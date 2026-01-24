LEPAS تضع معايير "القيادة الأنيقة" مع منصة LEX الذكية

LEPAS Defines “Elegant Driving” with Its Intelligent LEX Platform

ووهو، الصين ، 24 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تم تطوير LEPAS ، العلامة التجارية الجديدة كليًّا لسيارات الطاقة الجديدة ، للأسواق العالمية وتم بناؤها على منصة LEX الاستراتيجية والذكية. باعتبارها بلورة لمنظومة التكنولوجيا العالمية الخاصة بـ "مجموعة شيري"، تضع منصة LEX معيارًا جديدًا لمنصات سيارات الطاقة الجديدة من الجيل التالي وتوفر قيادة عابرة للأجيال على نطاق ذكاء المركبات بأكمله. مع منصة جديدة تمامًا ، وبنية جديدة تمامًا ، وتجربة مستخدم جديدة تمامًا ، تعالج منصة LEX بشكل مباشر مشكلات المستخدم القديمة؛ وهي القضاء على مشكلة الذكاء المجزأ، وتخفيف قلق الشحن ، وتمكين التحولات السلسة بين النفط والكهرباء، ووضع الأساس الذكي لـ LEPAS باعتبارها العلامة التجارية المفضلة لنمط الحياة الأنيق الجديد.

مع دخول صناعة سيارات الطاقة الجديدة العالمية مرحلة جديدة من المنافسة ، يتحول التركيز من مؤشرات الأداء المعزولة إلى البنية الإلكترونية والكهربائية وتجربة المستخدم للسيناريوهات الكاملة. تُظهر منصة LEX على وجه التحديد استجابةً لهذا التحول. بناءً على بنية EEA 5.1 الإلكترونية والكهربائية الجديدة تمامًا ، تتبنى منصة LEX حلاً متكاملاً مزدوج المنطقة مزدوج المركز يوفر ثلاث فوائد أساسية؛ هي: توحيد الأجهزة ، والتحديثات المستدامة للبرامج ، وقابلية التشغيل المتبادل لبيانات سلسة. تتيح هذه البنية التنسيق الفعال بين قمرة القيادة الذكية ، والقيادة الذكية ، وأنظمة التحكم في مجموعة الدفع والحركة، وتحل مشكلات طويلة الأمد من الإلكترونيات المجزأة والتحديث المحدود.

بمساعدة بنية EEA 5.1 ، تحقق منصة LEX توازنًا دقيقًا بين الأناقة والأداء في ديناميكيات القيادة. تم ضبط الهيكل الذكي من قبل فريق هندسي محترف أوروبي ، ودمج التقنيات المتقدمة بما في ذلك التعليق النشط والتخميد الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا. جنبًا إلى جنب مع صلابة الالتواء للجسم البالغة 23800 نيوتن متر لكل درجة؛ وهو أعلى بكثير من المركبات القابلة للمقارنة، وتصميم النصف عمود ثلاثي المراحل ، توفر السيارة راحة ركوب على مستوى الليموزين جنبًا إلى جنب مع التحكم الرشيق والواثق، مما يخلق شعورً حقيقيًا بالاندماج بين السائق والآلة.

من حيث قدرة مجموعة الدفع والحركة، تدعم منصة LEX حلولاً متعددة للطاقة. يحقق محرك الاحتراق الداخلي كفاءة حرارية تبلغ 45.79٪ ، مع انخفاض استهلاك الوقود إلى 4.9 لتر/100 كم في وضع الحفاظ على الشحن. يقلل نظام الشحن السريع عالي الجهد بقدرة 800 فولت بشكل كبير من أوقات الشحن ، بينما يضمن نظام مضخة حرارة مزدوج المصدر ذي نطاق واسع من درجات الحرارة تشغيلاً موثوقًا حتى 40 درجة مئوية ، لتلبية سيناريوهات الاستخدام العالمية المتنوعة.

مع التوافق مع العديد من محركات الطاقة والتكيّف العالمي القوي ، تسمح منصة LEX بالتطوير السريع عبر أشكال الطاقة الكهربائية الخالصة، والهجينة، وغيرها من أشكال الطاقة. بالإضافة إلى البنية التقنية ، تمثل منصة LEX تعريف LEPAS المنهجي لفئة "القيادة الأنيقة"؛ ما يوفر التعامل المتناغم، والراحة الدقيقة، والتحمّل الخالي من المخاوف من خلال التكنولوجيا الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867945/LEX.jpg