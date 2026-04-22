Zendure เปิดตัว SolarFlow Mix Series ทั่วทวีปยุโรป ซึ่งเป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบ้าน 3 รูปแบบบนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดค่าไฟได้สูงสุดถึง 91%
News provided byZendure
22 Apr, 2026, 22:11 CST
ดุสเซลดอร์ฟ, เยอรมนี, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- วันนี้ Zendure ผู้บุกเบิกระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (Home Energy Management Systems: HEMS) แบบปลั๊กอิน ได้เปิดตัว SolarFlow Mix Series ซึ่งเป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบ้านแบบโมดูลาร์ 3 รูปแบบบนแพลตฟอร์มเดียว ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการใช้พลังงานของครัวเรือนในยุโรป ภายใต้สโลแกน "Mix is the Real Max" ซีรีส์นี้เปิดตัวในรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3 รุ่นแบบเท่าเทียมกัน โดยแต่ละรุ่นถูกพัฒนาให้เหมาะกับลักษณะของแต่ละครัวเรือนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ
SolarFlow 4000 Mix Pro — พลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับบ้านขนาดใหญ่
ระบบ AC แบบสองทิศทางขนาด 4 kW ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาสำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คน ซึ่งใช้ไฟฟ้าประมาณ 7,000 kWh ต่อปี และมีพื้นที่ทั้งระเบียงและหลังคา รองรับอินพุต DC สูงสุด 8 kW (MPPT 2 ช่อง ช่องละ 4,000W) พร้อมการเชื่อมต่อ AC coupling 5 kW และรวมกำลังรับพลังงานจากแผงโซลาร์ (PV) ได้สูงสุด 13 kW ซึ่งถือว่าสูงมากในกลุ่มอุปกรณ์แบบปลั๊กอิน อีกทั้งยังให้กำลังจ่ายไฟเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (on-grid) อย่างต่อเนื่องที่ 4,000W (สามารถอัปเกรดได้จาก 800W) และรองรับการใช้งานแบบไม่เชื่อมต่อโครงข่าย (off-grid) ที่ 3,680W พร้อมกำลังพีค 7.2 kW ความจุพลังงานอยู่ที่ 8–50 kWh ทั้งนี้ ในเยอรมนี สามารถช่วยลดค่าไฟได้สูงสุดถึง 91% หรือประหยัดได้ประมาณ 2,560 ยูโรต่อปี
SolarFlow 4000 Mix AC+ — โซลูชันอัจฉริยะสำหรับการอัปเกรดแผงโซลาร์บนหลังคาที่มีอยู่เดิม
ระบบแบบ AC-coupled เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 คน (ใช้ไฟประมาณ 5,000 kWh ต่อปี) ที่มีแผงโซลาร์ (PV) ติดตั้งอยู่แล้ว รองรับอินพุต AC สูงสุด 5 kW และสามารถใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์จากทุกแบรนด์ชั้นนำในยุโรปได้อย่างครอบคลุม ให้กำลังจ่ายไฟเข้าสู่ระบบโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง 4,000W (สามารถอัปเกรดได้จาก 800W) รองรับกำลังชาร์จ/คายประจุ 4,000W และมีความจุพลังงาน 8–50 kWh ช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 88% หรือประหยัดได้ราว 1,760 ยูโรต่อปี
SolarFlow 3000 Mix AC+ — ขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้ทุกสถานการณ์
ระบบอเนกประสงค์แบบสองการใช้งาน ทั้งสำหรับการติดตั้งบนหลังคาอพาร์ตเมนต์ขนาด 2 คน (ใช้ไฟประมาณ 3,000 kWh ต่อปี) และยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ที่ทนทานสำหรับรถบ้าน (RV), กิจกรรมกลางแจ้ง, ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน และการใช้งานนอกระบบ รองรับอินพุต AC แบบสองทิศทางสูงสุด 3 kW ให้กำลังจ่ายไฟเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 3,000W (สามารถอัปเกรดได้จาก 800W) รองรับการใช้งานแบบไม่เชื่อมต่อโครงข่ายที่ 3,680W พร้อมกำลังพีค 7.2 kW รองรับการชาร์จ/คายประจุ 4,000W และมีความจุคงที่ 8 kWh ออกแบบตามมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65 และทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ −20 °C ถึง 55 °C และมีระดับเสียงเพียง 25 dB เมื่อติดตั้งใช้งานบนหลังคา สามารถช่วยลดค่าไฟได้ประมาณ 88% หรือราว 1,056 ยูโรต่อปี
