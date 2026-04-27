قيادة حقبة جديدة من التنقل العائلي! شيري تيجو V، السيارة العائلية 3 في 1، تسجّل ظهورها الأول في معرض بكين الدولي للسيارات 2026

بكين، 27 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في 24 أبريل، انطلقت رسميًا فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض بكين الدولي للسيارات 2026. سجلت علامة شيري حضورًا لافتًا مع تيجو V، أول سيارة SUV عائلية متعددة الأغراض قابلة للتحول ضمن عائلة تيجو. بوصفه طرازًا رائدًا يسد فجوةً في فئة المركبات متعددة الأغراض العالمية، يقدّم تيجو V للعائلات حول العالم حلولَ التنقل بقدر أكبر من المرونة والعملية.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V

وقال Jeff ZHANG، الرئيس التنفيذي لعلامة شيري، إن جميع ابتكارات العلامة تنطلق من الطموح الأصلي الذي تقوم عليه فلسفة For Family. وأضاف أن هذا ليس مجرد شعار، بل التزام بحماية تنقّل الأسرة من خلال جودة موثوقة وتكنولوجيا بلمسة إنسانية، وأن تيجو V هو التجسيد العملي لهذا الوعد. يحمل الحرف "V" في اسم الطراز ثلاثة معانٍ أساسية: المرونة، والقيمة، والانتصار، بما يعكس قدرة هذه السيارة الواحدة على التكيف مع مختلف احتياجات الأسرة، وتخفيف الأعباء عن الأسر، ومرافقة العائلات نحو حياة أفضل.

يمكن لتيجو V التبديل بحرية بين ثلاثة أوضاع: SUV، وMPV (مركبة متعددة الأغراض)، وبيك أب. في وضع SUV، يبلغ الخلوص الأرضي 220mm. يبلغ عمق الخوض في المياه في نسخة PHEV (هجين قابل للشحن) 700mm، فيما يبلغ 650mm في نسخة ICE (محرك احتراق داخلي). بالاقتران مع تقنية الركن الذكية التي تشمل APA (المساعدة على الركن التلقائي) وRPA (مساعد الركن عن بُعد)، تجمع السيارة بين قدرة اجتياز عالية والتنقل الذكي. في وضع MPV، تتيح قاعدة العجلات البالغة 2800mm تصميمًا حقيقيًا بثلاثة صفوف وسبعة مقاعد. تضمن 42 مساحة تخزين ومقصورة صحية بمعيار N95 راحة شاملة. في وضع بيك أب، يوسّع الحاجز القابل للفك السريع سعة التحميل، كما تتيح الملحقات الأصلية من المصنع التكيف مع سيناريوهات الاستخدام الخارجي ونقل الحمولة من دون أي تعديل إضافي.

بالاعتماد على الجيل السادس من نظام شيري سوبر هايبرد (CSH) الهجين عالي الكفاءة، يحقق تيجو V توازنًا مثاليًا بين الأداء القوي والاستهلاك المنخفض للوقود، فيما يتكيف الشاسيه المرتفع مع مختلف ظروف الطريق. بصفته أول طراز عائلي شامل يُطرح بعد «خطة رسائل عشرة ملايين عائلة 2030»، يجسّد تيجو V فلسفة For Family من خلال الابتكار القائم على سيناريوهات الاستخدام، بما يساعد شيري على تعزيز حضورها في سوق التنقل العائلي العالمي.

