowych, pogody, zużycia i parametrów PV; przychody z tytułu dynamicznych taryf większe o 73% w porównaniu ze sterowaniem opartym na przekładnikach prądowych. Kompatybilna z ponad 840 europejskimi dystrybutorami energii. ZEN+OS: ujednolica systemy operacyjne w każdym urządzeniu Zendura, umożliwiając rozbudowę wraz z rosnącymi potrzebami danego gospodarstwa domowego.

ujednolica systemy operacyjne w każdym urządzeniu Zendura, umożliwiając rozbudowę wraz z rosnącymi potrzebami danego gospodarstwa domowego. ZenGuard™: wielopoziomowy system bezpieczeństwa z podwójnym systemem zarządzania akumulatorem (BMS), inteligentnym automatycznym utrzymaniem ogniw i zintegrowanym aerozolowym systemem gaśniczym.

Dostępność i ceny

Dostępne od 22 kwietnia 2026 (CET) w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii i Szwajcarii na stronach zendure.de, zendure.fr, zendure.nl i u autoryzowanych partnerów. Strona docelowa 3-w-1 uruchomiona pod adresem zendure.com.

Rekomendowane ceny detaliczne (uwzględniające VAT 0% i opłaty recyklingowe):

SolarFlow 4000 Mix Pro: DE 2 399 EUR / FR 2 879 EUR / NL 2 899 EUR / BE 3 185 EUR / CHF 2 559

SolarFlow 4000 Mix AC+: DE 1 999 EUR / FR 2 399 EUR / NL 2 419 EUR / BE 2 704 EUR / CHF 2 129

SolarFlow 3000 Mix AC+: DE 1 699 EUR / FR 2 039 EUR / NL 2 059 EUR / BE 2 343 EUR / CHF 1 799

Belgijskie ceny obejmują Recupel i BEBAT. Szwajcarskie ceny odzwierciedlają lokalne stawki VAT i opłaty importowe.

Zendure

Zendure jest globalnym pionierem domowych systemów zarządzania energią (HEMS) typu plug-in, z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i zakładami produkcyjnymi w Dolinie Krzemowej, Regionie Wielkiej Zatoki, Japonii i Niemczech. Misją firmy Zendure jest dostarczanie niezawodnej i przystępnej cenowo energii dla gospodarstw domowych na całym świecie poprzez rozpowszechnianie najnowszych technologii energetycznych. Rewolucyjny balkonowy system magazynowania energii SolarFlow przekształca światło słoneczne w bezpieczne, niezawodne i trwałe źródło energii na potrzeby codziennego życia.