5 เสาหลักทางวิศวกรรม
- ความจุ 8 kWh ต่อหนึ่งยูนิตพื้นฐาน และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 50 kWh*
- ระบบสลับไปใช้ไฟสำรอง (UPS) แบบไม่เชื่อมต่อโครงข่ายภายใน 10 มิลลิวินาที
- กำลังไฟ AC แบบสองทิศทางที่ยังไม่ผ่านการแปลงสูงสุด 4 kW*
- รองรับ MPPT สูงสุด 8 kW ในรุ่น 4000 Mix Pro และรองรับอินพุตพลังงานแสงอาทิตย์รวมสูงสุด 13 kW
- อายุการใช้งาน 10,000 รอบ ใช้งานได้นาน 15 ปี และมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานไป-กลับ 90% มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 รองรับอุณหภูมิ −20 °C ถึง 55 °C ระดับเสียง 25 dB โครงสร้างโลหะทั้งตัวเครื่อง และรองรับการใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ได้ 100% ผ่านช่อง PV-IN AC
*เฉพาะรุ่น SolarFlow 4000 Mix Pro และ SolarFlow 4000 Mix AC+ เท่านั้น
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีร่วม
- HEMS 2.0: รวมระบบโซลาร์ แบตเตอรี่ ปั๊มความร้อน และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไว้ในแพลตฟอร์มอัจฉริยะหนึ่งเดียว
- ZENKI™ 2.0 AI: เทคโนโลยี AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและจ่ายไฟแบบเรียลไทม์ โดยอ้างอิงจากราคาพลังงานตลาดค้าส่ง สภาพอากาศ พฤติกรรมการใช้ไฟ และการผลิตไฟจากโซลาร์ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 73% เมื่อเทียบกับระบบควบคุมแบบ CT ที่ใช้โครงสร้างค่าไฟแบบไดนามิก รองรับการใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการพลังงานในยุโรปมากกว่า 840 ราย
- ZEN+OS: ระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Zendure ทุกตัวเข้าด้วยกัน รองรับการขยายระบบในอนาคตตามความต้องการของครัวเรือน
- ZenGuard™: ระบบความปลอดภัยหลายชั้น ประกอบด้วย BMS แบบคู่ ระบบดูแลเซลล์แบตเตอรี่อัจฉริยะ และระบบดับเพลิงด้วยละอองความร้อนในตัว
การวางจำหน่ายและราคา
เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 (ตามเวลา CET) ในเยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านทางเว็บไซต์ zendure.de, zendure.fr, zendure.nl และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต พร้อมเปิดตัวหน้าเว็บไซต์รวมแบบ 3-in-1 ที่ zendure.com
ราคาขายปลีกแนะนำ (รวม VAT 0% และค่าธรรมเนียมรีไซเคิล):
- SolarFlow 4000 Mix Pro: เยอรมนี 2,399 ยูโร / ฝรั่งเศส 2,879 ยูโร / เนเธอร์แลนด์ 2,899 ยูโร / เบลเยียม 3,185 ยูโร / สวิตเซอร์แลนด์ 2,559 ฟรังก์สวิส
- SolarFlow 4000 Mix AC+: เยอรมนี 1,999 ยูโร / ฝรั่งเศส 2,399 ยูโร / เนเธอร์แลนด์ 2,419 ยูโร / เบลเยียม 2,704 ยูโร / สวิตเซอร์แลนด์ 2,129 ฟรังก์สวิส
- SolarFlow 3000 Mix AC+: เยอรมนี 1,699 ยูโร / ฝรั่งเศส 2,039 ยูโร / เนเธอร์แลนด์ 2,059 ยูโร / เบลเยียม 2,343 ยูโร / สวิตเซอร์แลนด์ 1,799 ฟรังก์สวิส
ทั้งนี้ ราคาในเบลเยียมรวมค่าธรรมเนียม Recupel และ BEBAT ส่วนราคาสำหรับสวิตเซอร์แลนด์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายนำเข้าในประเทศ
เกี่ยวกับ Zendure
Zendure เป็นผู้บุกเบิกระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (Home Energy Management Systems: HEMS) แบบปลั๊กอิน โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) และศูนย์ปฏิบัติการในซิลิคอนแวลลีย์ เขตอ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า (Greater Bay Area) ญี่ปุ่น และเยอรมนี พันธกิจของ Zendure คือการมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับครัวเรือนทั่วโลก ผ่านการผลักดันและทำให้เทคโนโลยีพลังงาน (EnergyTech) ล่าสุดเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับระเบียง SolarFlow อันล้ำสมัยของบริษัท เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความเสถียรสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน
